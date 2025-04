Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5fbc5d7d-17d2-4e26-87d8-616203320205","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az amerikai elnök politikája és azon belül is a kriptovaluták piacának enyhébb szabályozása tartósan gyengítheti a dollárt, amely így veszíteni fog világpénz jellegéből. Három szakértőt kérdeztünk Trump újabb ötletéről és annak várható hatásairól. ","shortLead":"Az amerikai elnök politikája és azon belül is a kriptovaluták piacának enyhébb szabályozása tartósan gyengítheti...","id":"20250414_Trump-kriptohaboruja-es-a-dollar-meglepo-hatasokat-gyakorolhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fbc5d7d-17d2-4e26-87d8-616203320205.jpg","index":0,"item":"1fb0c014-4909-4600-bba8-1afd0b3fb645","keywords":null,"link":"/360/20250414_Trump-kriptohaboruja-es-a-dollar-meglepo-hatasokat-gyakorolhat","timestamp":"2025. április. 14. 12:40","title":"Trump kriptoháborúja: elfelejthetik a biztonságot, akik dollárban tartják a pénzüket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Goldman Sachs jelentőset emelt a nemesfém célárán.","shortLead":"A Goldman Sachs jelentőset emelt a nemesfém célárán.","id":"20250414_Trump-vamhaboru-arany-ara-Goldman-Sachs-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"53c28712-b5d7-4d53-8810-6504a6785433","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Trump-vamhaboru-arany-ara-Goldman-Sachs-dragulas","timestamp":"2025. április. 14. 14:08","title":"Óriásit drágulhat az arany Trump vámháborúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt talán még Fox Mulder sem hinné el.","shortLead":"Ezt talán még Fox Mulder sem hinné el.","id":"20250414_ufok-szovjetek-cia-akta-leleplezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed.jpg","index":0,"item":"5294dc1a-f54b-4c45-8ea9-166b5cf5d225","keywords":null,"link":"/elet/20250414_ufok-szovjetek-cia-akta-leleplezes","timestamp":"2025. április. 14. 16:05","title":"Szovjet katonákat kővé változtató űrlények szerepelnek egy bizarr CIA-aktában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335dd0a5-452a-4b9f-b220-2862b44c555e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s képviselő a jóformán üres teremnek tette le a képviselői esküjét, mert a fideszesek tüntetőleg kivonultak.","shortLead":"A DK-s képviselő a jóformán üres teremnek tette le a képviselői esküjét, mert a fideszesek tüntetőleg kivonultak.","id":"20250414_varju-laszlo-eskutetel-parlament-dk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/335dd0a5-452a-4b9f-b220-2862b44c555e.jpg","index":0,"item":"e733fe62-56b1-4611-87c5-bc2ac55d3c26","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_varju-laszlo-eskutetel-parlament-dk-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 18:58","title":"Szinte egyedül maradt Varju László a Parlamentben az eskütételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73141574-9f6b-4f41-be61-34775755a958","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Clone Robotics úgy tervezte meg a Protoclone nevű robotját, hogy annak felépítése hasonlítson az emberi anatómiára. A végeredmény finoman szólva is ijesztő.","shortLead":"A Clone Robotics úgy tervezte meg a Protoclone nevű robotját, hogy annak felépítése hasonlítson az emberi anatómiára...","id":"20250414_clone-robotics-protoclone-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73141574-9f6b-4f41-be61-34775755a958.jpg","index":0,"item":"a22c1cf0-0477-4fca-82fd-975894b9fcd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_clone-robotics-protoclone-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. április. 14. 18:03","title":"Garantáltan rémálma lesz ettől a lengyel humanoid robottól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","shortLead":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","id":"20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5.jpg","index":0,"item":"3969c932-cdd0-4f89-aa66-af9fa942bd35","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","timestamp":"2025. április. 15. 10:33","title":"HBO-sorozat készül a Harry Potterből, itt vannak az első nevek a szereplőgárdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f13d6b4-9a1a-41a5-8f7e-14edf913b225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ábrahám Róbert nem ért egyet a fejleményekkel, ezért szerdán 18 órára tüntetést szervez a Kossuth térre. ","shortLead":"Ábrahám Róbert nem ért egyet a fejleményekkel, ezért szerdán 18 órára tüntetést szervez a Kossuth térre. ","id":"20250415_Lakatos-Mark-vad-rendorseg-megszuntette-az-eljarast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f13d6b4-9a1a-41a5-8f7e-14edf913b225.jpg","index":0,"item":"66578f4d-b8a9-46ab-8d1a-2b1bb1343f6d","keywords":null,"link":"/elet/20250415_Lakatos-Mark-vad-rendorseg-megszuntette-az-eljarast","timestamp":"2025. április. 15. 09:19","title":"Elévülés miatt megszüntette a rendőrség az eljárást, amelyben szexuális zaklatással vádolták Lakatos Márkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59795df3-6243-444c-a0d2-db7c6d8e1707","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök a növények szárát tanulmányozva jutottak arra, hogy újfajta cementanyagot készítsenek.","shortLead":"Kínai mérnökök a növények szárát tanulmányozva jutottak arra, hogy újfajta cementanyagot készítsenek.","id":"20250415_cemenet-elektromos-aram-termelese-energiatarolas-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59795df3-6243-444c-a0d2-db7c6d8e1707.jpg","index":0,"item":"38add565-0d1c-47b7-84e2-dae1b4dbd172","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_cemenet-elektromos-aram-termelese-energiatarolas-akkumulator","timestamp":"2025. április. 15. 18:03","title":"Megcsinálták a cementet, ami áramot termel és akkumulátorként is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]