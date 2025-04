Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a99537c3-4f3e-4ce4-a256-5b381ebdc958","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csőrepedés miatt került a tengerbe a rengeteg olaj.","shortLead":"Csőrepedés miatt került a tengerbe a rengeteg olaj.","id":"20250425_tizenhet-tonna-olaj-adria-hvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a99537c3-4f3e-4ce4-a256-5b381ebdc958.jpg","index":0,"item":"55a3cab2-7cba-4d14-96b0-c4dd83cdb9f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_tizenhet-tonna-olaj-adria-hvar","timestamp":"2025. április. 25. 13:08","title":"Tizenhét tonna olaj ömlött az Adriába Hvar városánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. április. 26. 11:30","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"eeba822b-e47a-47e3-bf05-0ae7f978672e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel százéves a márka.","shortLead":"Közel százéves a márka.","id":"20250425_Visszater-a-Magyarorszagra-a-legendas-cseh-motormarka-a-Jawa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeba822b-e47a-47e3-bf05-0ae7f978672e.jpg","index":0,"item":"ee37879c-ff27-408f-8317-0125da0c9769","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_Visszater-a-Magyarorszagra-a-legendas-cseh-motormarka-a-Jawa","timestamp":"2025. április. 25. 10:30","title":"Visszatér Magyarországra a jól ismert cseh motormárka, a Jawa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53405811-b7be-43d9-9efd-5bc2c7dfba8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúriához benyújtott BRFK-s iratok között olyan drónfelvételek voltak, amelyek a Szabadság hídra vonatkoztak – állítja Hadházy Ákos. ","shortLead":"A Kúriához benyújtott BRFK-s iratok között olyan drónfelvételek voltak, amelyek a Szabadság hídra vonatkoztak – állítja...","id":"20250425_hadhazy-tuntetes-technofasizmus-arcfelismero-erzsebet-szabadsag-hid-brfk-gyulekezesi-jog-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53405811-b7be-43d9-9efd-5bc2c7dfba8f.jpg","index":0,"item":"f85bb97b-3a84-48f0-818e-425646ff2d90","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_hadhazy-tuntetes-technofasizmus-arcfelismero-erzsebet-szabadsag-hid-brfk-gyulekezesi-jog-pride","timestamp":"2025. április. 25. 18:20","title":"Hadházy szerint a rendőrség hamis bizonyítékokra támaszkodva tiltotta be az Erzsébet hídra tervezett tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecff59a-1444-4086-b9a5-af97a8a59aed","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Romanoswki ellen európai elfogatóparancs van érvényben, most ő vezeti a Magyar–Lengyel Szabadság Intézetét.","shortLead":"Romanoswki ellen európai elfogatóparancs van érvényben, most ő vezeti a Magyar–Lengyel Szabadság Intézetét.","id":"20250425_Az-Alapjogokert-Kozpontban-dolgozik-a-Magyarorszagon-menedekjogot-kapott-Marcin-Romanoswki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cecff59a-1444-4086-b9a5-af97a8a59aed.jpg","index":0,"item":"85c1b2d6-01bd-4060-a0cf-4792d35afb92","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Az-Alapjogokert-Kozpontban-dolgozik-a-Magyarorszagon-menedekjogot-kapott-Marcin-Romanoswki-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 14:05","title":"Az Alapjogokért Központban dolgozik a Magyarországon menedékjogot kapott Marcin Romanoswki volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373c84b-e56d-444a-aaab-44b9cf6cff27","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A vámháborús idők bizonytalanságait az abszolút hozamú befektetési alapok segíthetnek átvészelni, az állampapír és az arany is jó döntés lehet. Aki kockáztatna, annak a régióban érdemes nézelődnie.","shortLead":"A vámháborús idők bizonytalanságait az abszolút hozamú befektetési alapok segíthetnek átvészelni, az állampapír és...","id":"20250425_hvg-befektetes-vamhaboru-reszvenypiac-arany-deviza-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b373c84b-e56d-444a-aaab-44b9cf6cff27.jpg","index":0,"item":"ab7cfea9-4634-4234-8d73-868edd864da9","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-befektetes-vamhaboru-reszvenypiac-arany-deviza-allampapir","timestamp":"2025. április. 25. 15:35","title":"Mibe fektessem a pénzem, hogy megússzam Trump vámháborúját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72d7c3a-4cd6-44a5-aaa2-c4154cabdbad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi 11 évet töltött magánzárkába, a lehető leghamarabb az USA-ba akar menni.","shortLead":"A férfi 11 évet töltött magánzárkába, a lehető leghamarabb az USA-ba akar menni.","id":"20250425_kuba-27-ev-borton-kemkedes-tiszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f72d7c3a-4cd6-44a5-aaa2-c4154cabdbad.jpg","index":0,"item":"1a6afdb5-d230-4d5b-a03f-96e209a334ee","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_kuba-27-ev-borton-kemkedes-tiszt","timestamp":"2025. április. 25. 06:42","title":"Kubában 27 év börtön után engedtek szabadon egy kémkedéssel vádolt tisztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első negyedévben nőtt a foglalkoztatottság és csökkent a munkanélküliség. A nők körében mindkét mutató stagnált, ám a férfiak körében jelentősen javultak.","shortLead":"Az első negyedévben nőtt a foglalkoztatottság és csökkent a munkanélküliség. A nők körében mindkét mutató stagnált, ám...","id":"20250425_Csak-a-ferfimunkanelkuliseg-csokkent-de-az-elegge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5.jpg","index":0,"item":"170dc12a-f3fa-4f8e-a539-aca016c18683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Csak-a-ferfimunkanelkuliseg-csokkent-de-az-elegge","timestamp":"2025. április. 25. 09:20","title":"Csak a férfimunkanélküliség csökkent, de az eléggé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]