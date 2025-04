Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden kerület megdrágult, a legdurvábban éves összevetésben a II., ahol 56 százalékos volt az áremelkedés.","shortLead":"Minden kerület megdrágult, a legdurvábban éves összevetésben a II., ahol 56 százalékos volt az áremelkedés.","id":"20250428_Budapest-ingatlanpiac-ujepitesu-lakasok-millios-negyzetmeterar-atlagar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd.jpg","index":0,"item":"1b7450ae-4167-4b30-923a-18fe3bafa6a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Budapest-ingatlanpiac-ujepitesu-lakasok-millios-negyzetmeterar-atlagar","timestamp":"2025. április. 28. 15:50","title":"Milliós négyzetméter-átlagár alatt sehol sincs már új lakás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes házelnök javaslatára, kormánypárti szavazatokkal döntött az Országgyűlés a márciusban füstgyertyás akcióval az ülésteremben tiltakozó ellenzékiek megbüntetéséről. A rekordösszegű büntetés mellé újdonságként ezúttal kitiltás is jár.","shortLead":"A fideszes házelnök javaslatára, kormánypárti szavazatokkal döntött az Országgyűlés a márciusban füstgyertyás akcióval...","id":"20250428_Megszavaztak-82-milliora-buntetik-a-fustgyertyazo-ellenzekieket-es-meg-ki-is-tiltjak-oket-a-Parlamentbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d.jpg","index":0,"item":"2ebf63e3-8cce-44ff-b60f-867144162e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Megszavaztak-82-milliora-buntetik-a-fustgyertyazo-ellenzekieket-es-meg-ki-is-tiltjak-oket-a-Parlamentbol-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 14:30","title":"Megszavazták: 82 millióra büntetik a füstgyertyázó ellenzékieket, és még ki is tiltják őket a parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fa5dd-3555-4318-873d-e41f53b3440f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szabadalmi kérelem részletei alapján renderelték azt a képet, ami megmutatja, milyen lehet a Samsung következő nagy dobása, a feltekerhető kijelzős telefon.","shortLead":"Egy szabadalmi kérelem részletei alapján renderelték azt a képet, ami megmutatja, milyen lehet a Samsung következő nagy...","id":"20250427_renderelt-kep-samsung-feltekerheto-kijelzos-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fa5dd-3555-4318-873d-e41f53b3440f.jpg","index":0,"item":"21e6168c-e41d-441c-b886-347598b85f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_renderelt-kep-samsung-feltekerheto-kijelzos-telefon","timestamp":"2025. április. 27. 16:03","title":"Ilyen lehet a Samsung tekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","shortLead":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","id":"20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679.jpg","index":0,"item":"b0435c17-9f39-4aca-9420-d11da41ee9b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","timestamp":"2025. április. 28. 08:06","title":"Év végéig minden megyében áldozatsegítő központ nyílik, és akár anyagi segítséget is lehet kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos készülékeken. Szülőként érdemes lehet megismerni, hogyan felügyelheti a gyermeke készülékét.","shortLead":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos...","id":"20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"216b4f3c-0410-43d6-915d-095d57b42cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 28. 08:03","title":"Szülők, figyelem: fontos funkció élesedik a 18 év alattiak telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Marton Zsolt váci püspök az érintett lelkipásztort átmeneti óvintézkedésként azonnali hatállyal eltiltotta minden nyilvános papi tevékenységtől.","shortLead":"Marton Zsolt váci püspök az érintett lelkipásztort átmeneti óvintézkedésként azonnali hatállyal eltiltotta minden...","id":"20250428_Vizsgalat-indult-a-Vaci-Egyhazmegye-egyik-papja-ellen-szexualis-visszaeles-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"54ecf524-3fb4-4500-89da-adf827df1b2b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250428_Vizsgalat-indult-a-Vaci-Egyhazmegye-egyik-papja-ellen-szexualis-visszaeles-miatt","timestamp":"2025. április. 28. 07:28","title":"Vizsgálat indult a Váci Egyházmegye egyik papja ellen szexuális visszaélés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68406ce3-7685-4323-bd85-3304e97c8751","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően a többség elhúzza az utolsó pillanatokig. ","shortLead":"Vélhetően a többség elhúzza az utolsó pillanatokig. ","id":"20250428_kivarnak-a-plugin-hibridesek-a-zold-rendszam-leadasaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68406ce3-7685-4323-bd85-3304e97c8751.jpg","index":0,"item":"fcf49c82-d9b6-48d7-a96e-861a119aa7a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_kivarnak-a-plugin-hibridesek-a-zold-rendszam-leadasaval","timestamp":"2025. április. 28. 07:41","title":"Ingyen parkolás és spórolás: kivárnak a plugin hibridesek a zöld rendszám leadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Küllemében és funkcióiban is megújul a Gmail iPhone-os alkalmazása, derül ki a Google bejelentéséből. Napokon belül minden felhasználó egy szinte teljesen új felülettel találkozhat.","shortLead":"Küllemében és funkcióiban is megújul a Gmail iPhone-os alkalmazása, derül ki a Google bejelentéséből. Napokon belül...","id":"20250429_google-gmail-iphone-alkalmazas-megujulas-material-design-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6.jpg","index":0,"item":"a9e98ccb-64d4-4c11-afc5-4f3660827b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_google-gmail-iphone-alkalmazas-megujulas-material-design-3","timestamp":"2025. április. 29. 08:03","title":"Megújul a Gmail, máshogy fog kinézni és új funkciók is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]