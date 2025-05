Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már törölte az írást, ennyi is elég volt, hogy kiszivárogjon néhány érdekes részlet.","shortLead":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már...","id":"20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3.jpg","index":0,"item":"c7828e9d-0971-47f3-8d6e-a1c1f0d053ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","timestamp":"2025. május. 06. 10:03","title":"Kiszivárgott képeken látni, hogyan néz majd ki az új Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77c33d5-80b6-406c-b92b-fc0c2829a962","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és Magyarország 20. századi területváltozásai is előkerültek.","shortLead":"Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és Magyarország 20. századi területváltozásai is előkerültek.","id":"20250507_Kozepszinten-konnyebbre-szamitottak-az-emelt-viszont-nem-volt-nehez-igy-ertekelik-a-tortenelem-erettsegit-a-diakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c77c33d5-80b6-406c-b92b-fc0c2829a962.jpg","index":0,"item":"5992d1b6-20e4-4e13-80fb-df1fc0fe0157","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Kozepszinten-konnyebbre-szamitottak-az-emelt-viszont-nem-volt-nehez-igy-ertekelik-a-tortenelem-erettsegit-a-diakok","timestamp":"2025. május. 07. 14:27","title":"Középszinten könnyebbre számítottak, az emelt viszont nem volt nehéz – így értékelik a történelemérettségit a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e099f9e-72b9-4f40-9a00-291d1f2b3f86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy washingtoni trösztellenes perben, eskü alatt tett vallomásban erősítette meg a Google-birodalom vezérigazgatója, hogy tárgyalásokat folytat az Apple vezetésével arról, hogy Gemini mesterséges intelligencia kerüljön az iPhone-okban.","shortLead":"Egy washingtoni trösztellenes perben, eskü alatt tett vallomásban erősítette meg a Google-birodalom vezérigazgatója...","id":"20250507_google-apple-megallapodas-gemini-integracio-iphone-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e099f9e-72b9-4f40-9a00-291d1f2b3f86.jpg","index":0,"item":"61403fe6-c6d4-4c1b-af9f-c788aa2abce2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_google-apple-megallapodas-gemini-integracio-iphone-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 07. 15:03","title":"Eskü alatt vallották: mesterségesen bebetonozhatják az iPhone-okba a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d349cf-2fae-4a79-a0a4-ed4fab2dd55e","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"Az Angol Labdarúgó-szövetség érvényesítette a brit Legfelsőbb Bíróság döntését, és a következő hónap elejétől megtiltja a transznemű nőknek, hogy az angol női bajnokságban játsszanak. A női futball a transz közösség egyik utolsó mentsvára volt, egy olyan biztos pont, ahol elfogadták őket és szabadon élvezhették a sportolás mentális és fizikai egészségre gyakorolt jótékony hatásait. A nemiség kérdésének vizsgálata ezzel csak tovább bonyolódott.","shortLead":"Az Angol Labdarúgó-szövetség érvényesítette a brit Legfelsőbb Bíróság döntését, és a következő hónap elejétől megtiltja...","id":"20250505_transznemu-nok-sport-FA-angol-labdarugo-szovetseg-kitiltas-foci-olimpia-okolvivas-imane-helif-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d349cf-2fae-4a79-a0a4-ed4fab2dd55e.jpg","index":0,"item":"a077086d-3605-459e-8f7f-e283125102fd","keywords":null,"link":"/elet/20250505_transznemu-nok-sport-FA-angol-labdarugo-szovetseg-kitiltas-foci-olimpia-okolvivas-imane-helif-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 17:55","title":"A transznemű nők egyik utolsó mentsvára is odaveszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccd0a7f-49b0-4fc0-955c-9f2ff3ce09c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína önmérsékletre szólította fel az érintett országokat.","shortLead":"Kína önmérsékletre szólította fel az érintett országokat.","id":"20250507_india-pakisztan-kasmir-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bccd0a7f-49b0-4fc0-955c-9f2ff3ce09c8.jpg","index":0,"item":"e8af629a-ae4d-4ba5-aba9-cdc7747400d1","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_india-pakisztan-kasmir-tamadas","timestamp":"2025. május. 07. 06:02","title":"Pakisztán szerint legalább huszonhatan estek áldozatul az India által végrehajtott támadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708d7cbb-6730-4f34-846a-eceb627b964e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kollégánk, Veres Viktor munkáját is díjazták.","shortLead":"Kollégánk, Veres Viktor munkáját is díjazták.","id":"20250506_magyar-sajtofoto-palyazat-veres-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708d7cbb-6730-4f34-846a-eceb627b964e.jpg","index":0,"item":"29b8ee89-c363-45a6-bfc2-9684ed3d8297","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_magyar-sajtofoto-palyazat-veres-viktor","timestamp":"2025. május. 06. 20:07","title":"Átadták az elismeréseket a Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c4177-95cc-4764-9495-bae1be077894","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Összegyűjtöttük a legizgalmasabb elődöntős párharcokat a Bajnokok Ligája történetében, de az ön segítségét kérjük ahhoz, hogy eldöntsük, melyik volt a legjobb.","shortLead":"Összegyűjtöttük a legizgalmasabb elődöntős párharcokat a Bajnokok Ligája történetében, de az ön segítségét kérjük...","id":"20250507_bajnokok-ligaja-elodontok-legizgalmasabb-parharcok-osszeallitas-video-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786c4177-95cc-4764-9495-bae1be077894.jpg","index":0,"item":"2b70b34a-8c8f-4a0f-93ca-6518bf8c0fc6","keywords":null,"link":"/sport/20250507_bajnokok-ligaja-elodontok-legizgalmasabb-parharcok-osszeallitas-video-szavazas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 13:03","title":"Láttunk már ennél izgalmasabb csatát valaha a Bajnokok Ligájában? – Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri szenzorok használatánál lehet kifejezetten hasznos.","shortLead":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri...","id":"20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d.jpg","index":0,"item":"513920e6-675d-44b8-acfa-10851ec3712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","timestamp":"2025. május. 06. 08:03","title":"Kitalálták az esőelemet, ami esőcseppekből generál elektromos áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]