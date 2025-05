Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket, akik Ferenc után vissza akarnak térni a hagyományos szabályokhoz, illetve doktrínához. ","shortLead":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket...","id":"20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b.jpg","index":0,"item":"666027ff-c8e7-4e92-9643-977436241968","keywords":null,"link":"/360/20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","timestamp":"2025. május. 06. 07:11","title":"A konzervatívok favoritjaként mutatja be Erdő Pétert a New York Times a pápaválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b426f6-7e4d-4994-8d0e-c450b3245b88","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Pontosan meghatározható, hogy mi történjen a családi vagyonnal és vállalkozással, ha bizalmi vagyonkezelésbe kerülnek, de a szerződés nincs kőbe vésve. A feltételek életszerűen alakíthatók, ez pedig még hatásosabbá teszi ennek a megoldásnak a fő erényét. Nevezetesen azt, hogy egyben tartja a tulajdonosi jogokat.","shortLead":"Pontosan meghatározható, hogy mi történjen a családi vagyonnal és vállalkozással, ha bizalmi vagyonkezelésbe kerülnek...","id":"20250507_Bizalmi-vagyonkezeles-tulajdonosi-jogok-otp-private-banking","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b426f6-7e4d-4994-8d0e-c450b3245b88.jpg","index":0,"item":"dd35d59a-c369-4e94-a617-bcacfe319229","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250507_Bizalmi-vagyonkezeles-tulajdonosi-jogok-otp-private-banking","timestamp":"2025. május. 07. 11:30","title":"Kijelöli a kereteket a bizalmi vagyonkezelés, de ezek szükség esetén módosíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Navracsics Tibor szerint az ingatlanszerzés korlátozhatóságával az árak csak átmenetileg, egyes területeken csökkennének. Szerinte a lakások megfizethetetlensége ennél sokkal nagyobb probléma.","shortLead":"Navracsics Tibor szerint az ingatlanszerzés korlátozhatóságával az árak csak átmenetileg, egyes területeken...","id":"20250506_navracsics-tibor-telepulesvedelmi-torveny-lakasarak-agglomeracio-bekoltozes-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"1d24c15a-76f6-4b82-838f-a522eaece482","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250506_navracsics-tibor-telepulesvedelmi-torveny-lakasarak-agglomeracio-bekoltozes-onkormanyzat","timestamp":"2025. május. 06. 12:08","title":"Navracsics: Nem az a veszély, hogy olcsóbbá válnak az ingatlanok, hanem hogy drágák maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több bank már most visszavett a kedvezményeiből, mert a díjemelések tilalmán milliárdokat vesztenek.","shortLead":"Több bank már most visszavett a kedvezményeiből, mert a díjemelések tilalmán milliárdokat vesztenek.","id":"20250506_bank-kedvezmenyek-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"2a5aeee9-12c3-4400-ad9e-fef6f0bda5af","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_bank-kedvezmenyek-dijak","timestamp":"2025. május. 06. 11:08","title":"A kedvezményeket nyirbálhatják meg a bankok, ha már a díjakon emelniük nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9","c_author":"Kovács Bálint, Köves Gábor, Sztojcsev Iván ","category":"360","description":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki azokra az amerikai filmekre, amelyeket külföldön forgatnak – például Magyarországon, ahová évente több százmilliárd forintot hoznak az ilyen produkciók. Az adószakértő szerint a rendelkezés tönkretenné az iparágat, a hazai filmes produkciók egyelőre nem félnek, szakmai források szerint az is kérdéses, megvalósítható-e Trump elképzelése.","shortLead":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki...","id":"20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9.jpg","index":0,"item":"90289651-10f0-4c9b-a4b2-f62754028e63","keywords":null,"link":"/360/20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","timestamp":"2025. május. 06. 06:30","title":"„Ott a kés a filmipar torkán” – mit kockáztat Magyarország Trump filmes büntetővámjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e06f719-9fac-424e-85c3-e4f66b59e5cf","c_author":"Eduline","category":"elet","description":"Két téma közül lehetett választani: az egyik a bethleni konszolidáció volt, míg a másik a Rákóczi-szabadságharc.","shortLead":"Két téma közül lehetett választani: az egyik a bethleni konszolidáció volt, míg a másik a Rákóczi-szabadságharc.","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-hosszu-essze-megoldas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e06f719-9fac-424e-85c3-e4f66b59e5cf.jpg","index":0,"item":"3a72ee81-558c-4712-b1e0-26b6cde65765","keywords":null,"link":"/elet/20250507_tortenelem-erettsegi-hosszu-essze-megoldas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 13:31","title":"Itt vannak a töriérettségi hosszú esszéinek megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","shortLead":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","id":"20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"a7438c56-26ea-4343-83e1-fff96d58902c","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","timestamp":"2025. május. 05. 20:55","title":"Magyar Péter olyan dokumentumot hozna nyilvánosságra, ami szerinte az Orbán-kormány őszödi beszéde lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A román elnökválasztás első fordulójában nyertes George Simion szerint nem fegyverekbe, hanem béketárgyalásokba kell fektetni, az EU vezetőinek őrült politikájának pedig véget kell vetni.","shortLead":"A román elnökválasztás első fordulójában nyertes George Simion szerint nem fegyverekbe, hanem béketárgyalásokba kell...","id":"20250506_george-simion-eu-ukrajna-woke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"b72615db-cff5-4932-8501-e10ba1fe9bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_george-simion-eu-ukrajna-woke","timestamp":"2025. május. 06. 16:23","title":"Mit üzen a magyaroknak, akik félnek öntől? - kérdezte a BBC George Simiont, a román elnökválasztási forduló győztesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]