Két motoros meghalt egy brit versenypályán történt tömegbalesetben
Egy harmadik versenyzőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Trumpék blokkolták a Harvard Egyetem szövetségi támogatásait
Az amerikai kormány szerint az egyetem nem tartja be a törvényeket. Korrekt, könnyű, a vártnál egyszerűbb – így látták a diákok a matekérettségit
Hiába szereti mindenki a Túró Rudit, az erről szóló feladat nem lett a vizsgázók kedvence, az emelt szintű érettségi pedig megosztotta a diákokat érettségi...","id":"20250506_matekerettsegi-matematika-diakvelemenyek-vizsga-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b29527d7-0362-4b99-997f-34adfe3c03d6.jpg","index":0,"item":"ab698378-1bb9-42ec-9b19-51d394f0002e","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matekerettsegi-matematika-diakvelemenyek-vizsga-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 14:07","title":"Korrekt, könnyű, a vártnál egyszerűbb – így látták a diákok a matekérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Itt az ideje, hogy a Momentum egy lépést hátra lépjen” – írja a párt korábbi elnöke.","shortLead":"„Itt az ideje, hogy a Momentum Fekete-Győr kezdeményezi, hogy a Momentum ne induljon a választásokon
„Itt az ideje, hogy a Momentum egy lépést hátra lépjen" – írja a párt korábbi elnöke. Az ön bőrében is van egy gomba, és az egészségét köszönheti neki
Minden jel szerint a Malassezia sympodialis nevű gomba képes megvédeni a szervezetet a Staphylococcus aureus nevű baktérium fertőzésétől, ami komoly megbetegedést okozhat. neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A miniszterelnök azután osztotta meg gondolatait, hogy a felcsúti akadémia az utolsó helyen zárta az U17-es Puskás-Suzuki Kupát. Orbán elismerte: a Puskás Akadémia sem jár élen a fiatal magyar focisták szerepeltetésében
A miniszterelnök azután osztotta meg gondolatait, hogy a felcsúti akadémia az utolsó helyen zárta az U17-es Puskás-Suzuki Kupát.