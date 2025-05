Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos termékek választásában.","shortLead":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos...","id":"20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665.jpg","index":0,"item":"54a698ac-a3c6-4abf-b440-d5161104e8a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","timestamp":"2025. május. 07. 17:03","title":"500 milliárd dollárt spóroltak vele az emberek, Donald Trump most felszámolhatja a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175e6f71-aa2d-4e1d-8b51-08e6402a0939","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, belép a szórakoztatóiparba a Google, legalábbis erre utal, hogy a hírek szerint új film- és televíziós produkciós részleget indított.","shortLead":"Úgy tűnik, belép a szórakoztatóiparba a Google, legalábbis erre utal, hogy a hírek szerint új film- és televíziós...","id":"20250508_google-100-zeros-filmipar-teve-sorozatok-mozi-produkcios-reszleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/175e6f71-aa2d-4e1d-8b51-08e6402a0939.jpg","index":0,"item":"2f7bad08-931a-4e30-a19a-765f2461600d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-100-zeros-filmipar-teve-sorozatok-mozi-produkcios-reszleg","timestamp":"2025. május. 08. 14:03","title":"Nyit a Google: belép a tévé- és filmiparba, indul a 100 Zeros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2da9b35-5766-4470-8886-891597fee2b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai hadsereg több rakétakilövést is észlelt, az egyiket Kim Dzsongun is megtekintette.","shortLead":"A dél-koreai hadsereg több rakétakilövést is észlelt, az egyiket Kim Dzsongun is megtekintette.","id":"20250509_Oroszorszagnak-szant-raketait-probalgathatta-Eszak-Korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2da9b35-5766-4470-8886-891597fee2b8.jpg","index":0,"item":"4c8d8e94-ea4f-4797-bf69-77df074a7796","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_Oroszorszagnak-szant-raketait-probalgathatta-Eszak-Korea","timestamp":"2025. május. 09. 07:54","title":"Oroszországnak szánt rakétáit próbálgathatta Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4f07f6-ac02-4e80-845f-11649f69cab2","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Fejenként 25 millió forintot is felszámíthatnak költségként azok a cégek, amelyek közvetítőként segítik a harmadik országból érkező állampolgárokat a tartózkodási engedély megszerzésében az állami aranyvízumprogramban. Az érintettek szerint ezért hatalmas munkát kell végezni, és sok a költség is.","shortLead":"Fejenként 25 millió forintot is felszámíthatnak költségként azok a cégek, amelyek közvetítőként segítik a harmadik...","id":"20250508_hvg-tartozkodasi-engedely-kozvetitocegek-aranyvizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4f07f6-ac02-4e80-845f-11649f69cab2.jpg","index":0,"item":"7628e946-5b2d-49a9-af7d-1facf1b5dec8","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-tartozkodasi-engedely-kozvetitocegek-aranyvizum","timestamp":"2025. május. 08. 06:30","title":"Nagy kaszálásra készülnek a hazai közvetítők, és Tiborczék sem maradnak ki az aranyvízumbizniszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","shortLead":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","id":"20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548.jpg","index":0,"item":"d347136d-d5dc-4a4b-a963-7d2561b2a280","keywords":null,"link":"/sport/20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 22:55","title":"Kettős győzelemmel jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos szervezet segítené az örökbefogadásokat, az erre vonatkozó törvénymódosítás már a parlament előtt van – vette észre a Népszava. A részleteket egyelőre nem lehet tudni, így a gyermekvédelmi szakemberek is csak találgatnak.","shortLead":"Országos szervezet segítené az örökbefogadásokat, az erre vonatkozó törvénymódosítás már a parlament előtt van – vette...","id":"20250508_Valtoznak-az-orokbefogadas-szabalyai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d.jpg","index":0,"item":"14bf9844-dfcc-4670-8678-02ccc70b893d","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Valtoznak-az-orokbefogadas-szabalyai","timestamp":"2025. május. 08. 08:06","title":"Változhatnak az örökbefogadás szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f13f6b9-a037-43d9-99a1-7ece2ad1e0fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a közösségi oldalán írt kommentjével reagált a felvételre, amelyben arról beszél, hogy szakítanak a békementalitással.","shortLead":"A miniszter a közösségi oldalán írt kommentjével reagált a felvételre, amelyben arról beszél, hogy szakítanak...","id":"20250508_Megszolalt-Szalay-Bobrovniczky-Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f13f6b9-a037-43d9-99a1-7ece2ad1e0fb.jpg","index":0,"item":"3ecd62df-5a72-4ae6-8100-2fec99e861b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Megszolalt-Szalay-Bobrovniczky-Kristof","timestamp":"2025. május. 08. 10:23","title":"Szalay-Bobrovniczky reagált, és nem próbálta tagadni, hogy ő beszél a Magyar Péter által közzétett felvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b495a82-e658-488e-af35-ce61ce6690e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy szeretné, ha az oroszok és az ukránok közvetlenül tárgyalnának.","shortLead":"Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy szeretné, ha az oroszok és az ukránok közvetlenül tárgyalnának.","id":"20250507_JD-Vance-szerint-Oroszorszag-tul-sokat-ker-a-haboru-lezarasaert-cserebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b495a82-e658-488e-af35-ce61ce6690e4.jpg","index":0,"item":"02da84e8-af81-4aee-af0b-0047b5fb96cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_JD-Vance-szerint-Oroszorszag-tul-sokat-ker-a-haboru-lezarasaert-cserebe","timestamp":"2025. május. 07. 17:48","title":"J. D. Vance szerint Oroszország túl sokat kér a háború lezárásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]