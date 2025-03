Több mint 10 év után végleg lezárult az Adidas és Kanye West milliárd dolláros együttműködése, miután a rapperrel 2022-ben szakító német sportszergyártó bejelentette: eladták az utolsó pár raktáron maradt Yeezy-cipőt is – számolt be a Reuters. A botrányhős zenész márkája egy időben úgy tűnt, hogy az Air Jordant is túlszárnyalva minden idők legnagyobb sneaker-sikersztorija lehet, azóta azonban, hogy az Adidas dobta, West mindent megtett, hogy neve ne az általa tervezett cipők, hanem balhéi miatt maradjon fent.

Pedig az első Adidas Yeezy-kollekció megjelenésekor, 2015 februárjában nehéz lett volna elképzelni, hogy ne sikertörténet legyen az együttműködés vége: Kanye a német cég első számú versenytársától, a Nike-tól igazolt az Adidashoz, előbbi márka kötelékében 2009 és 2014 között Air Yeezy néven dobta piacra cipőit a rapper. A váltásra az vette rá Westet, hogy az Adidas – szemben a Nike-val – vállalta, hogy jogdíjat fizet neki az eladott cipők után.

Kanye West “Grammy-viselt” Nike Air Yeezy-je egy hongkongi aukciós házban Miguel Candela / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Az első kollekció részeként nemcsak sneakerekkel, hanem különböző ruhadarabokkal is készült a Yeezy, amelyeket egy nagyszabású bemutatón tártak a nyilvánosság elé olyan sztárok részvételével, mint West akkori felesége, Kim Kardashian, Rihanna, vagy épp az azóta szexuális zaklatással, nemi erőszakkal és szexuális kizsákmányolással vádolt P. Diddy. A márka gyorsan népszerűvé vált, 2018-ban már 1,2 milliárd dollár értékben értékesítettek világszerte.

Kanye West markát minden egyes eladott pár után 11 százalékos jutalék ütötte, így a Yeezy-őrület csúcsán, 2020-ban az 1,7 milliárdos árbevételből 191 millió dollár közvetlenül nála landolt. Az üzlet olyan jól ment, hogy 2021-ben West felkerült a Forbes milliárdos toplistájára is, vagyonát ekkor 1,8 milliárd, egy évvel később pedig már 2 milliárd dollárra taksálták.

Drága szakítás

2022-ben azonban feszültté vált a zenész és a sportszergyártó viszonya: Kanye West több alkalommal is kritizálta a céget, hol azért, mert állítása szerint ellopták az általa készített terveket, hol pedig azért, mert a korábban megbeszéltekkel szemben nem nyitottak Yeezy-boltokat – erről akkor a The Wall Street Journal számolt be. A rapper már ekkor jelezte: 2026-ban lejár a szerződése az Adidasszal, és nem kívánja megújítani azt.

Végül azonban még ezt sem kellett kivárnia Westnek, ugyanis nem sokkal később az Adidas sorozatos botrányai miatt idő előtt véget vetett az együttműködésnek. A zenész azzal vált vállalhatatlanná, hogy előbb a Párizsi Divathéten a BLM-mozgalmat kifigurázó “White Lives Matter” feliratú pólóban jelent meg, majd a közösségi médiában kezdett antiszemita kirohanásokba. Az Adidas eleinte nehezen akart lemondani a számukra is milliárdos hasznot jelentő partnerségről, de miután több nagy márka, például a Balenciaga vagy a Vogue, dobta Westet, a német cég is kénytelen volt engedni az egyre fokozódó nyomásnak.

Kínai vásárlók sorban állnak egy Adidas-üzlet előtt a legújabb Yeezy kollekció megjelenésekor 2019-ben Wei Liang / Imaginechina / Imaginechina via AFP

A szakítás mindkét fél pénztárcáját megviselte: a szerződés felbontásakor évente 2 milliárd dollár értékben adtak el Yeezy-cipőket, ami akkor az Adidas teljes árbevételének 10 százalékát jelentette. A cég akkor úgy számolt, hogy csak 2022-ben 248 millió dollárjába fájhat a cégnek az együttműködés vége, összesen pedig 1,3 milliárdos bukással kalkuláltak. Még 2023-ban is bőven éreztette hatását a sikerkollekció beszántása: az Adidas 30 év után először negatív mérleggel zárt. Kanye West ezzel párhuzamosan vagyona nagy részét bukta az Adidas-üzlettel együtt, amely így a becslések szerint rongyos 400 millió dollárra zuhant a korábbi több mint 2 milliárdról.

A zenész és a sportszergyártó végül azzal próbálta meg csillapítani veszteségeit, hogy megegyeztek a raktárban maradt, 500 millió dollár értékű Yeezy-cipők eladásáról. Az arcvesztést az Adidas azzal kísérelte meg elkerülni, hogy jelezte: az így szerzett bevétel egy részéből gyűlöletellenes csoportokat támogat.

Nem tanult belőle

A céggel szemben Kanye nem mutatott túlzott megbánást a szakításhoz vezető kijelentéseivel kapcsolatban, sőt: idén ismét náci őrjöngésbe kezdett az interneten, nem sokkal azután, hogy február elején a Grammy-gálán hívatlanul, szinte teljesen meztelen felesége társaságában jelent meg. Miután a rapper Bianca Censori pucérprodukciójával sikeresen magára vonta a figyelmet, nőgyülölő, rasszista, homofób, antiszemita, esetenként pedig nyíltan náci bejegyzéseket tett közzé az X-en.

Az ámokfutás csúcspontján közösségi oldalán egy horogkeresztes pólót is bemutatott. A fehér alapon fekete szvasztikát ábrázoló felsőhöz azt a megjegyzést fűzte, hogy „már évek óta el akartam készíteni ezt a pólót. Eddigi legnagyobb művészi teljesítményem.” West elsőre még tagadta, hogy tényleg árusítani kezdené a gyűlöletkeltő ruhadarabot arra hivatkozva, hogy „sohasem árulnék szvasztikás pólót, mert fizikailag bántódása eshetne azoknak, akik viselik”. Webshopjában eleinte ehelyett csak az Adidasszal való szakításhoz vezető White Lives Matter póló jelent meg, nem sokkal később viszont az oldalról eltűnt az összes termék, és helyükre kizárólag a svasztikás felső került. Ma már maga a webshop sem elérhető, ehelyett az a felirat fogadja a látogatókat, hogy “Nemsokára érkezik a Yeezy-üzlet”. Hogy ez pontosan mit jelent, az egyelőre kérdéses, az biztos, hogy Adidas cipőket nem lehet majd kapni benne.

Borítóképünk illusztráció.