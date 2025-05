Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja ki a nevét, és nem is támasztja alá semmivel az állításait.","shortLead":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja...","id":"20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78.jpg","index":0,"item":"6fcf40a3-e472-4f07-882f-fca625644ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","timestamp":"2025. május. 13. 17:21","title":"Úgy tűnik, Orbán a Védelmi Tanács ülésén arra jutott, hogy a legjobb lenne Magyar Péter lejáratására használni a kémbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországgal szembeni szankciók jelenlegi formájukban július végén járnak le, és bár egyre többször hallani egy esetleges tűzszünetről, az Unió mégis fenntartja a gazdasági nyomást Moszkván.","shortLead":"Az Oroszországgal szembeni szankciók jelenlegi formájukban július végén járnak le, és bár egyre többször hallani...","id":"20250513_EU-Unio-veto-Magyarorszag-orosz-szankciok-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"d34cb9ce-d749-4efe-9807-85fabe29ff12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_EU-Unio-veto-Magyarorszag-orosz-szankciok-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 13. 13:57","title":"Jogi kiskapukkal készül az EU arra, hogy Magyarország megvétózhatja az oroszok elleni újabb szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip kifejlesztéséhez.","shortLead":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip...","id":"20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9.jpg","index":0,"item":"8e354c91-fe1d-4fe6-8c3f-fe17bc9947d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","timestamp":"2025. május. 14. 09:10","title":"A Neuralink babérjaira törne az Apple, jöhet a gondolatokkal irányítható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szórólapon egy magyar nyelvű idézet is szerepel a miniszterelnöktől.","shortLead":"A szórólapon egy magyar nyelvű idézet is szerepel a miniszterelnöktől.","id":"20250513_Orban-Viktoros-szorolappal-kampanyol-a-szelsojobboldali-roman-elnokjelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"4eaeda8c-9de7-426a-a926-53bcba968d14","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Orban-Viktoros-szorolappal-kampanyol-a-szelsojobboldali-roman-elnokjelolt","timestamp":"2025. május. 13. 21:53","title":"Orbán Viktoros szórólappal kampányol a szélsőjobboldali román elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8a946-e438-443b-aeaa-332a16ad7379","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rock Creekben nemhogy megmártózni, még benne gázolni is veszélyes a vízben lévő patogének miatt.","shortLead":"A Rock Creekben nemhogy megmártózni, még benne gázolni is veszélyes a vízben lévő patogének miatt.","id":"20250513_szennyviz-patak-korokozo-robert-f-kennedy-jr-unokak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f8a946-e438-443b-aeaa-332a16ad7379.jpg","index":0,"item":"6347dbba-88eb-4782-aff1-b74f4218d96b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_szennyviz-patak-korokozo-robert-f-kennedy-jr-unokak","timestamp":"2025. május. 13. 11:43","title":"Szennyezett vizű patakban fürdőzött unokáival az oltástagadó amerikai egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63da8e8-d139-4f5b-b95a-25fbaec4cb1c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Leonardo DiCaprio a bálványának tartja Robert De Nirót. Az életműdíjas De Niro műveletlennek nevezte Trumpot, és „a demokrácia védelmére” szólított fel a köszönőbeszédében. A fesztivált Tarantino nyitotta meg.","shortLead":"Leonardo DiCaprio a bálványának tartja Robert De Nirót. Az életműdíjas De Niro műveletlennek nevezte Trumpot, és „a...","id":"20250514_Robert-de-Niro-kemenyen-beszolt-Trumpnak-Cannes-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63da8e8-d139-4f5b-b95a-25fbaec4cb1c.jpg","index":0,"item":"21987690-ddd1-45d8-b1b6-fec6864e0a3d","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Robert-de-Niro-kemenyen-beszolt-Trumpnak-Cannes-ban","timestamp":"2025. május. 14. 12:15","title":"Robert de Niro keményen beszólt Trumpnak Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf3ee8b-4d2e-4abe-816b-b1e852d4c540","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író egy olyan videót osztott meg, amelyen a magyarellenes román elnökjelölt beszél arról, hogy vége a kompromisszum idejének, elég volt az RMDSZ etnikai terroristáiból.","shortLead":"Az író egy olyan videót osztott meg, amelyen a magyarellenes román elnökjelölt beszél arról, hogy vége a kompromisszum...","id":"20250513_dragoman-gyorgy-george-simion-roman-elnokvalasztas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf3ee8b-4d2e-4abe-816b-b1e852d4c540.jpg","index":0,"item":"910c6b05-5776-49dc-b402-101e371db1f8","keywords":null,"link":"/kultura/20250513_dragoman-gyorgy-george-simion-roman-elnokvalasztas-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 13. 13:34","title":"Dragomán György: Felelősen gondolkodó magyar politikus nem támogathatja George Simiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd14b973-45bc-4b8a-85af-59865c4f7ffc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drágábban nyithat az iPhone 17-széria az előzőeknél, mutat rá egy új jelentés. A magyarázat nem más, mint az amerikai vámháború.","shortLead":"Drágábban nyithat az iPhone 17-széria az előzőeknél, mutat rá egy új jelentés. A magyarázat nem más, mint az amerikai...","id":"20250512_apple-iphone-aremeles-donald-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd14b973-45bc-4b8a-85af-59865c4f7ffc.jpg","index":0,"item":"84597eed-2c62-4113-834e-58fae5608a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_apple-iphone-aremeles-donald-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 12. 17:03","title":"Úgy tűnik, elkerülhetetlen: Trump vámháborúja miatt drágulhatnak az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]