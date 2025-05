Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 14. 07:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36526967-0586-4c3d-af3a-516ffb44d4d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tolvaj London központjában, csúcsidőben próbálkozott be egy kínai diáknál, de nagyon nem jött össze, amit kitervelt. ","shortLead":"Egy tolvaj London központjában, csúcsidőben próbálkozott be egy kínai diáknál, de nagyon nem jött össze, amit...","id":"20250513_Telefon-lopas-tolvaj-London-metro-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36526967-0586-4c3d-af3a-516ffb44d4d8.jpg","index":0,"item":"7554eb4d-0e92-4543-805c-f861b9818ab5","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Telefon-lopas-tolvaj-London-metro-elfogas","timestamp":"2025. május. 13. 15:59","title":"Emberére akadt a londoni telefontolvaj: az áldozata teperte le és adta át a rendőröknek (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ellenkező esetben a törvény visszafordíthatatlan károkat okoz a magyar demokrácia szempontjából.","shortLead":"A főpolgármester szerint ellenkező esetben a törvény visszafordíthatatlan károkat okoz a magyar demokrácia...","id":"20250515_Karacsony-Gergely-nyilt-levelben-keri-Von-der-Leyent-hogy-fuggessze-fel-az-uldozesi-torveny-vegrehajtasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836.jpg","index":0,"item":"34ac037e-86c5-4af1-8835-9d37193414c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Karacsony-Gergely-nyilt-levelben-keri-Von-der-Leyent-hogy-fuggessze-fel-az-uldozesi-torveny-vegrehajtasat","timestamp":"2025. május. 15. 08:32","title":"Karácsony Gergely Brüsszelben fogja kérni az üldözési törvény felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05ebf00-2b39-4a61-91bd-1230c237836f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elon Musk egy új videót osztott meg arról, milyen fejlődést sikerült elérni a Tesla Optimus nevű robotjánál.","shortLead":"Elon Musk egy új videót osztott meg arról, milyen fejlődést sikerült elérni a Tesla Optimus nevű robotjánál.","id":"20250513_tesla-humanoid-robot-optimus-mozgas-tanc-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05ebf00-2b39-4a61-91bd-1230c237836f.jpg","index":0,"item":"197e1e29-92b1-43f5-bdea-2e0a3750ea8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_tesla-humanoid-robot-optimus-mozgas-tanc-video","timestamp":"2025. május. 13. 16:03","title":"Így táncol a Tesla humanoid robotja, Optimus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A főváros pesti oldalán szállták meg az utakat a rendőrök. ","shortLead":"A főváros pesti oldalán szállták meg az utakat a rendőrök. ","id":"20250514_Tomeges-rendorsegi-ellenorzes-volt-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"9afa6141-601f-4618-9e40-e9356f7d6400","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Tomeges-rendorsegi-ellenorzes-volt-Budapesten","timestamp":"2025. május. 14. 10:36","title":"Tömeges ellenőrzés volt Budapesten, több mint kétezer sofőrrel fújattak szondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár tavaly év elején gond nélkül bejegyezték, immár kényszertörlés alatt a másik olyan cég is, amit kétes hátterű brazil államkötvényekkel tömött ki a tulajdonosa.","shortLead":"Bár tavaly év elején gond nélkül bejegyezték, immár kényszertörlés alatt a másik olyan cég is, amit kétes hátterű...","id":"20250513_kenyszertorles-eltiltas-ezer-milliardos-tokeemeles-brazil-brasil-allamotveny-hasznosito-zrt-donor-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0.jpg","index":0,"item":"e4380842-0fd7-4899-9fd4-0d43efd8d80d","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_kenyszertorles-eltiltas-ezer-milliardos-tokeemeles-brazil-brasil-allamotveny-hasznosito-zrt-donor-zrt","timestamp":"2025. május. 13. 15:21","title":"Már kényszertörlés alatt van mindkét cég, amiket ezermilliádokkal tömtek ki kétes brazil forrásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625ef20e-4268-43d8-b233-6b6978600a25","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Romániai szerzőnk már régóta töpreng: miért változott meg a babakocsik világa? Gyermek-, de még ifjúkorában is, körülbelül 2000-ig a babakocsikban sokkal kisebb gyerekek ültek, mint most. Ezért a jelenség nyomába eredt, Alina Necșulescu bukaresti pszichológussal is beszélgetett erről. Szeretettel külföldről sorozatunk cikke.","shortLead":"Romániai szerzőnk már régóta töpreng: miért változott meg a babakocsik világa? Gyermek-, de még ifjúkorában is...","id":"20250513_Szeretettel-kulfoldrol-Romania-Bukarest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/625ef20e-4268-43d8-b233-6b6978600a25.jpg","index":0,"item":"a42641b2-5c86-431d-8d60-43ddac974264","keywords":null,"link":"/360/20250513_Szeretettel-kulfoldrol-Romania-Bukarest","timestamp":"2025. május. 13. 18:30","title":"Bukarestben egyre idősebb gyerekek ülnek a babakocsikban – egy leendő nagyapa oknyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8086ab0e-1d8d-4e70-b27a-296d7d7dad06","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Azt is közölte, hogy a balesetéből nem sok mindenre emlékszik. ","shortLead":"Azt is közölte, hogy a balesetéből nem sok mindenre emlékszik. ","id":"20250514_Attol-hogy-ittam-meg-jol-vezetek-mondta-egy-no-a-rendoroknek-miutan-karambolozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8086ab0e-1d8d-4e70-b27a-296d7d7dad06.jpg","index":0,"item":"a18681fb-eb86-4b47-bbd8-877db968d496","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Attol-hogy-ittam-meg-jol-vezetek-mondta-egy-no-a-rendoroknek-miutan-karambolozott","timestamp":"2025. május. 14. 08:59","title":"Attól, hogy ittam, még jól vezetek – mondta egy nő a rendőröknek, miután karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]