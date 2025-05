Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző Start menü, ami végül nem nyerte el a cég és a tesztelők tetszését.","shortLead":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző...","id":"20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"53233185-d9cb-4683-97e0-c38b8933af39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","timestamp":"2025. május. 17. 20:03","title":"Kitálalt a Microsoft: 5 Start menü, ami végül Stop menü lett a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac27409-00f7-4b88-925a-0e975c4ac7cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Jose Estupinant egy magát futárnak álcázó férfi lőtte le. Korábban egy mexikói szépséginfluenszert gyilkoltak meg, miközben éppen élőzött. ","shortLead":"Maria Jose Estupinant egy magát futárnak álcázó férfi lőtte le. Korábban egy mexikói szépséginfluenszert gyilkoltak...","id":"20250519_Kolumbiai-influenszer-gyilkossag-lelottek-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dac27409-00f7-4b88-925a-0e975c4ac7cc.jpg","index":0,"item":"0e93231d-4706-466f-a737-e904923f0d88","keywords":null,"link":"/elet/20250519_Kolumbiai-influenszer-gyilkossag-lelottek-nyomozas","timestamp":"2025. május. 19. 16:25","title":"Újabb influenszer-gyilkosság: megöltek egy 22 éves kolumbiai nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4386d-1b37-40ed-b7d3-b88a53a6f11c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárt frakcióvezetőjét egy órán át kérdezte a Mandiner. Sokféle jelzőt talált a független sajtó munkatársaira.","shortLead":"A kormánypárt frakcióvezetőjét egy órán át kérdezte a Mandiner. Sokféle jelzőt talált a független sajtó munkatársaira.","id":"20250518_Kocsis-Mate-beszelgetes-egyetem-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49c4386d-1b37-40ed-b7d3-b88a53a6f11c.jpg","index":0,"item":"8d916008-ee18-484a-8a20-fc15d9704b09","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Kocsis-Mate-beszelgetes-egyetem-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 14:50","title":"Kocsis Máté már az egyetemen is utálta Magyar Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6325fe6e-744f-46c7-8807-ca88c783c8ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint a „tolerancia” kifejezés ijesztette meg a kormánypártiakat.","shortLead":"A polgármester szerint a „tolerancia” kifejezés ijesztette meg a kormánypártiakat.","id":"20250518_Kovacs-Gergely-XII-kerulet-Hegyvidek-fideszes-plakatok-Arad-a-Tisza-tolerancia-onkormanyzat-telephely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6325fe6e-744f-46c7-8807-ca88c783c8ba.jpg","index":0,"item":"07d03494-eb54-4dfa-bfc6-563ddd498357","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Kovacs-Gergely-XII-kerulet-Hegyvidek-fideszes-plakatok-Arad-a-Tisza-tolerancia-onkormanyzat-telephely","timestamp":"2025. május. 18. 15:02","title":"Kovács Gergely felírta a fideszes plakátokra, hogy „Árad a Tisza”, rögtön el is vitték azokat az önkormányzat telephelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem funkcionáló vírusirtóval veri át az operációs rendszert.","shortLead":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem...","id":"20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba.jpg","index":0,"item":"9e9cd63c-1ddc-415a-bd58-1ca3109d406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","timestamp":"2025. május. 19. 15:03","title":"A zsenialitása miatt veszélyes – ez az eszköz átveri a Windowst, hogy kikapcsoljon minden védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat – ma pedig már az elit tagjai közül kerülnek ki a legbuzgóbb terjesztők. Miért lesz valaki a tévhitek megszállottja, és hogyan ismerhetjük fel magunkban is a megingathatatlan téveszmék jeleit? Hogyan segíthetünk konteóhívő ismerősünkön, valóban az észérvek jelentik itt a leghatékonyabb fegyvert? Dan Ariely izraeli-amerikai kutató kötete és Krekó Péter szociológus válaszolja meg a kérdéseket.","shortLead":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat –...","id":"20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb.jpg","index":0,"item":"75665fe0-3653-42db-bc2a-0f98fbeba586","keywords":null,"link":"/360/20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","timestamp":"2025. május. 18. 12:00","title":"Ördögnek kiáltották ki és halálosan megfenyegették a konteóhívők – megtanult együttérezni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5bf3b1-14bc-4f14-aa9b-20fcb9e7ecaa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Halász János kormánypárti képviselő friss törvényjavaslata kicsinálná a független médiát, ahogy a civil szervezeteket is, ha bármilyen támogatást elfogadnak külföldről. A javaslat ellen civilek szerveztek tüntetést vasárnapra a Kossuth térre, ahonnan Martini Noémi és Földes András jelentkezik. ","shortLead":"Halász János kormánypárti képviselő friss törvényjavaslata kicsinálná a független médiát, ahogy a civil szervezeteket...","id":"20250518_tuntetes-kossuth-ter-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e5bf3b1-14bc-4f14-aa9b-20fcb9e7ecaa.jpg","index":0,"item":"805e04fd-4eb7-4a93-8178-3116044d97db","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_tuntetes-kossuth-ter-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 17:37","title":"Megtelt a Kossuth tér - videós közvetítés az üldözési törvény elleni tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd7223d-81b4-45c9-af94-a0e5d4c3026a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Gárdonyi Géza aláírásával ellátott könyvet 78 licit után szerezte meg a nyertes.","shortLead":"A Gárdonyi Géza aláírásával ellátott könyvet 78 licit után szerezte meg a nyertes.","id":"20250519_Gardonyi-Geza-Egri-csillagok-arveres-licit-2-millio-forint-dedikalt-peldany-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fd7223d-81b4-45c9-af94-a0e5d4c3026a.jpg","index":0,"item":"b7c5ebd0-dbfa-4fc0-a88a-78eb782c6c81","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Gardonyi-Geza-Egri-csillagok-arveres-licit-2-millio-forint-dedikalt-peldany-konyv","timestamp":"2025. május. 19. 09:58","title":"Több mint kétmillióért kelt el egy dedikált Egri csillagok-kötet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]