[{"available":true,"c_guid":"d5c393c1-9635-4590-b80a-55abce8481fb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali jelölt gratulált Nicusor Dan győzelméhez.","shortLead":"A szélsőjobboldali jelölt gratulált Nicusor Dan győzelméhez.","id":"20250519_george-simion-gratulalt-nicusor-dannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5c393c1-9635-4590-b80a-55abce8481fb.jpg","index":0,"item":"20db1e00-88e9-4c8f-babf-ba51f92eb86b","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_george-simion-gratulalt-nicusor-dannak","timestamp":"2025. május. 19. 06:53","title":"Simion: A végsőkig kitartunk, még ha nehéz is megemészteni a vereséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49c53-3b3f-45e4-adae-70213aef5ee3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Moszad titkos művelet során szállította Izraelbe az emlékeket.","shortLead":"A Moszad titkos művelet során szállította Izraelbe az emlékeket.","id":"20250519_izrael-sziria-eli-cohen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05d49c53-3b3f-45e4-adae-70213aef5ee3.jpg","index":0,"item":"fa3ec42e-62f3-454c-9158-25f8bf66d766","keywords":null,"link":"/elet/20250519_izrael-sziria-eli-cohen","timestamp":"2025. május. 19. 14:26","title":"Hatvan év után megtalálták a Szíriában kivégzett izraeli kém, Eli Cohen személyes tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott állapotától. Pedig jótékonykodni lehetne rongyrázás nélkül is.","shortLead":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott...","id":"20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba.jpg","index":0,"item":"e92921ad-d318-42ef-8a72-19175d2a0453","keywords":null,"link":"/360/20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","timestamp":"2025. május. 19. 13:51","title":"A Dior táska nem való a kórházba – Várkonyi Andreának lenne mit tanulnia Katalin hercegnétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kizárólag a politikai szempontok számítanak – derül ki a 2026-os költségvetés tervezetéből. Újra a választások előtti féktelen osztogatással erősítenék a kormánypártok győzelmi esélyeit.","shortLead":"Kizárólag a politikai szempontok számítanak – derül ki a 2026-os költségvetés tervezetéből. Újra a választások előtti...","id":"20250518_hvg-koltsegvetes-2026-elemzes-csore-toltve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d.jpg","index":0,"item":"0fb73b7b-7505-4817-80e3-db3399078b6b","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-koltsegvetes-2026-elemzes-csore-toltve","timestamp":"2025. május. 18. 10:00","title":"Megnéztük közelebbről a 2026-os költségvetést, és elképesztő arcátlanságokat is találtunk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c661bdb-354c-4781-b3ab-6c994f132443","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Igaz, ezúttal újoncot indított a kormánypárt Vadász Sándorral szemben, aki köztartozás miatt vesztette el mandátumát.","shortLead":"Igaz, ezúttal újoncot indított a kormánypárt Vadász Sándorral szemben, aki köztartozás miatt vesztette el mandátumát.","id":"20250519_hajduhadhaz-idokozi-valasztas-vadasz-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c661bdb-354c-4781-b3ab-6c994f132443.jpg","index":0,"item":"7fd13ca4-eb78-418e-a4b7-8685225d2cde","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_hajduhadhaz-idokozi-valasztas-vadasz-sandor","timestamp":"2025. május. 19. 08:21","title":"A hajdúhadházi időközin még jobban kikapott a Fidesz, mint a tavalyi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e12014-97e6-415a-80eb-957c0451ced7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Renault 4 Savane 4×4 Concept nem riad vissza egy kis terepjárástól.","shortLead":"A Renault 4 Savane 4×4 Concept nem riad vissza egy kis terepjárástól.","id":"20250519_meno-terepes-hangulatban-tamad-a-legujabb-retro-renault-4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03e12014-97e6-415a-80eb-957c0451ced7.jpg","index":0,"item":"4061d301-e84c-47f4-b843-309096a43ec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_meno-terepes-hangulatban-tamad-a-legujabb-retro-renault-4","timestamp":"2025. május. 19. 07:59","title":"Menő terepes hangulatban támad a legújabb retró Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769206cb-4886-4486-a865-359183385b26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók még 2023 májusában gyűjtötték be azt a mintát, ami a kínai űrállomás fedélzetéről származik.","shortLead":"Kínai kutatók még 2023 májusában gyűjtötték be azt a mintát, ami a kínai űrállomás fedélzetéről származik.","id":"20250518_kinai-urallomas-bakterium-niallia-tiangongensis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769206cb-4886-4486-a865-359183385b26.jpg","index":0,"item":"2efbc103-09d1-44c7-bd3d-c46f6ac59bc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_kinai-urallomas-bakterium-niallia-tiangongensis","timestamp":"2025. május. 18. 18:33","title":"Újfajta baktériumot találtak a kínai űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU közszolgáltatási termék és anyagáram vezetőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 18. 15:30","title":"Lakossági tudatosság: akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]