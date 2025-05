Visszavonul Nagy Bandó András, a 77 éves humorista-író május 31-én Jászberényben lép fel utoljára előadóművészként – írja a Népszava.

Egy étterem addig működik normálisan, amíg a tulajdonos döntheti el, hogy mikor van záróra, és nem a vendégek. Régi mondásom volt, hogy nem csúcsra kell érni, hanem fennsíkra, mert a csúcsról csak lefelé lehet haladni, a fennsíkon viszont hosszasan fönt lehet maradni. Erre mondják az Egyesült Államokban, hogy az igazi nagy művészek sztárok, azaz örökké ragyogó csillagok, és nem üstökösök, vagy pillanatokig látszó hullócsillagok. 78 éves leszek novemberben; optimista vagyok, de nem tudható, meddig hat a sors által rám szórt szalicil. Fontos ok: az 50. születésnapon talpra estem egy padláslétrás zuhanáskor, s az akkori ágyéktáji csigolyák és porckorongok sérülései most mutatkoztak meg”

– magyarázta a lapnak a döntését a humorista.

Nagy Bandó elmondta, reméli, hogy a jövő évi választások változást hoznak, és nem kell szellemi emigrációba vonulnia. Szerinte ő nem változott az évek során. „Akik bármely »oldalhoz« odaláncolták magukat, néha mondogatják, hogy változtam, holott én nem, ugyanolyan alapállásból, a kisemberek szemszögéből morgolódok, csak a világ és a világszínház ripacsai változtak, meg a vazallussá lett híveik” – jelentette ki.

A humorista elmondta azt is, hogy Magyar Péterben látja a kormányváltó erőt.

Magyar Pétert több írásomban emlegettem, s első interjúja óta benne látom a rendszerváltás reményét. A köztévének csúfolt lakájmédia előtt beszédet is mondtam, ezt a Tisza nélkül is megtettem volna. Pécsett kétszer tartottam alaposan kidolgozott beszédet, vendég voltam két tiszás rendezvényen, de mindkét helyen elmondtam: továbbra sem lépek be egy pártba se, én a Maros vagyok, a Tiszába folyva fölkavarom a vizét. A Tisza tisztességének csak a Fidesz, konkrétan Orbán galádsága állhatja útját”