A Budapesttől mindössze 300 kilométerre (háromórás autóútra) lévő trencséni fesztivál programjára mindig érdemes figyelni, mert időnként olyan előadókat is sikerül meghívniuk, akik Magyarországot épp elkerülik. Tavalyelőtt például többek között az akkor két Grammyt besöprő Wet Leget is sikerült elhívniuk, akik akkor épp világ körüli stadionturnén voltak Harry Stylesszal.

A tavalyi fesztivált ugyan egy durva vihar tönkrevágta, egy sátor összedőlt, több sérült is volt, és idő előtt be kellett fejezni, de idén megint erős line-uppal tér vissza.

Tavaly is benne lett volna a programban, de akkor – a vihartól függetlenül – betegség miatt lemondta, de most pótolja a bulit a Queen Of The Stone Age, de fellép például a Fontaines D.C, a Massive Attack, vagy Marc Rebillet is. Talán joggal nevezhetjük a fő fellépőnek a 78 éves punkkeresztapát, Iggy Popot. Érdemes végigböngészni a teljes programot.

A trencséni repülőtéren kialakított fesztivál a maga napi harmincezres nézőszámával sosem akart részt venni a gigasztár-headliner versenyben, de végül mindig nagyon sokszínű a felhozatal: a stíluspaletta a komolyzenei produkcióktól a punkig, a családi műsoroktól a durva technóig és a kísérleti zenéig tart.

A hangulatos, élhető, megfizethető árakkal működő, mellesleg Európa legjobb középméretű fesztiváljának kikiáltott rendezvényről bővebben itt írtunk.