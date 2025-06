Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen úgy, hogy azt mutatja meg, mi van, ha nem jut belőle egy érintésnyi sem. Kritika.","shortLead":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen...","id":"20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620.jpg","index":0,"item":"5700c90a-6cfd-4ebe-b012-43d3aa12dc78","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 20:00","title":"Tenki Réka és Nagy Zsolt kegyetlen, de túl ismerős világba engednek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5b03a1-ebd7-48f7-a512-65ded18c933d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnöktől megkérdezték, hogy mi lenne, ha Putyin Magyarországra akarna jönni, de az is felmerült, mennyire hasonlít az orosz elnökre.","shortLead":"A miniszterelnöktől megkérdezték, hogy mi lenne, ha Putyin Magyarországra akarna jönni, de az is felmerült, mennyire...","id":"20250608_orban-viktor-oroszok-ukrajna-nato-putyin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5b03a1-ebd7-48f7-a512-65ded18c933d.jpg","index":0,"item":"8729e813-247b-4357-9f8e-3ee3c2b508e3","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_orban-viktor-oroszok-ukrajna-nato-putyin-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 21:53","title":"Orbán: Az oroszok Ukrajnát sem tudják legyőzni, így a NATO-t sem tudnák igazán megtámadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb7d481-e198-46c6-b7ad-76d62554d714","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A nemi vizsgálat bevezetése a legújabb döntés, ami után az olimpiai bajnok ökölvívó Iman Helif vissza is lépett egy versenytől. Közben nyilvánosságra kerültek egy hitelesnek vélt teszt eredményei.","shortLead":"A nemi vizsgálat bevezetése a legújabb döntés, ami után az olimpiai bajnok ökölvívó Iman Helif vissza is lépett...","id":"20250609_iman-helif-okolvivas-world-boxing-kotelezo-nemi-vizsgalat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecb7d481-e198-46c6-b7ad-76d62554d714.jpg","index":0,"item":"46641a3e-e442-4fbb-b0f3-ec406b0e8de4","keywords":null,"link":"/sport/20250609_iman-helif-okolvivas-world-boxing-kotelezo-nemi-vizsgalat-ebx","timestamp":"2025. június. 09. 10:30","title":"Meg tudja-e oldani végérvényesen a Helif-ügyet a sportvilág?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d12a74d-2051-42a7-8b2c-75b7ffbb5687","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Irán fővárosában 2019 óta büntetik, ha valaki az utcára viszi házi kedvencét.","shortLead":"Irán fővárosában 2019 óta büntetik, ha valaki az utcára viszi házi kedvencét.","id":"20250610_Mar-csaknem-husz-irani-varosban-tilos-kutyat-setaltatni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d12a74d-2051-42a7-8b2c-75b7ffbb5687.jpg","index":0,"item":"f0177d4d-e716-4f70-832b-73a13a873be0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Mar-csaknem-husz-irani-varosban-tilos-kutyat-setaltatni","timestamp":"2025. június. 10. 06:42","title":"Már csaknem húsz iráni városban tilos kutyát sétáltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Bálint szerint az elmúlt 30 év legpechesebb napja volt a szombati, Vitézy Dávid szerint az nem pech, hanem lehetőség, ha mindenki vonatozni akar.","shortLead":"Nagy Bálint szerint az elmúlt 30 év legpechesebb napja volt a szombati, Vitézy Dávid szerint az nem pech, hanem...","id":"20250608_lazar-allamtitkar-nagy-balint-vasuti-kaosz-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1.jpg","index":0,"item":"f401b67a-4338-4969-9de9-bd41dee4791d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_lazar-allamtitkar-nagy-balint-vasuti-kaosz-vitezy-david","timestamp":"2025. június. 08. 18:32","title":"Lázár helyett az államtitkára kért elnézést a vasúti káosz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem szégyell. Erről a jövő héten szavazhat az Országgyűlés, ahogy a 2026-os költségvetés elfogadásáról is.","shortLead":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem...","id":"20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff.jpg","index":0,"item":"94e1f1eb-479e-4644-b917-aa21ba89c7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 12:22","title":"Sürgősséggel vernék át a parlamenten a kampányköltéskorlát eltörlését, akár jövő héten megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg a technológiai fejlődést – vallja Ivan Grzalja, a Money Motion konferencia szervezője. A horvát szakemberrel arról is beszélgettünk, hogyan segítheti a technológiai fejlődés a bürokrácia leépítését, és arról is, miért érezte fontosnak a zágrábi találkozó megszervezését.","shortLead":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg...","id":"20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9.jpg","index":0,"item":"611dfecb-8fd8-4550-8eb2-d6a37fa67e55","keywords":null,"link":"/360/20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","timestamp":"2025. június. 09. 10:30","title":"Azt nem tudjuk, Trump mit lép holnap, azt viszont igen, hogy Európa nem bírja követni a tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]