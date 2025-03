Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azért nem volt olyan komoly a dolog.","shortLead":"Azért nem volt olyan komoly a dolog.","id":"20250302_Ruszin-Szendi-elkesett-a-Tisza-forumarol-Bekescsaban-a-szinpadon-bunhodott-miatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3.jpg","index":0,"item":"bd83a2f3-63e4-417f-a1a4-d11c3db4c9ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Ruszin-Szendi-elkesett-a-Tisza-forumarol-Bekescsaban-a-szinpadon-bunhodott-miatta","timestamp":"2025. március. 02. 11:07","title":"Ruszin-Szendi elkésett a Tisza fórumáról Békéscsabán, a színpadon bűnhődött miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de64f6f3-0398-42a9-a109-a0a4f3be44e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hotel nyitása óta többször cserélt már gazdát, és korábban is kötötték már Mészáros Lőrinchez. ","shortLead":"A hotel nyitása óta többször cserélt már gazdát, és korábban is kötötték már Mészáros Lőrinchez. ","id":"20250228_michelin-ajanlas-szalloda-meszaros-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de64f6f3-0398-42a9-a109-a0a4f3be44e4.jpg","index":0,"item":"b08ffd09-e731-4766-b7e9-6b2ecaae8510","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250228_michelin-ajanlas-szalloda-meszaros-csoport","timestamp":"2025. február. 28. 21:53","title":"Eladta veszteséges tokaji luxusszállodáját a BDPST Group, a Mészáros Csoport egyik érdekeltsége az új tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb adatközpontját, eddig még sehol sem látott teljesítménnyel. Nem meglepő, hogy elsősorban a mesterséges intelligenciát szolgálná ki.","shortLead":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb...","id":"20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753.jpg","index":0,"item":"d8c6ea24-2366-442a-8082-8f30bbd30252","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","timestamp":"2025. március. 01. 08:03","title":"13 330 844 905 000 forintból itt épül a világ legnagyobb adatközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A hét elején éjjelente még fagy is lehet, aztán érkezik a felmelegedés.","shortLead":"A hét elején éjjelente még fagy is lehet, aztán érkezik a felmelegedés.","id":"20250302_tavasz-idojaras-20-fok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"ca8c93fe-9f61-4258-9f8c-d5c32b68e1de","keywords":null,"link":"/elet/20250302_tavasz-idojaras-20-fok","timestamp":"2025. március. 02. 16:46","title":"Jön a tavaszi időjárás, a jövő héten már 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bronzérmes úszó szerint átgázoltak rajta és meggyalázták az életét.","shortLead":"Az olimpiai bronzérmes úszó szerint átgázoltak rajta és meggyalázták az életét.","id":"20250228_uszas-kenderesi-tamas-doppingvad-eltiltas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2.jpg","index":0,"item":"9554fe03-fcbe-4169-b54a-b0013bf88916","keywords":null,"link":"/sport/20250228_uszas-kenderesi-tamas-doppingvad-eltiltas-reakcio","timestamp":"2025. február. 28. 21:26","title":"Kenderesi Tamás a négyéves eltiltásáról: „Soha életemben nem doppingoltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A neves bolgár politológus arról ír a Financial Timesban, hogy a korszakos washingtoni elképzelések nagyjából két hónap alatt teljesen átformálták az európai politikát.","shortLead":"A neves bolgár politológus arról ír a Financial Timesban, hogy a korszakos washingtoni elképzelések nagyjából két hónap...","id":"20250302_Ivan-Krasztev-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"5205cc40-5ee2-4a73-9b1e-d71bc27afd8f","keywords":null,"link":"/360/20250302_Ivan-Krasztev-lapszemle","timestamp":"2025. március. 02. 09:00","title":"Ivan Krasztev: Európának el kell térítenie Trump forradalmi terveit a világ érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","shortLead":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","id":"20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e.jpg","index":0,"item":"cc1eaad9-4d39-48d6-ae56-429cf1953701","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","timestamp":"2025. március. 01. 09:39","title":"Simó György a Trump–Zelenszkij találkozóról: a kocsma közönsége tényleg és örökre le akar számolni a közel száz éves elitekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Az 50 perces sajtótájékoztatón a fáradt ukrán és a könnyed amerikai elnök próbált szót érteni. Zelenszkij rossz taktikát választott, hiába volt igaza. Trumpnak nem maradt választása.","shortLead":"Az 50 perces sajtótájékoztatón a fáradt ukrán és a könnyed amerikai elnök próbált szót érteni. Zelenszkij rossz...","id":"20250302_Foldes-Andras-Egy-optimista-olvasata-van-a-Trump-Zelenszkij-veszekedesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2.jpg","index":0,"item":"aabda8da-49bb-4be8-8e33-da87ea5d91a8","keywords":null,"link":"/360/20250302_Foldes-Andras-Egy-optimista-olvasata-van-a-Trump-Zelenszkij-veszekedesnek","timestamp":"2025. március. 02. 08:00","title":"Egy optimista olvasata van a Trump-Zelenszkij veszekedésnek, és még az is nyomasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]