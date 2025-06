Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"680e42d5-4c34-457c-a8e6-a055aaef0f4a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump újraválasztása és a saját közvélemény-kutatási sikereik lendületet adnak a jobboldali populistáknak Európában.","shortLead":"Donald Trump újraválasztása és a saját közvélemény-kutatási sikereik lendületet adnak a jobboldali populistáknak...","id":"20250611_Deutsche-Welle-Orban-kozep-europai-jobboldali-populista-halozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/680e42d5-4c34-457c-a8e6-a055aaef0f4a.jpg","index":0,"item":"3e19a37b-e229-43a8-a157-1984def8fe7a","keywords":null,"link":"/360/20250611_Deutsche-Welle-Orban-kozep-europai-jobboldali-populista-halozat","timestamp":"2025. június. 11. 15:45","title":"Deutsche Welle: Milyen szerepet játszik Orbán a közép-európai jobboldali populista hálózatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési rétegeit. Máris megvan a válasz több olyan kérdésre, amely eddig komoly vita tárgyát képezte, de az igazi felfedezések csak most várhatók.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési...","id":"20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d.jpg","index":0,"item":"e2dd4ee0-4b54-475c-8792-b4d32b568fa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 06:03","title":"Újra kell írni a történelmet: már csak egy lépés kell, hogy kiderüljön, kik írták a Bibliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lukács László ugyanakkor óva intette a közönséget attól, hogy politikai felhangot halljanak bele abba, amit az Agyarország című számuk felvezetőjeként mondott el a bajai koncertjükön.","shortLead":"Lukács László ugyanakkor óva intette a közönséget attól, hogy politikai felhangot halljanak bele abba, amit...","id":"20250610_Tankcsapda-Lukacs-Laszlo-uzent-a-szinpadrol-osszetartozas-Agyarorszag-Baja-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900.jpg","index":0,"item":"333ea745-45f5-482c-a3a7-a9c066f4d721","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Tankcsapda-Lukacs-Laszlo-uzent-a-szinpadrol-osszetartozas-Agyarorszag-Baja-koncert","timestamp":"2025. június. 10. 11:46","title":"„Az embereket összehozni akarjuk egymással, nem pedig szétválasztani” – a Tankcsapda is üzent a színpadról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a87401-4533-44ba-8f3d-c673b7286e4f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ha az állam olyan kórházfejlesztést támogat, mint a miénk, azzal valójában az adófizetőknek spórol – állítja Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont Zrt. vezére. Az állami támogatás fejében a magánszolgáltatók is több népegészségügyi feladatot láthatnak el.","shortLead":"Ha az állam olyan kórházfejlesztést támogat, mint a miénk, azzal valójában az adófizetőknek spórol – állítja...","id":"20250610_hvg-csernavolgyi-istvan-maganegeszsegugy-korhazepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a87401-4533-44ba-8f3d-c673b7286e4f.jpg","index":0,"item":"46396885-d20e-43e7-8abf-3e3234aca261","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-csernavolgyi-istvan-maganegeszsegugy-korhazepites","timestamp":"2025. június. 10. 15:58","title":"„Az államnak és a betegnek is hasznos, ha a magánellátók bevonódnak az egészségügyi ellátórendszerbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554c0912-e04a-491f-a0ca-a38b381b539d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kategóriájában nincs gyorsabb a Nordschleifén a Xiaomi SU7 Ultránál.","shortLead":"Kategóriájában nincs gyorsabb a Nordschleifén a Xiaomi SU7 Ultránál.","id":"20250611_ujabb-korrekord-a-porschekat-es-teslakat-vero-xiaomi-villanyautotol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554c0912-e04a-491f-a0ca-a38b381b539d.jpg","index":0,"item":"e4c1aba3-5fb5-412d-9818-6df679bb35f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_ujabb-korrekord-a-porschekat-es-teslakat-vero-xiaomi-villanyautotol","timestamp":"2025. június. 11. 08:15","title":"Újabb körrekord a Porschékat és Teslákat verő legdurvább Xiaomi villanyautótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Tesla nagy ígérete régóta a teljes önvezetésen keresztül lezajló mobilitási forradalom. ","shortLead":"A Tesla nagy ígérete régóta a teljes önvezetésen keresztül lezajló mobilitási forradalom. ","id":"20250611_Tesla-robottaxi-szolgaltatas-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"1904780b-263b-43a0-a676-deb2c2fb0ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Tesla-robottaxi-szolgaltatas-indulas","timestamp":"2025. június. 11. 08:28","title":"Felbukkant a Tesla első önvezető taxija, Elon Musk elárulta, mikor indul a szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22","c_author":"Lengyel Tibor ","category":"itthon","description":"Versenyképességi és költségvetéshez kapcsolódó módosító javaslatokkal készül a kormány Semjén Zsolt szerint, a KDNP pedig sürgős közérdekre hivatkozva tolná át a kampányköltés-plafon eltörlését, ezért június 17-én rendkívüli parlamenti ülésnap lesz, ahol öt fontos törvényjavaslatról is szavaznak majd.","shortLead":"Versenyképességi és költségvetéshez kapcsolódó módosító javaslatokkal készül a kormány Semjén Zsolt szerint, a KDNP...","id":"20250611_Ujabb-javaslatokkal-keszul-a-kormany-ezert-rendkivuli-ulesnapot-kell-beiktatni-junius-17-re-amikor-ot-fontos-torvenyrol-is-szavaznak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22.jpg","index":0,"item":"24bb57bd-8cfd-465e-a887-bcd72910471c","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Ujabb-javaslatokkal-keszul-a-kormany-ezert-rendkivuli-ulesnapot-kell-beiktatni-junius-17-re-amikor-ot-fontos-torvenyrol-is-szavaznak-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 13:41","title":"Újabb módosítókkal készül még a kormány, ezért rendkívüli ülésnapot kell beiktatni június 17-re, amikor öt fontos törvényről is szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vádat emeltek az Egyesült Államokban két kínai állampolgár ellen azzal a gyanúval, hogy egy veszélyes, akár az agroterrorizmusban fegyverként is alkalmazható gombafajt csempésztek be az ország területére.","shortLead":"Vádat emeltek az Egyesült Államokban két kínai állampolgár ellen azzal a gyanúval, hogy egy veszélyes, akár...","id":"20250610_fusarium-graminearum-veszelyes-gomba-mezogazdasag-terrorizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a.jpg","index":0,"item":"3961449d-889f-4c76-9396-a12b29702363","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_fusarium-graminearum-veszelyes-gomba-mezogazdasag-terrorizmus","timestamp":"2025. június. 10. 13:03","title":"Veszélyes, akár fegyverként is alkalmazható gombafajt csempésztek be Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]