Dopeman Azahriah véglényezéséről: „Gyűlölködött egy jót, de milliókon ücsörögve nem menő az üzengetés”

Hétfőn Nagy Feró is megszakértette Azahriah múlt heti véglényezős mondását, eszmefuttatásának a Bors adott felületet. Mint arról beszámoltunk, a fiatal énekes a személyes Instagram-profilján osztotta meg, hogy szerinte „már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak, mint Fidesz-szavazók”. Ezt később törölte, majd elnézést is kért, a véleménye ugyanakkor nagy port kavart: reagált rá mások mellett Magyar Péter és Orbán Viktor, de még a kormányinfón is szóba került.

Kissé megkésve, de mára megszólalt az ügyben Dopeman is, aki Nagy Feróhoz hasonlóan a Borson mondta el véleményét az ominózus esetről.

Van egy remek ötletem Azahriah számára! Mi lenne, ha önként és dalolva mondana le minden adókedvezményéről, amit az elmúlt években kapott attól a kormánytól, amelyet most ekkora elánnal kritizál?! Bár, ha belegondolunk, valódi kormánykritikát nem fogalmazott meg egyszer sem, hiszen azt csak úgy tehetné, ha alternatívákról is beszélne. A sz.rozás, fikázás az én világomban nem tekinthető annak. Ahogyan az sem, ha egy hatalmas szavazóbázis tagjait nevezi „véglényeknek” és „mentálisan visszamaradottnak”

– fejtette ki a Borsnak Dopeman.

A rapper egy költői kérdésbe csomagolva úgy véli, „ez a srác már ilyen fiatalon eltávolodott a valóságtól, és egy furcsa, homályos szemüvegen keresztül szemléli a társadalmat”.

Majd arra a konklúzióra jut:

Ez a fiú meglátott egy tátongó piaci rést, és nem tett mást, mint besétált a most mutatkozó igénybe. Ügyes húzás is lehetne ez, ha ezzel a többség igényét elégítette volna ki. De a többség nem ott van, ahová ő vizionálja. Érzi is ezt, hiszen végül, ha jól látom, bocsánatot is kért. No, nem azért, mert meggondolta volna magát, csupáncsak, mert ez lett az érdeke. Szerencsére szólásszabadság van, így ő is élhet ezzel az alapjogával. Csak a következményeit kell viselnie, ami nem más, mint a nívótlanság. Gyűlölködött egy jót, de milliókon ücsörögve elárulom: nem menő az üzengetés