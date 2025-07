Már éjszakai jegyet is lehet venni a Szigetre

Megjelent egy új jegytípus a Sziget weboldalán: az Éjszakai Jegy by Revolut most 21 900 forintba kerül (később 25 900 forint lesz), ami 35 százalékkal olcsóbb, mint a forgalomban lévő normál napijegy.

Ezzel 23 óra után lehet belépni a Szigetre és másnap reggel 8-ig érvényes.

Mások mellett így is részt vehetünk a Delta District bulijain, amik az elektronikus zene legjobbjait hozzák el, pótolva ezzel az idén kimaradt Balaton Sound hiányát. Olyan neveket láthatunk majd este 11 után, mint Steve Angello, Boris Brejcha, Amelie Lens, Adriatique, Miss Monique, Vini Vici, Armin Van Buuren, Chris Liebing vagy The Blessed Madonna.

De ekkor pörög fel a Revolut Stage, a dropYard, a The Buzz, továbbá a Light Stage, a Beach és a Jukebox by Havana Club is bulijain.

Sőt, este 23 után még lesz cirkuszi előadás, Nagy Utcaszínház és a Magic Mirrorba is érdemes betérni, és még a kisebb színpadokon is elcsíphetünk érdekességeket.

Augusztus 6-án, szerdán például az Empire Of The Sun, Steve Angello, Alok, The Dare, I Hate Models, 999999999, OGUZ produkcióját. Csütörtökön Justice, Boris Brejcha, Kamrad, horsegiirL, Massano, Alex Wann, Cera Khin, pénteken Amelie Lens, Caribou, Hot Since 82, Francis Mercier, Carlita, Beton.Hofi, Josh Baker fellépését.

Szombaton éjjel lép színpadra Adriatique, Elderbrook, Analog Balaton, Mathame, Miss Monique, L.L. Junior, Korolova, Kölsch, vasárnap Armin Van Buuren, Chris Liebing, Ela Minus, Vini Vici, Strandz, Sofia Isella, FJAAK, hétfőn pedig a Brutalismus 3000, Subtronics, Hedex b2b Bou, The Blessed Madonna, Platon Karataev, Eliza Rose, Casey Lowery, Mirror Glimpse.

De érdemes átböngészni a teljes, augusztus 6–11–ig tartó programot.