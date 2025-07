„Álljál be, szívjál be” – a drogügyi kormánybiztos Pogány Induló után most Bárány Attilának ment neki

„Majd a szabad sajtó úgyis leírja, hol és ki hallható” – írja Horváth László drogügyi kormánybiztos az általa megosztott videofelvételhez, amelyen Bárány Attila lemezlovas látható-hallható, amint dj-zés közben azt kiáltja a mikrofonba: „Álljál be, szívjál be”.

„Tessék mondani, ez még a sérthetetlen művészi szabadság? Tényleg helye van az ilyen kábítószer-promóciónak, és ezzel szemben elég lesz egy tartalmas prevenciós osztályfőnöki óra?” – teszi fel a kérdést Horváth.

A felvételen szereplő Bárány Attila pellengérre állítása egyébként azért is érdekes, mert ő az alelnöke a Jeszenszky Zsolt által elnökölt DJ Szövetség – Magyar DJ és Producer Egyesületnek.

Bejegyzéséhez fűzött kommentjében a kormánybiztos kísérletet tesz „a szabad sajtó” reakcióinak megjövendölésére is: „persze vélhetően [leírják] azt is, hogy fiatalkorúak biztosan nem voltak jelen, nem is hallgatnak ilyesmit, és egyébként is átvitt értelemben kell érteni, a fiatalok csak szórakozni, mi pedig cenzúrázni akarunk… Számunkra továbbra is a gyermekek és fiatalok védelme az első: nincs alku azokkal, akik megmérgeznek másokat, és mások gyermekeit!”

Horváth azóta közzétett még egy posztot, amelyben a magyar zenészek felelősségét firtatja: „A magyar zeneipar felelőssége óriási: ha nyíltan összemossák a fényűzést és a szórakozást a kábítószerrel, az veszélyes mintát mutat a rajongó gyermekeknek. Itt is határt kell húzni, mert néhány előadónak ez jól láthatóan eszébe se jutott!”

A drogügyi kormánybiztos nemrég Pogány Indulót vádolta meg bűnrészességgel, mert szerinte a fiatal rapper visszaél a népszerűségével, és drogmarketingre használja azt.