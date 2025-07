Kiderült, miért írták ki a South Park legendás karakterét a sorozatból

Húsz évvel a botrány után Isaac Hayes Oscar-díjas zeneszerző és soulénekes fia, Isaac Hayes III árulta el, miért távozott legendás apja a South Parkból. Az amerikai animációs sorozat 2005-ös Trapped in the Closet című epizódja a szcientológiai egyházon és Tom Cruise-on (meg egy kicsit John Travoltán) gúnyolódott. Nem sokkal azután, hogy a kérdéses rész adásba került, Séf bácsi közkedvelt karakterét, amelyet Hayes személyesített meg, kiírták a sorozatból, mégpedig kegyetlenül. Pár évvel később, 2008-ban Hayes a valóságban is meghalt.

Hayes távozásáról számos pletyka keringett. Halála után az terjedt el, hogy maga akart kiszállni: levelet írt arról, hogy a szcientológiás epizód mélyen sértette őt vallási meggyőződésében, hiszen akkor már több mint tíz éve egy volt a szcientológusok közül.

Mint a Telexnek föltűnt, ifjabb Hayes tiszta vizet öntött a pohárba, vagy legalábbis azt a verziót erősítette, amely szerint Hayes nem egészen a saját elhatározásából fordított hátat a sorozatnak, és sztrókja miatt már nem is volt abban az állapotban, hogy ilyen döntést hozzon. Az énekes fia most azt írta, hogy Isaac Hayes helyett a szcientológusok írták meg a felmondólevelet. Apja valójában nem akart kiszállni a South Parkból, és soha nem zavarta a sorozat provokatív humora.

For over 14 years, people have speculated about why my father @isaachayes left South Park. I’m here to set the record straight.



My dad did not quit South Park. Scientology did.



After the episode “Trapped in the Closet” aired in 2005, my father suffered a stroke just a few… pic.twitter.com/C2wGvT7kcx