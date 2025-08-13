Jön a Rambo-előzményfilm, megvan, ki játssza a főszerepet

Noah Centineo játssza a főszerepet a John Rambo című filmben, amely az 1982-es Rambo: Első vér előzményfilmje lesz – írja a Variety. Bár a projektről egyelőre nem árultak el túl sok részletet, annyit tudni lehet, hogy a 29 éves Centineo a fiatal címszereplőt alakítja majd a vietnámi háború idején játszódó történetben.

Centineo a Black Adamből, Alex Garland legutóbbi filmjéből, a Hadviselésből és a Megzsarolva című Netflix-sorozatból lehet ismerős.

A Deadline értesülései szerint a filmet a finn Jalmari Helander rendezi, akinek a Sisu című, második világháborús akciófilm fűződik a nevéhez. A portál úgy tudja, a forgatást a jövő év elején kezdik meg Thaiföldön.

Stallone már 2019-ben beszélt arról, hogy szívesen látna egy Rambo-előzményfilmet. A Screen Rantnek akkor azt mondta, gyakran gondol a karakterre annak tizenhat-tizenhét éves korában. „Ő volt a csapatkapitány, a legnépszerűbb srác az iskolában, kiváló atléta. A háború változtatta meg” – írta le a karaktert.

2023-ban Stallone a Torontói Filmfesztiválon arról beszélt, hogy ő maga már nem tervez újabb Rambo-filmet forgatni. „Ő [Rambo] már befejezte, még ha szeretnének is egy újabb filmet, de ugyan mivel harcoljak? Az ízületi gyulladással?” – viccelődött.