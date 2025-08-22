Nicolas Cage lehet a főszereplő a következő True Detective-évadban

Hamarosan aláírhatja a True Detective ötödik évadának főszerepéről szóló szerződést az HBO Nicolas Cage-dzsel – tudta meg a Variety. Az HBO nem kommentálta az értesülést.

A sikersorozat új évadáról az HBO még semmit nem árult el, csak annyit, hogy a New York City belvárosától távol eső Jamaica Bay körzetben fog játszódni.

Cage olyan színészeket követne a főszerepben, mint Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams, Mahershala Ali és Jodie Foster. Harrelson, McConaughey, Ali és Foster mind Emmy-jelölést kaptak, amikor ők játszottak a sorozat főszerepét, sőt Foster az Emmy mellett a Golden Globe-ot is megkapta érte.

Ez lehet Cage második tévés főszerepe: még tavaly derült ki, hogy Cage játssza Spider-Man Noirt az MGM+ és az Amazon Prime sorozatában. Azt várhatóan 2026-ban mutatják be.

A True Detective folytatását – a negyedik évad sikerét látva – 2024 februárjában jelentették be. Továbbra is Issa López lesz a showrunner és a vezető író. A negyedik volt a sorozat eddig legnézettebb évada, 12,7 millió nézővel.