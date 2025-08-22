Koncz Zsuzsa reagált arra, hogy Deutsch Tamás őt is listázta

Koncz Zsuzsa nemrég a Klikk TV Mélyvíz című műsorának volt a vendége volt, a beszélgetést a 24.hu szemlézte. Deutsch Tamás hamar elhíresült listája is szóba került, amelyre Koncz neve is felkerült.

A Fidesz európai parlamenti képviselője arról írt a közösségi oldalán, hogy szerinte a hazai könnyűzenei világ ismert előadói közül sokan évtizedek óta kritikusak a kormánnyal. Felsorolásában több tucat zenész, énekes és együttes neve szerepel – többek között Koncz Zsuzsáé, Bródy Jánosé, Dés Lászlóé, Zoráné, a Pa-dö-dőé, Hernádi Judité, Geszti Péteré, Oláh Ibolyáé, a Quimbyé, Lovasi Andrásé, a Punnany Massifé, a Halott Pénzé, Majkáé, ByeAlexé, a Margaret Islandé, Azahriah-é, Krúbié, Beton.Hofié és Pogány Indulóé.

A politikus szerint ezek a művészek 35 éve „minden testhelyzetben” azt közvetítik, hogy „mocskos Fidesz”, korábban pedig „mocskos MDF.” Ennek ellenére – jegyezte meg – a „nemzeti oldal” kilenc országgyűlési választásból hatot megnyert, ami szerinte „szintén kétharmad”. A bejegyzés végén ironikusan hozzátette: „Nekik is köszönjük! Ennyi.”

A fideszes politikus listájáról Koncz a Klikk TV műsorában elmondta:

Nagyon megnyugtató, és nagyon biztató, hogy most már le is írták. Tehát az a névsor, egyébként nota bene, egy nagyon megtisztelő névsor, nagyon neves és általam is tisztelt kollégák is vannak rajta. Fiatalok, akiket talán olyan mélységig nem ismerek, mint mondjuk Dés Lacit vagy Bródy Jánost. Azt tudom mondani ilyenkor, hogy ez becsület és dicsőség dolga.

Koncz megjegyezte, hogy egyrészt nem örült a listának, másrészt ki is nevette egy kicsit, írja a portál.

Úgy gondolom, hogy egy politikusnak, mellesleg egy csoportot vezető politikusnak az Európai Unióban, esetleg más a dolga, mint hogy ilyenekkel foglalkozzon. De hát szíve rajta, ha ő ezzel akar foglalkozni, akkor tessék, ezzel is lehet foglalkozni, de nagyon fölöslegesnek tartom

– tette hozzá. Elmondása szerint megszokta már a dolgot, hiszen őt már 1972-ben is betiltották.