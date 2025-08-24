A legendás zeneszerző, John Williams bevallotta, hogy soha nem szerette igazán a filmzenét

Meglepő kijelentést tett egy friss interjúban John Williams, aki rengeteg népszerű film zenéjét szerezte. A 93 éves, ötszörös Oscar-díjas zeneszerző a hamarosan megjelenő életrajzi könyve apropóján arról beszélt, hogy bár életműve világszerte ismert és elismert, a filmzenét sosem tekintette a legmagasabb rendű művészetnek – írja a The Guardian.

„Soha nem szerettem igazán a filmzenét” – vallotta be Williams, aki szerint a filmekhez írt dallamok sokszor töredékesek, mulandók, és csak ritkán állják meg a helyüket a koncerttermekben a nagy klasszikusok mellett.

Ennek ellenére Williams a pályafutása során mindig komolyan vette a munkát: két hanggal idézte meg a cápaveszélyt A cápában, vagy éppen a holokauszt fájdalmát a Schindler listája gyászos hegedűszólamaiban. Továbbá ő szerezte a Csillagok háborúja, Indiana Jones, Jurassic Park, Superman, E. T., a földönkívüli, Ryan közlegény megmentése és az első három Harry Potter zenéjét is.

Az életrajzi könyvének szerzője, Tim Greiving szerint Williams egyszerre önkritikus és lebecsülő a filmzene műfajával szemben, miközben éppen ő emelte azt a legmagasabb szintre: „Tökéletesítette a filmzeneszerzés művészetét, és valódi magas művészetté tette – mondta.”

A zeneszerző októberben Londonban is megünnepli életművét: „John Williams Reimagined” címmel koncertet rendeznek Cadogan Hallban, ahol a Star Wars és a Schindler listája legismertebb dallamai szólalnak meg új hangszerelésben, fuvolára, csellóra és zongorára komponálva.

A nyitókép forrása: ANGELA WEISS / AFP.