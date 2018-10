Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és egy érintett szerint ez több okból is igazságtalan.","shortLead":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és...","id":"20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec11ec5-9179-4b0c-85fb-e3bfb089cf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","timestamp":"2018. október. 15. 21:29","title":"Sokan igazságtalannak tartják, hogy az idősek kevesebb ápolási díj emelést kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb63798f-6f34-4fa6-a3d6-3289135e3838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tulajdonképpen egy őszinte videó következne, amiben elismeri hibáját a motoros. Ennél már csak az lenne jobb, ha nem közúton versenyezne.","shortLead":"Tulajdonképpen egy őszinte videó következne, amiben elismeri hibáját a motoros. Ennél már csak az lenne jobb, ha nem...","id":"20181016_motoros_video_honda_lamborghini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb63798f-6f34-4fa6-a3d6-3289135e3838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd77d4-a91a-455a-8edb-ab06214d93ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_motoros_video_honda_lamborghini","timestamp":"2018. október. 16. 18:52","title":"Egy Lamborghinivel kergetőzik a motoros, és ahogyan lenni szokott, jön az a bizonyos hiba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850abafa-da82-4a4a-91b0-8bf5f0ad1e44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég kicsit későn kapott észbe, a Twitter-felhasználók már ítéletet mondtak.","shortLead":"A cég kicsit későn kapott észbe, a Twitter-felhasználók már ítéletet mondtak.","id":"20181016_A_Fendi_ezer_dollaros_saljat_nehez_nem_egy_vaginanak_latni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850abafa-da82-4a4a-91b0-8bf5f0ad1e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204e316e-a099-45d4-a80d-8373ed21781e","keywords":null,"link":"/elet/20181016_A_Fendi_ezer_dollaros_saljat_nehez_nem_egy_vaginanak_latni","timestamp":"2018. október. 16. 11:49","title":"A Fendi ezerdolláros sálját nehéz nem egy vaginának látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gondolja, hogy hibázott, hanem továbbra is magabiztosan várja a honvédelmi, illetve a belügyminiszter válaszát az Orbán Flóra hazareptetéséről feltett kérdéseire az LMP-s Demeter Márta. Az ellenzéki párt eddig sem túl népszerű társelnökjelöltjének három nappal a tisztújítás előtt viszont nem jött valami jól az ügy, ahogy a lassan abszurddráma-szereplővé váló LMP-nek sem. A ciprusi repüléssel kapcsolatban mindenesetre vannak kérdőjelek. ","shortLead":"Nem gondolja, hogy hibázott, hanem továbbra is magabiztosan várja a honvédelmi, illetve a belügyminiszter válaszát...","id":"20181017_Demeter_Marta_Ne_haragudjon_mar_a_kerdest_sem_ertem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f5a64-2575-4a04-8a85-573cbd611fac","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Demeter_Marta_Ne_haragudjon_mar_a_kerdest_sem_ertem","timestamp":"2018. október. 17. 18:15","title":"Demeter Márta: „Ne haragudjon, már a kérdést sem értem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Jessikka Aro csak le akarta leplezni, miként működnek az álhíreket gyártó oroszországi trollgyárak. A finn újságírónő azonban riportjai közzététele után durva támadások kereszttüzébe került, s még közeli ismerősei között is akadt olyan, aki halálosan megfenyegette őt. Mégsem adta fel a harcot, s most úgy néz ki, talán győzelemre áll. ","shortLead":"Jessikka Aro csak le akarta leplezni, miként működnek az álhíreket gyártó oroszországi trollgyárak. A finn újságírónő...","id":"20181017_Igy_vag_vissza_egy_finn_ujsagirono_a_befolyasos_orosz_trollgyaraknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68eb22a-5fd2-4ef5-923f-2059c9ce3ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Igy_vag_vissza_egy_finn_ujsagirono_a_befolyasos_orosz_trollgyaraknak","timestamp":"2018. október. 17. 18:05","title":"Így vág vissza egy finn újságírónő a befolyásos orosz trollgyáraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c275aa37-7430-4787-8524-95495aacf836","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181016_Ilyen_magasan_meg_nemigen_enekelt_Eminem_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c275aa37-7430-4787-8524-95495aacf836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151d4db2-4184-4382-bb1a-143b4584949e","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Ilyen_magasan_meg_nemigen_enekelt_Eminem_video","timestamp":"2018. október. 16. 11:05","title":"Ilyen magasan még nemigen énekelt Eminem (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Illúzió, hogy a modern technológia a közlekedést kevésbé szennyezővé teszi” – nagyjából ez a fő üzenete annak a könyvnek, amely a napokban jelent meg Franciaországban.","shortLead":"„Illúzió, hogy a modern technológia a közlekedést kevésbé szennyezővé teszi” – nagyjából ez a fő üzenete annak...","id":"20181016_Az_elektromos_auto_nem_kornyezetvedelmi_csodafegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f7c500-2720-42d6-9eda-c4ad351449b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Az_elektromos_auto_nem_kornyezetvedelmi_csodafegyver","timestamp":"2018. október. 16. 06:56","title":"Az elektromos autó nem környezetvédelmi csodafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46da0134-4f4b-46bb-a575-4caf0f565b5f","c_author":"BWT","category":"brandcontent","description":"Bár az október egyelőre kegyes hozzánk, sokan már előre rettegnek, hogy ha a közeljövőben beköszönt a hideg idő, mennyire lesz magas az első számla, amiben már a fűtés is benne van. Néhány okos aprósággal azonban jelentősen lefaraghatjuk a költségeket, miközben kellemes melegben üldögélünk otthon. ","shortLead":"Bár az október egyelőre kegyes hozzánk, sokan már előre rettegnek, hogy ha a közeljövőben beköszönt a hideg idő...","id":"20181012_Azt_hitte_hogy_tudja_pedig_nem_is_olyan_egyszeru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46da0134-4f4b-46bb-a575-4caf0f565b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c46bde6-675b-4beb-95c7-3e6df240a356","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181012_Azt_hitte_hogy_tudja_pedig_nem_is_olyan_egyszeru","timestamp":"2018. október. 17. 07:30","title":"Azt hitte, hogy tudja, pedig nem is olyan egyszerű – Hogyan fűtsünk okosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]