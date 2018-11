Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd2a2ab3-c35d-4e6d-8d3a-ade71968870d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Air több olyan újítással is rendelkezik, amelyek eddig a cég MacBook Próira voltak jellemzőek. Cserébe az olcsóbb gép árát is közelítette a drágábbakéhoz a vállalat.","shortLead":"Az idei Air több olyan újítással is rendelkezik, amelyek eddig a cég MacBook Próira voltak jellemzőek. Cserébe...","id":"20181030_apple_uj_macbook_air_ipad_pro_retina_kijelzo_touch_id","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a2ab3-c35d-4e6d-8d3a-ade71968870d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4917bf89-0cdc-47c0-a013-aaa129776d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_uj_macbook_air_ipad_pro_retina_kijelzo_touch_id","timestamp":"2018. október. 30. 17:48","title":"Szebb, vékonyabb és nem túl olcsó: itt az Apple új laptopja, az új MacBook Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az isztambuli hatóságok szerint a szaúdi újságíró megölését előre kitervelték. ","shortLead":"Az isztambuli hatóságok szerint a szaúdi újságíró megölését előre kitervelték. ","id":"20181031_Torok_fougyeszseg_Hasogdzsit_megfojtottak_amint_belepett_a_szaudi_fokonzulatusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02357f5-3fb1-4954-bd14-8576feb39524","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Torok_fougyeszseg_Hasogdzsit_megfojtottak_amint_belepett_a_szaudi_fokonzulatusra","timestamp":"2018. október. 31. 15:58","title":"Török főügyészség: Hasogdzsit megfojtották, amint belépett a szaúdi főkonzulátusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz hadsereg azt közölte, találtak egy 22 méter hosszú tárgyat a tengerben, amely valószínűleg a gép törzse, illetve hangjelzéseket is befogtak, melyek 70 százalék, hogy a repülő feketedobozának jeladójától származnak.","shortLead":"Az indonéz hadsereg azt közölte, találtak egy 22 méter hosszú tárgyat a tengerben, amely valószínűleg a gép törzse...","id":"20181031_Megtalalhattak_az_indonez_repulogep_torzset_es_feketedobozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfbbd74-89df-41e3-8f61-ffe5bc71dede","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Megtalalhattak_az_indonez_repulogep_torzset_es_feketedobozat","timestamp":"2018. október. 31. 16:49","title":"Megtalálhatták az indonéz repülőgép törzsét és feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e oktatási tevékenységet az Egyesült Államban is.","shortLead":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e...","id":"20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8bc149-966f-49d3-b372-86a0cb976bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","timestamp":"2018. október. 30. 14:22","title":"Szél Bernadett szerint hazudott a külügy, egyetlen oktatási szakember sem vizsgálja a CEU ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1ae587-3647-4dd4-b5c8-0db323ce7640","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181031_Marabu_FekNyuz_Ertek_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc1ae587-3647-4dd4-b5c8-0db323ce7640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d969dff-fac5-4f6f-83b8-fb1590fec61a","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Marabu_FekNyuz_Ertek_itelet","timestamp":"2018. október. 31. 14:00","title":"Marabu FékNyúz: Érték, ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Készülő közös filmjük nem kevés ponton rezonál a valóságra.","shortLead":"Készülő közös filmjük nem kevés ponton rezonál a valóságra.","id":"20181030_Liam_Neesonra_es_fiara_szep_kis_gyaszmunka_var_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0350b2-8ae6-4cad-9896-1be5475aab6a","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Liam_Neesonra_es_fiara_szep_kis_gyaszmunka_var_Olaszorszagban","timestamp":"2018. október. 30. 11:10","title":"Liam Neesonra és fiára szép kis gyászmunka vár Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cc8eb6-2571-42cd-97cb-002fb7e420e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyikük leginkább stadionépítésben jeleskedik, ami nem lehet véletlen.","shortLead":"Egyikük leginkább stadionépítésben jeleskedik, ami nem lehet véletlen.","id":"20181031_Ujabb_kormanykozeli_szponzorok_alltak_be_Meszaros_Lorinc_horvat_focicsapata_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8cc8eb6-2571-42cd-97cb-002fb7e420e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b3741d-ca17-4b97-8831-96f36db9c3ec","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Ujabb_kormanykozeli_szponzorok_alltak_be_Meszaros_Lorinc_horvat_focicsapata_moge","timestamp":"2018. október. 31. 15:20","title":"Újabb kormányközeli szponzorok álltak be Mészáros Lőrinc horvát focicsapata mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e15847-5c67-410e-ab4e-87d99082319e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyik kedvenc filmje a Saul fia.","shortLead":"A rendező egyik kedvenc filmje a Saul fia.","id":"20181031_Rohrig_Geza_Resistance_film_Jonathan_Jakubowicz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6e15847-5c67-410e-ab4e-87d99082319e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2643d6a5-60c7-4c39-8daf-39daf5780928","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Rohrig_Geza_Resistance_film_Jonathan_Jakubowicz","timestamp":"2018. október. 31. 17:21","title":"Világsztárokkal forgat következő filmjében Röhrig Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]