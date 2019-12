Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de létezik Magyarországon helyi iparűzési adó is, amelynek mértékét nem az állam, hanem az önkormányzatok határozzák meg. Megnéztük, miért és kinek jó ez.","shortLead":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de...","id":"crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0841aeb-5a28-4fc4-bb6c-8b85205e7bac","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Vidéken terem a magyar adópaprika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"a7ca0757-4cc3-4a7f-9c8d-c503f0145519","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hard edge-től a posztmodernen át az általa feltalált \"háromdimenziós\" festészetig követhetjük a művész pályáját.","shortLead":"A hard edge-től a posztmodernen át az általa feltalált \"háromdimenziós\" festészetig követhetjük a művész pályáját.","id":"201949_tarlat__bak_80_haromdimenzios_festeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ca0757-4cc3-4a7f-9c8d-c503f0145519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36de33aa-0eef-4947-89e6-e6c2104bcf34","keywords":null,"link":"/360/201949_tarlat__bak_80_haromdimenzios_festeszet","timestamp":"2019. december. 05. 16:45","title":"Több korszakváltásnak is tanúi lehetünk a 80 éves Bak Imre kiállításán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7f2b42-c186-4243-8679-d8f685539895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi esett egymásnak egy budapesti parkban, hárman pedig tőlük két lépésre, egy padról figyelték, ahogyan az egyik csaknem agyonveri a másikat. Aztán megérkeztek a rendőrök.","shortLead":"Két férfi esett egymásnak egy budapesti parkban, hárman pedig tőlük két lépésre, egy padról figyelték, ahogyan az egyik...","id":"20191204_Durva_verekedest_rogzitett_egy_terfigyelo_kamera_Zugloban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7f2b42-c186-4243-8679-d8f685539895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c825e4b-4959-4938-855a-e3e4840bd85c","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Durva_verekedest_rogzitett_egy_terfigyelo_kamera_Zugloban__video","timestamp":"2019. december. 04. 11:50","title":"Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera Zuglóban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy Teleszkópjával tett felfedezés választ adhat arra a kérdésre is, mi minden történhet a jövőben a saját Naprendszerünkkel.","shortLead":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy...","id":"20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efcaf7-5bc6-4ce9-b402-66398d3ff08c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","timestamp":"2019. december. 06. 11:33","title":"Találtak valami szokatlant az űr mélyén, ez lehet a mi Naprendszerünk végzete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67c2816-e712-49ae-b6ae-b7e5256e9c16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Előre nem látott génmutációkat okozhatott a génszerkesztés annál a tavaly született két kínai babánál, akinek a génjeit még embrió állapotukban módosították, hogy ellenállók legyenek a HIV-vírussal szemben – közölték kutatók azután, hogy először tették közzé a kínai tudományos kutatásról készült tanulmányt.","shortLead":"Előre nem látott génmutációkat okozhatott a génszerkesztés annál a tavaly született két kínai babánál, akinek a génjeit...","id":"20191205_genszerkesztes_kinai_babak_ikerpar_genmutaciok_hiv_virus_ccr5_crispr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d67c2816-e712-49ae-b6ae-b7e5256e9c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665df150-de4a-4319-81f0-faeb3f9332ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_genszerkesztes_kinai_babak_ikerpar_genmutaciok_hiv_virus_ccr5_crispr","timestamp":"2019. december. 05. 07:03","title":"\"Szándékos hazugság\" volt: váratlan mutációkat idézhetett elő a génszerkesztés a kínai babáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb86de87-f6d5-45c3-96e0-39169b26997b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter és Soproni Tamás levélben fordult Karácsony Gergelyhez, hogy támogassa a javaslatukat.","shortLead":"Niedermüller Péter és Soproni Tamás levélben fordult Karácsony Gergelyhez, hogy támogassa a javaslatukat.","id":"20191204_Munkacsoportot_hoznanak_letre_a_bulinegyed_szabalyozasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb86de87-f6d5-45c3-96e0-39169b26997b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f9d018-8ee0-439d-9dc4-188c8b6f67e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Munkacsoportot_hoznanak_letre_a_bulinegyed_szabalyozasara","timestamp":"2019. december. 04. 14:42","title":"Munkacsoportot hoznának létre a bulinegyed szabályozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","shortLead":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","id":"20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3920cf64-d076-48eb-ab6b-c908c509d1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","timestamp":"2019. december. 05. 13:19","title":"Megkéseltek egy tanárt egy győri középiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6f75e1-afcb-4e39-8aa2-cda1f4470501","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Végül minden jól alakult, de az űrutazás előtt nagy kihívás volt a tudományos kísérletek előkészítése és az űrbéli ételek kitalálása.","shortLead":"Végül minden jól alakult, de az űrutazás előtt nagy kihívás volt a tudományos kísérletek előkészítése és az űrbéli...","id":"201949_kezdolokes_disznosajtkonzervvel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df6f75e1-afcb-4e39-8aa2-cda1f4470501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd37318f-0aec-4cf8-9081-d0d8a10e9b6a","keywords":null,"link":"/360/201949_kezdolokes_disznosajtkonzervvel","timestamp":"2019. december. 05. 12:40","title":"Nem sokon múlt, hogy nem alakultak Farkas Bertalan szocialista brigádok, úttörőcsapatok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]