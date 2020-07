Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ef8db11-edd2-4af4-bc45-ff45d5f01b8b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Megfelelő és szigorú feltételekkel Magyarországon is létre lehet hozni egy pedofil bűnelkövetők adatait tartalmazó nyilvános listát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint. Péterfalvi Attila elnök a hvg.hu-nak adott konzultációs válaszában hozzátette: a szexuális visszaélők ellenőrzésére a jelenlegi bűnügyi nyilvántartás is alkalmas. Európában több országban is létezik ilyen lista, de az adatokhoz többnyire csak a hatóságok férhetnek hozzá. A kivétel Lengyelország, de a Kaleta Gáborhoz hasonló elkövetők adatai ott sem nyilvánosak.","shortLead":"Megfelelő és szigorú feltételekkel Magyarországon is létre lehet hozni egy pedofil bűnelkövetők adatait tartalmazó...","id":"20200723_kaleta_magyarorszag_nyilvanos_pedofil_lista_NAIH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef8db11-edd2-4af4-bc45-ff45d5f01b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e7522-c92a-484a-a0c9-592b338b3086","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_kaleta_magyarorszag_nyilvanos_pedofil_lista_NAIH","timestamp":"2020. július. 23. 14:00","title":"Lehetne nyilvános magyar pedofillista, de nem biztos, hogy a Kaletához hasonlók rákerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f281f6-8ac9-4703-86b8-f91b2cfeeccb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mike Pompeo megtapasztalta, milyen a diplomáciai illem koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Mike Pompeo megtapasztalta, milyen a diplomáciai illem koronavírus-járvány idején.","id":"20200723_Kinos_amikor_a_kulfoldi_vezetok_nem_akarnak_kezet_fogni_veled","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f281f6-8ac9-4703-86b8-f91b2cfeeccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea1c392-64f9-47a5-a7b0-752bc395f978","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Kinos_amikor_a_kulfoldi_vezetok_nem_akarnak_kezet_fogni_veled","timestamp":"2020. július. 23. 09:40","title":"Kínos, amikor a külföldi vezetők nem akarnak kezet fogni veled","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A siófoki strandon fulladt bele a tóba egy fiatal férfi.","shortLead":"A siófoki strandon fulladt bele a tóba egy fiatal férfi.","id":"20200724_fulladas_balaton_siofok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d5e688-3ca5-4e5c-9d89-43669099ca0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_fulladas_balaton_siofok","timestamp":"2020. július. 24. 11:10","title":"Belefulladt egy fiatal a Balatonba Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De az utcán is kötelező a száj és az orr eltakarása.","shortLead":"De az utcán is kötelező a száj és az orr eltakarása.","id":"20200723_amerika_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1820b44-1702-4b04-b49d-82a016c74877","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_amerika_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. július. 23. 06:16","title":"Több amerikai államban a munkahelyeken is viselni kell majd az arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28f0f25-9ed1-41ad-980c-539a52d3f9bc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Viki írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200723_Be_kellett_latnom_hogy_dolgoznom_kell_a_lelkemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28f0f25-9ed1-41ad-980c-539a52d3f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b0322d-73a2-49a4-946c-177e657dc56e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200723_Be_kellett_latnom_hogy_dolgoznom_kell_a_lelkemen","timestamp":"2020. július. 23. 12:30","title":"Be kellett látnom, hogy dolgoznom kell a lelkemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Synacktive, valamint az amerikai Grimm kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a DJI drónok irányításához szükséges alkalmazás személyes információkat gyűjt a felhasználó mobiltelefonjáról.","shortLead":"A francia Synacktive, valamint az amerikai Grimm kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a DJI drónok irányításához...","id":"20200723_dji_dron_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5791d572-447c-4e4d-bae3-db103c976abc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_dji_dron_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 23. 20:03","title":"Személyes adatokat gyűjthet a DJI drónok alkalmazása a felhasználókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A bírói gyakorlat egyre inkább a kussoltatás irányába tolódik – hatóságilag megszabják, melyik nagyarcról milyen véleményt lehet megfogalmazni. \r

","shortLead":"A bírói gyakorlat egyre inkább a kussoltatás irányába tolódik – hatóságilag megszabják, melyik nagyarcról milyen...","id":"20200724_Vadaszat_szavakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd49007f-296d-489c-9f30-fe692881748a","keywords":null,"link":"/360/20200724_Vadaszat_szavakra","timestamp":"2020. július. 24. 16:00","title":"Balavány: Vadászat szavakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7d623a-c950-46b3-8110-063a69cf0f19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár nem valószínű, hogy volt neki olyanja.","shortLead":"Bár nem valószínű, hogy volt neki olyanja.","id":"20200724_Befagyasztjak_az_amerikai_kulugyminiszter_csencsenfoldi_szamlait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7d623a-c950-46b3-8110-063a69cf0f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b2a264-0f8b-45e1-91df-2a9762b9da52","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Befagyasztjak_az_amerikai_kulugyminiszter_csencsenfoldi_szamlait","timestamp":"2020. július. 24. 11:17","title":"Befagyasztják az amerikai külügyminiszter csecsenföldi számláit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]