[{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200804_eso_figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdb7eea-0eea-450d-a696-71d7b5d35404","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_eso_figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:12","title":"Rengeteg esőre, viharokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a992da-6ba6-480d-8313-ada592983f64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német sofőr még valahogy beügyeskedte a túlméretes növényt a kocsiba, engedélye viszont már nem volt. ","shortLead":"A német sofőr még valahogy beügyeskedte a túlméretes növényt a kocsiba, engedélye viszont már nem volt. ","id":"20200804_A_napfenyteton_at_logott_ki_egy_otmeteres_palmafa_egy_autobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1a992da-6ba6-480d-8313-ada592983f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051888e2-59ed-4948-b034-00254fe54e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_A_napfenyteton_at_logott_ki_egy_otmeteres_palmafa_egy_autobol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:49","title":"A napfénytetőn lógott ki az autóból egy ötméteres pálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76df3e73-28dd-4e32-8263-e904a2f2b191","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben teljen. Egy kísérleti projekt keretében a parlamenttel szembeni villamosváró most ráadásul díszbe öltözik: virágok kerülnek a hátuljára és a tetejére is.\r

","shortLead":"Fosszília alapján állapította meg egy kutatás, hogy agresszív csontrákja lehetett egy 1989-ben megtalált...","id":"20200804_Mar_a_dinok_is_lehettek_rakosak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=576beb67-d798-4fe2-a480-f4224de5c796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd7357b-ee01-4bfd-baf9-3cf73f9f4f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_Mar_a_dinok_is_lehettek_rakosak","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:27","title":"Már a dinoszauruszok is lehettek rákosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff3fe5c-6016-4080-804f-d1dc734f183f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar, amely luxuskütyükké építi át a mobilokat, ismét tesz arról, hogy a drága iPhone-ok még drágábbak legyenek.","shortLead":"Az orosz Caviar, amely luxuskütyükké építi át a mobilokat, ismét tesz arról, hogy a drága iPhone-ok még drágábbak...","id":"20200804_caviar_iphone_12_pro_luxus_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff3fe5c-6016-4080-804f-d1dc734f183f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2df281a-325f-40a9-bd1e-fffdd2550210","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_caviar_iphone_12_pro_luxus_iphone","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:03","title":"6,8 millió forintba kerül majd a legdrágább iPhone 12 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7dbd00-9cbf-4d47-85bb-f995766d7842","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ázsiai szigetország lakói használják a legtöbb nejlonzacskót a világon.","shortLead":"Az ázsiai szigetország lakói használják a legtöbb nejlonzacskót a világon.","id":"20200803_mostantol_japanban_is_fizetni_kell_a_muanyag_zacskokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c7dbd00-9cbf-4d47-85bb-f995766d7842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2767c5-9b7f-48b9-bf07-d921ffa0ec5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200803_mostantol_japanban_is_fizetni_kell_a_muanyag_zacskokert","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:19","title":"Már Japánban is fizetni kell a műanyag zacskókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27521bb-21ec-4a3a-850a-55ffaa011338","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Egy város, egy közösség, egy ország életéről, az ott élők állapotáról szinte mindent elmond, hogy mit kínálnak, mit vállalnak és mire vállalkoznak. Fuss át egy apróhirdetés-rovatot, és szinte el sem kell olvasnod, mit mondanak a hírek.","shortLead":"Egy város, egy közösség, egy ország életéről, az ott élők állapotáról szinte mindent elmond, hogy mit kínálnak, mit...","id":"20200804_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Olvasson_aprohirdeteseket_es_megtudja_milyen_az_eletunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c27521bb-21ec-4a3a-850a-55ffaa011338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7f485b-80cf-4887-acfe-29ecaa5d8c58","keywords":null,"link":"/360/20200804_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Olvasson_aprohirdeteseket_es_megtudja_milyen_az_eletunk","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Olvass apróhirdetéseket, és megtudod, milyen az életünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]