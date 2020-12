Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32c9fcf2-1b60-4ef5-9209-67bbdd9092b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két zenekar kivételes párosításból született meg a Gone To You című szám új, különleges élő produkciója, melynek mozgóképes felvételét először a hvg.hu-n tekintheti meg.","shortLead":"A két zenekar kivételes párosításból született meg a Gone To You című szám új, különleges élő produkciója, melynek...","id":"20201229_Premier_Itt_a_Mork_es_a_Qualitons_emlekezetes_kozos_produkcioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c9fcf2-1b60-4ef5-9209-67bbdd9092b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eadc3f-7610-4818-89ae-2de5782475df","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Premier_Itt_a_Mork_es_a_Qualitons_emlekezetes_kozos_produkcioja","timestamp":"2020. december. 29. 10:00","title":"Premier: Itt a Mörk és a Qualitons emlékezetes közös produkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatást a Medián készítette, ezer fő telefonos megkérdezésével.","shortLead":"A kutatást a Medián készítette, ezer fő telefonos megkérdezésével.","id":"20201229_deutsch_tamas_dobrev_klara_median_felmeres_nepszeruseg_ep_kepviselok_cseh_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c6951d-3e95-4095-a19e-9514ed991e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_deutsch_tamas_dobrev_klara_median_felmeres_nepszeruseg_ep_kepviselok_cseh_katalin","timestamp":"2020. december. 29. 08:01","title":"Egy új felmérés szerint Deutsch Tamás népszerűbb Dobrev Kláránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83bc76e-a529-48a7-86fc-0e83d4303647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A földmozgást Magyarország nagy részén is érezni lehetett. Sajtóhírek szerint eddig heten vesztették életüket, de biztos, húsz embert kórházba vittek. Később volt egy 4,5-ös utórengés is. ","shortLead":"A földmozgást Magyarország nagy részén is érezni lehetett. Sajtóhírek szerint eddig heten vesztették életüket, de...","id":"20201229_foldrenges_horvatorszag_62","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b83bc76e-a529-48a7-86fc-0e83d4303647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bc660a-4af5-4ef3-afa8-5197c9a77bde","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_foldrenges_horvatorszag_62","timestamp":"2020. december. 29. 13:05","title":"6,3-as erősségű földrengés volt Horvátországban, súlyosak a károk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyelőre kétséges, milyen eljárásokkal lehet kiűzni a vírust a zárt helyekről. Többé-kevésbé tudományos ötletek és próbálkozások vannak tantermi, munkahelyi környezetben, repülőkön, sőt még futballstadionokban is.","shortLead":"Egyelőre kétséges, milyen eljárásokkal lehet kiűzni a vírust a zárt helyekről. Többé-kevésbé tudományos ötletek és...","id":"202051__virustalanitas__koronan_innen_ibolyan_tul__szivas__levegoben_lebego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667a240c-8442-4907-82ee-a7b8ac71d638","keywords":null,"link":"/360/202051__virustalanitas__koronan_innen_ibolyan_tul__szivas__levegoben_lebego","timestamp":"2020. december. 29. 07:00","title":"Koronavírus ellen: hogyan lehet fertőtleníteni termekben, szobákban, repülőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a mobilokban dolgozó áramkörökről van szó, szinte mindenkinek a Qualcomm jut az eszébe. Hosszú ideig valóban ez a vállalat volt a legnagyobb chipgyártó ezen a területen, azonban az év harmadik negyedében váratlanul megelőzte nagy riválisa.","shortLead":"Ha a mobilokban dolgozó áramkörökről van szó, szinte mindenkinek a Qualcomm jut az eszébe. Hosszú ideig valóban...","id":"20201229_counterpoint_research_mediatek_a_vilag_legnagyobb_lapkakeszlet_gyartoja_2020_q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf592a2-b13c-468a-bd8e-f472cc415828","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_counterpoint_research_mediatek_a_vilag_legnagyobb_lapkakeszlet_gyartoja_2020_q3","timestamp":"2020. december. 29. 09:33","title":"Ismerje meg a nevet: a MediaTek a világ legnagyobb mobilchip-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent közbeszerzési felhívás. A teret több zöldfelülettel, akadálymentességgel, nyilvános wc-vel tennék élhetőbbé és korszerűbbé.","shortLead":"Megjelent közbeszerzési felhívás. A teret több zöldfelülettel, akadálymentességgel, nyilvános wc-vel tennék élhetőbbé...","id":"20201228_blaha_lujza_ter_felujitasa_bkk_budapest_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe953a6c-e4e5-429f-b92f-e0bc024eb21e","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_blaha_lujza_ter_felujitasa_bkk_budapest_kozbeszerzes","timestamp":"2020. december. 28. 15:51","title":"Már várja a Blaha felújításáról szóló ajánlatokat a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","shortLead":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","id":"20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bebaa2-fcb4-40bf-80c9-cfab7af25b96","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 12:24","title":"Operatív törzs: 1094 egészségügyi dolgozót oltottak már be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285d1052-9893-4fe5-81f5-adc89b3b73be","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A pandémia ellenére érdekes tesztautókból idén sem volt hiány. A mintegy 80 modellből összeválogattuk azokat, melyek a legmélyebb nyomot hagyták bennünk.","shortLead":"A pandémia ellenére érdekes tesztautókból idén sem volt hiány. A mintegy 80 modellből összeválogattuk azokat, melyek...","id":"20201228_2020_tesztautoi_a_legcukibbtol_a_legdurvabbig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285d1052-9893-4fe5-81f5-adc89b3b73be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3805e-e82b-4b45-9f83-ad07264608fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_2020_tesztautoi_a_legcukibbtol_a_legdurvabbig","timestamp":"2020. december. 28. 20:00","title":"2020 tesztautói a legcukibbtól a legdurvábbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]