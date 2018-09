A minőségi alváshoz elengedhetetlen, hogy többnyire ugyanazokban az órákban pihenjünk. Ha megvan a rendszeresség, az sem elvárás, hogy mindenképpen éjszaka aludjunk: ha éjjel dolgozunk, de reggel le tudunk feküdni, arra is be tud állni a szervezet.

Gyakran felmerülő kérdés, mennyit is aludjunk, mennyi pihenésre van szüksége a szervezetünknek. Az alvásszakértők nem szeretnek olyan aranyszabályt emlegetni, amely mindenkire illik, de annyi elmondható, hogy az eltérő alvási igényeket figyelembe véve a felnőtt embernek napi minimum hét-nyolc óra alvásra van szüksége ahhoz, hogy megfelelőképpen regenerálódhasson. Kisgyerekeknél, nyolc év alatt, a napi tíz és fél óra alvás lenne a kívánatos.

Otthoni műszakok

„Nálunk mindenkinek más az alvásigénye, és mindenki más időpontokban megy aludni” – meséli Verus, aki jelenleg kilenc hónapos fiával van otthon. Kisfia este fél 10 körül szokott elaludni, és noha addigra már ő is kellően fáradt az egész napos teendők után, számára még hátra van a „második műszak”. „Általában ilyenkor jut idő a főzésre, és közben a férjemmel is át tudjuk beszélni a napunkat, a teendőket – és persze kiélvezzük a kettesben tölthető időt. Fél 11 körül elkezdünk dolgozni: én újságíró vagyok, ő szoftverfejlesztő; mindig van munka.”

Mint mondja, ő általában hajnali egyig bírja, de nem is mer tovább fent lenni, mert a kisfia óramű pontossággal, minden reggel fél nyolckor ébred, kezdődik az újabb nap. „A férjem tovább bírja, akár hajnali két-három óráig is, így nem csoda, hogy az ő alvásideje nyolc-fél kilencig tart. Reggel igyekszünk csendben lenni, hagyva őt pihenni abban a plusz egy órában. „Korábban, amikor a pici még éjjel is többször felkelt, sokszor a még dolgozó férjem hozta át nekem a gyerekszobából, hiszen ő hamarabb meghallotta a nyöszörgést, így előnyt tudtunk kovácsolni a bagolykodásából” – árulja el Verus.

Családon belüli tolerancia

Noha interjúalanyunk családjában a jelek szerint nem okoz gondot, ha eltérő időben térnek nyugovóra, Radics Judit pszichológus, az Alváskönyv szerzője már találkozott a praxisában olyan esettel, ahol hosszú távon gondot okozott, hogy az egyik fél a „pacsirták”, a másik a „baglyok” csoportjába tartozott. A tartós kapcsolatok több pilléren nyugszanak, de valóban nem rossz, ha megközelítőleg azonos mennyiségű alvásra, nagyjából azonos időben vágyik mindkét fél.

Valamennyire lehet ezen módosítani, de jelentősen nem – vélik a szakértők, így az tanácsolható, hogy legyünk toleránsak a másik fél iránt, fogadjuk el, hogy a két fél alvás iránti igénye különböző, és az ébren, az együtt töltött időszak harmóniájára fókuszáljunk. Bár a gyerek teljesen felboríthatja az anya (és akár az apa) alvási ciklusát, a pszichológus szerint ez mégsem megoldhatatlan probléma. „Amikor a gyerekek kicsik, akkor még a szülők is többnyire fiatalok, így terhelhetőségük, stressztűrő képességük is nagyobb” – mondja.

Káosz a köbön

Verus kisfia kétszer alszik napközben is – délelőtt és délután egy-egy órát. Mivel a kiságyát nem szereti, „hordozókendőben felkötöm a hátamra, és amíg alszik, támla nélküli széken ülve tudok dolgozni. Ha ébren van, munkáról úgysem lehet szó” – mondja Verus. Kezdetben ő is megfogadta azt a tanácsot, hogy akkor pihenjen, amikor a pici is alszik. Az első három hónapban így a munkaszervezés is viccesen alakult: „volt, hogy éjjel három körül éreztem magam a legfittebbnek ahhoz, hogy nekiüljek a feladatnak, éppen akkor, amikor a párom jött volna aludni. Sokszor viccelődtünk, hogy felesleges a kétszemélyes franciaágy, mert összességében az éjszakából alig egy-két órát fekszünk egymás mellett” – meséli.

A felvázolt helyzet interjúalanyunk szerint tovább bonyolódik, amikor férje – előző házasságából született – hatéves fia is náluk van kéthetente. Ő ugyanis még később megy aludni, mint az öccse, így még egy órával kitolódik az esti menetrend, ahogy reggel is tovább tart az ébredés. „Olyankor nekem kell mindenkit noszogatni, hogy ebben a kavalkádban próbáljunk meg együtt az asztalhoz ülni” – mondja Verus.

Alvásmintázatok

Radics Judit szerint már kora gyermekkorban megmutatkozik, kinek milyen az alvásigénye, alvásmintázata. Annak ellenére azonban, hogy a kisgyerekek alvásigénye különbözhet a szüleikétől – bár általában hasonlóság, sőt egyezés figyelhető meg –, és a testvéreké is egymástól, bizonyos trükkök segíthetnek az összehangolódásban. A napi ritmus, a rendszeresség, az esti rituálé – például az ugyanabban az időben mondott esti mese – sokat változtathat a különbségeken. Ezzel együtt tény, hogy a legkörültekintőbben kialakított napirend mellett is fárasztó és gyakran tartós alváshiánnyal járó időszak a szülők számára a kisgyermekkor.

Az időbeosztás tehát családról családra változhat. És nem csupán a családtagok alvási stílusa határozza meg, hogyan is alakul az alvásidejük, lehetséges, hogy akár több családtag is dolgozik váltott, többműszakos munkarendben. A pszichológus szerint az sem baj, ha a családon belül van olyan személy, akihez a többiek próbálnak igazodni.

A leggyakoribb ok a kitüntetett szerepre annak a családtagnak a helyzete, aki kulcspozíciót tölt be ebben a közösségben: akár otthoni teendőinek fontossága, akár munkája, munkahelye, vagy jövedelme miatt. Elfogadható, ha ebben az esetben a többiek – a lehetőségek határain belül – hozzá igazodnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy a maguk érdekeit – legalábbis, ami az alvást illeti – fel kellene adniuk, de a „kulcsszemély” támogatása nélkülözhetetlen lehet a család működéséhez.

Kulcsár Hajnal

