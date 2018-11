Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5461edb0-f706-4760-8b05-73ad1ef63087","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig nemrég még a visszavonulásról beszélt.","shortLead":"Pedig nemrég még a visszavonulásról beszélt.","id":"20181113_Megis_turnera_indul_Michael_Buble_Becsben_meg_is_nezheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5461edb0-f706-4760-8b05-73ad1ef63087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7b8bef-9095-427b-b75a-f0df1ac94707","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_Megis_turnera_indul_Michael_Buble_Becsben_meg_is_nezheti","timestamp":"2018. november. 13. 10:08","title":"Mégis turnéra indul Michael Bublé, Bécsben meg is nézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint 2019 márciusában debütálhat a Samsung összehajtható mobilja, és már a neve is biztosnak tűnik.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint 2019 márciusában debütálhat a Samsung összehajtható mobilja, és már a neve is...","id":"20181112_samsung_galaxy_x_ara_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ed48ae-f32d-4a10-ae16-3e5f4ec46cec","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_galaxy_x_ara_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. november. 12. 11:43","title":"Kiszivárgott: ennyibe kerülhet a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","id":"20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48cf6aa-86d3-4ff8-a3f3-7d733225f0f3","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","timestamp":"2018. november. 11. 18:52","title":"A Szegednek összejött az, amit a Veszprémnek nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c27c194-a5f1-4f5b-9f43-8df249cb6ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárta a nyomozást a rendőrség, már az ügyészség előtt van az ügy.","shortLead":"Lezárta a nyomozást a rendőrség, már az ügyészség előtt van az ügy.","id":"20181113_vadaszat_gondatlansag_szabalyszeges_vadasz_hajto_vadaszbaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c27c194-a5f1-4f5b-9f43-8df249cb6ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810d5263-d75e-4602-9392-808a1cf6fb67","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_vadaszat_gondatlansag_szabalyszeges_vadasz_hajto_vadaszbaleset","timestamp":"2018. november. 13. 10:49","title":"Meghalt egy hajtó, mert szabályt szegett a vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy bérszámfejtési hiba miatt fejenként 30 ezer euró prémiumot fizetett ki 230 dolgozójának egy belga acélmű.","shortLead":"Egy bérszámfejtési hiba miatt fejenként 30 ezer euró prémiumot fizetett ki 230 dolgozójának egy belga acélmű.","id":"20181112_Veletlenul_96_millio_forintot_utalt_tobb_szaz_dolgozojanak_egy_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a49248-6391-4b3e-ab40-f8a36018ca41","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Veletlenul_96_millio_forintot_utalt_tobb_szaz_dolgozojanak_egy_gyar","timestamp":"2018. november. 12. 13:34","title":"Véletlenül 9,6 millió forintot utalt több száz dolgozójának egy gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezetek 10 százalék feletti minimálbér-emelést szeretnének, a cégek ennél kisebb emeléssel szeretnék megúszni. A kormány érdeke, hogy a munkáltatók és a munkavállalók képviselői egyezségre jussanak a 2019-es minimálbérekről – mondta Varga Mihály.","shortLead":"A szakszervezetek 10 százalék feletti minimálbér-emelést szeretnének, a cégek ennél kisebb emeléssel szeretnék...","id":"20181113_Megkezdodtek_a_minimalbertargyalasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eecc498-187c-46a4-8d12-6c18a4329895","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Megkezdodtek_a_minimalbertargyalasok","timestamp":"2018. november. 13. 11:26","title":"Megkezdődtek a minimálbér-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de280b4-35ab-47c2-828d-3ea75708a173","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg benzin- és dízelmeghajtással rendelhető SUV-ból hamarosan egy hálózatról tölthető hibrid változat is be fog mutatkozni. ","shortLead":"A jelenleg benzin- és dízelmeghajtással rendelhető SUV-ból hamarosan egy hálózatról tölthető hibrid változat is be fog...","id":"20181112_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_jon_a_plugin_hibrid_bmw_x3_x5_zold_rendszam_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4de280b4-35ab-47c2-828d-3ea75708a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0051e7e2-6fae-4941-ad76-40cb6f6177c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_jon_a_plugin_hibrid_bmw_x3_x5_zold_rendszam_suv","timestamp":"2018. november. 12. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos divatterepjáró, jön a hibrid BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e597edda-3c0c-4933-a396-55e8a2b98a0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság 34 kilogramm gyanús alapanyagot foglalt le és vont ki a forgalomból.","shortLead":"A hatóság 34 kilogramm gyanús alapanyagot foglalt le és vont ki a forgalomból.","id":"20181113_Krumplipure_a_szemetes_mellett_lejart_alapanyagok__ezt_talalta_a_Nebih_egy_ujbudai_vendegloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e597edda-3c0c-4933-a396-55e8a2b98a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27494cf2-6e61-49d1-b20e-5598aee70eed","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Krumplipure_a_szemetes_mellett_lejart_alapanyagok__ezt_talalta_a_Nebih_egy_ujbudai_vendegloben","timestamp":"2018. november. 13. 08:38","title":"Krumplipüré a szemetes mellett, lejárt alapanyagok – ezt találta a Nébih egy újbudai vendéglőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]