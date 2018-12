Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df15b13e-ea89-456a-993d-98f694b49545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bejelentést tett a kerületnél, mondván, az ellenzéki képviselők zavarják a köztévé munkáját.","shortLead":"Bejelentést tett a kerületnél, mondván, az ellenzéki képviselők zavarják a köztévé munkáját.","id":"20181217_mtva_ellenzeki_kepviselok_kozteve_papp_daniel_jegyzo_birtokvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df15b13e-ea89-456a-993d-98f694b49545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9cae18-bb4d-49a7-a373-9183ab8a9678","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_mtva_ellenzeki_kepviselok_kozteve_papp_daniel_jegyzo_birtokvedelem","timestamp":"2018. december. 17. 13:10","title":"Az MTVA vezérigazgatója Óbuda jegyzőjét küldte a képviselőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7cacd8-c237-4444-b24f-0235d107e171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László házelnök korábban azt mondta, szerdán puccskísérlet történt, mikor az ellenzék akadályozta az ülést. A házbizottság csaknem egy órát ülésezett, de nem került szóba az, ami szerdán történt. Az ülésen \"veszekedtünk\" - mondta Vadai.","shortLead":"Kövér László házelnök korábban azt mondta, szerdán puccskísérlet történt, mikor az ellenzék akadályozta az ülést...","id":"20181217_Kover_meg_nem_sujtott_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc7cacd8-c237-4444-b24f-0235d107e171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4718d889-11e2-44a7-b513-189994f32ca5","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Kover_meg_nem_sujtott_le","timestamp":"2018. december. 17. 12:58","title":"Kövér még nem sújtott le az ellenzéki képviselőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erőszakkal távolítottak el két országgyűlési képviselőt a közmédia épületéből.","shortLead":"Erőszakkal távolítottak el két országgyűlési képviselőt a közmédia épületéből.","id":"20181217_Videon_ahogy_kidobjak_az_MTVAbol_Szelt_es_Hadhazyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f667bac-c9bd-4c3c-8817-e72153318774","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Videon_ahogy_kidobjak_az_MTVAbol_Szelt_es_Hadhazyt","timestamp":"2018. december. 17. 09:36","title":"Videón, ahogy kidobják az MTVA-ból Szélt és Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9809112-e812-4d1b-b1a9-1ab2cc34a2df","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottsághoz fordulnak a szakszervezetek, ha hatályba lép a túlóratörvény. Egy ilyen eljárás azonban évekig is eltarthat, addig pedig a munkaadóknak kedvez a most elfogadott szabályozás. Sőt, már most is van olyan cég, amelyik igyekszik kihasználni, hogy három évre elhúzhatja a túlmunka kifizetését.","shortLead":"Az Európai Bizottsághoz fordulnak a szakszervezetek, ha hatályba lép a túlóratörvény. Egy ilyen eljárás azonban évekig...","id":"20181217_tuloratorveny_munkaidokeret_szakszervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9809112-e812-4d1b-b1a9-1ab2cc34a2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5480d5-1639-45ba-9cc2-c3f9ec49ea32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_tuloratorveny_munkaidokeret_szakszervezetek","timestamp":"2018. december. 17. 15:00","title":"Kinek jó Kósa túlóratörvénye? A dolgozóknak nem, de az államnak és pár óriásnak nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","shortLead":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","id":"20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c51c09-cae6-4257-a36d-d747f9a27412","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","timestamp":"2018. december. 16. 18:02","title":"Videó: A rendőrök lefogtak egy tüntetőt az Alkotmány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérést közölt az Idea Intézet, a Jobbik is veszített támogatóiból.","shortLead":"Felmérést közölt az Idea Intézet, a Jobbik is veszített támogatóiból.","id":"20181217_Csokkent_a_Fidesz_tamogatottsaga_erosodik_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df72effd-3f09-4c56-b4e8-65f5d9e2be4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Csokkent_a_Fidesz_tamogatottsaga_erosodik_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 17. 11:06","title":"Csökkent a Fidesz támogatottsága, erősödik a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811c486c-e978-452e-8a8c-d0dd3f77e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi ülés mindössze 11 másodpercig tartott.","shortLead":"A keddi ülés mindössze 11 másodpercig tartott.","id":"20181218_Nem_ment_el_a_Fidesz_hatarozatkeptelen_lett_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811c486c-e978-452e-8a8c-d0dd3f77e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eaab5d-3907-45d9-bfd7-138caafcc240","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Nem_ment_el_a_Fidesz_hatarozatkeptelen_lett_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","timestamp":"2018. december. 18. 11:25","title":"Nem ment el a Fidesz, határozatképtelen lett a nemzetbiztonsági bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703449a-4e1b-40c9-b627-8d5c1feacee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél órával azután, hogy bementek az MTVA-székházba beolvasni a tüntetők petícióját, az ellenzéki képviselők küldöttsége kijött, hogy megnyugtassa a tömeget és elmondják, mire jutottak. ","shortLead":"Másfél órával azután, hogy bementek az MTVA-székházba beolvasni a tüntetők petícióját, az ellenzéki képviselők...","id":"20181216_Szel_Minden_ellenzeki_kepviselo_jojjon_az_MTVA_szekhazhoz_mert_most_itt_van_dolga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703449a-4e1b-40c9-b627-8d5c1feacee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c9bc44-5802-470a-a329-2dd76caef7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szel_Minden_ellenzeki_kepviselo_jojjon_az_MTVA_szekhazhoz_mert_most_itt_van_dolga","timestamp":"2018. december. 16. 23:25","title":"Szél: \"Minden ellenzéki képviselő jöjjön az MTVA székházhoz, mert most itt van dolga!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]