[{"available":true,"c_guid":"cf815c6e-168e-485d-839a-3e9a359dc8eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vállalkozó sok mindent ígért, de nem nagyon volt előrelépés az elmúlt években. ","shortLead":"A vállalkozó sok mindent ígért, de nem nagyon volt előrelépés az elmúlt években. ","id":"20190703_Rossz_a_viz_es_ut_sincs_a_nehany_eve_epult_lakoparkban_Szomodon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf815c6e-168e-485d-839a-3e9a359dc8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dce7729-8d70-4ca9-8669-9f4f767b4f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Rossz_a_viz_es_ut_sincs_a_nehany_eve_epult_lakoparkban_Szomodon","timestamp":"2019. július. 03. 19:43","title":"Rossz a víz, és út sincs a néhány éve épült lakóparkban Szomódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a173a3c6-503f-4f81-9ae6-3b4d96efd39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó teljesen kiégett. ","shortLead":"Három autó teljesen kiégett. ","id":"20190703_Video_Parkoloban_allo_autok_gyulladtak_ki_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a173a3c6-503f-4f81-9ae6-3b4d96efd39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6576fd12-a3a6-4a79-b07d-673c78f153a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Video_Parkoloban_allo_autok_gyulladtak_ki_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 03. 15:09","title":"Videó: Parkolóban álló autók gyulladtak ki Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne a beruházást finanszírozni.","shortLead":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne...","id":"20190703_termalviz_visszasajtolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92597035-14aa-4d34-941f-1efed813e840","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_termalviz_visszasajtolas","timestamp":"2019. július. 03. 05:55","title":"Olcsóbb lehet a termálvíz visszasajtolása, de a legtöbben inkább fizetik a bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c6d503-b96b-43b3-808c-44280e8adb58","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Az első pillanattól nyereséget termel az egy éve működő Swappis, ez idő alatt több mint 5 tonna ruha ment már át az alapító, Fritzson-Bajdor Tünde kezei között. A siker nem egyedi: szakértők szerint a használt ruhák piaca pár éven belül lehagyhatja a jelenleg egyeduralkodó fast fashiont is.","shortLead":"Az első pillanattól nyereséget termel az egy éve működő Swappis, ez idő alatt több mint 5 tonna ruha ment már át...","id":"20190704_swappis_turkalo_second_hand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c6d503-b96b-43b3-808c-44280e8adb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb196f7-0b26-4181-b12c-81c4e1726a33","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_swappis_turkalo_second_hand","timestamp":"2019. július. 04. 11:15","title":"A turkáló már rég nem a szegények \"kiváltsága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4411496-2d7f-43ab-9085-709796b76081","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lee Iacocca 94 éves korában, Parkinson-kórban hunyt el. Ő volt az, aki az 1980-as években megmentette a csődtől a Chrysler autógyárat, és az amerikai gazdaság sztárjává vált. ","shortLead":"Lee Iacocca 94 éves korában, Parkinson-kórban hunyt el. Ő volt az, aki az 1980-as években megmentette a csődtől...","id":"20190703_lee_iacocca_amerikai_autoipar_ford_chrysler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4411496-2d7f-43ab-9085-709796b76081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d12e446-8717-41aa-a0b8-a17c39b2d87f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_lee_iacocca_amerikai_autoipar_ford_chrysler","timestamp":"2019. július. 03. 08:32","title":"Meghalt az amerikai autóipar legendás menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368aa842-ce83-4652-967b-c217484a2b4a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Halle Bailey kapta Ariel szerepét a Disney-rajzfilmklasszikus új, játékfilmes feldolgozásában.","shortLead":"Halle Bailey kapta Ariel szerepét a Disney-rajzfilmklasszikus új, játékfilmes feldolgozásában.","id":"20190704_a_kis_hableany_halle_bailey_foszereplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368aa842-ce83-4652-967b-c217484a2b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab3a52-a931-4522-9e60-35bc3d8d1f15","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_a_kis_hableany_halle_bailey_foszereplo","timestamp":"2019. július. 04. 12:18","title":"Leforgatják A kis hableányt, megvan a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","shortLead":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","id":"20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60424863-4b48-41d2-b586-cfa00b0419fe","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","timestamp":"2019. július. 03. 15:18","title":"Csatornafedéllel együtt vitték orvoshoz a beszorult nyestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget korábbi főszervezője szerint \"van pár árnyalatnyi különbség a rendszerváltás évfordulójának népszerűsítése és a direkt pártpolitizálás között.\"","shortLead":"A Sziget korábbi főszervezője szerint \"van pár árnyalatnyi különbség a rendszerváltás évfordulójának népszerűsítése és...","id":"20190703_Gerendai_szerint_a_VOLTon_nincs_helye_kampanybeszednek_de_az_Orbanvideo_nem_az_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3733264-6972-4012-847d-7856d7463d48","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Gerendai_szerint_a_VOLTon_nincs_helye_kampanybeszednek_de_az_Orbanvideo_nem_az_volt","timestamp":"2019. július. 03. 05:20","title":"Gerendai szerint a VOLT-on nincs helye kampánybeszédnek, de az Orbán-videó nem az volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]