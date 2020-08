Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés zuhanása.","shortLead":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés...","id":"20200806_ipar_ksh_termeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c63c9d7-2d1d-49c7-a600-c1428eb61a3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_ipar_ksh_termeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:00","title":"12 százalékkal esett vissza a magyar ipar júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05634f8e-aac4-419f-9b18-9f0b8556ca44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé került dokumentum azt állítja, hogy beérett az észak-koreai atomprogram. ","shortLead":"Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé került dokumentum azt állítja, hogy beérett az észak-koreai atomprogram. ","id":"20200804_eszakkoreai_atomfegyverek_ensz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05634f8e-aac4-419f-9b18-9f0b8556ca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba0edd7-6cee-4c23-8079-71df5c7b7c6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_eszakkoreai_atomfegyverek_ensz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:51","title":"Sikerülhetett nukleáris robbanófejeket kifejlesztenie Észak-Koreának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee4b27a-b892-4d4d-ad0b-20bd4a82b23f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merdan Ghappar egy üres szobába bezárva, leláncolva ül, miközben kintről a kínai állami propaganda visszhangzik a hangszórókból.","shortLead":"Merdan Ghappar egy üres szobába bezárva, leláncolva ül, miközben kintről a kínai állami propaganda visszhangzik...","id":"20200805_Meg_az_ujgur_modelleket_is_mostoha_korulmenyek_kozott_tartjak_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee4b27a-b892-4d4d-ad0b-20bd4a82b23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c6083b-7899-4e61-8cb8-dbed296d06b1","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Meg_az_ujgur_modelleket_is_mostoha_korulmenyek_kozott_tartjak_Kinaban","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:37","title":"Kikerült a BBC-hez egy videó arról, hogyan raboskodik egy ujgur férfimodell a lágerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4c3b86-25b8-45b2-a99a-485c1018019c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti az ellenzéki fővárost – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti...","id":"20200805_rozsdaovezet_budapest_kormany_orban_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a4c3b86-25b8-45b2-a99a-485c1018019c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977ae632-e212-46da-a90d-f0e555dad419","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_rozsdaovezet_budapest_kormany_orban_karacsony","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:26","title":"A fővárosnak nincs beleszólása abba, hogy mi történik az egyik legfontosabb jelképével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Jogerős lett az ítélet, három év börtönt ért az, hogy egy tatai férfi meg akarta gyilkolni a feleségét.","shortLead":"Jogerős lett az ítélet, három év börtönt ért az, hogy egy tatai férfi meg akarta gyilkolni a feleségét.","id":"20200805_borton_birosag_tata_feleseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8afdb9-b058-4ed4-9e33-ee1ae66c4891","keywords":null,"link":"/elet/20200805_borton_birosag_tata_feleseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:28","title":"Le akarta lőni a feleségét, három év börtönt kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire költik a pénzét - írja Cseh Katalin a Politicon, amely az amerikai hírportál európai változata. ","shortLead":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire...","id":"20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56327eb1-84f1-4c97-ac00-c9877ebd2afc","keywords":null,"link":"/360/20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:30","title":"Cseh Katalin: Az EU-n múlik, mi lesz a magyar sajtószabadsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157","c_author":"HVG","category":"360","description":"A több szempontból legendás Tegel reptér már nem bírta a tervezettnél tízszer nagyobb utasforgalmat, így is tovább maradt nyitva, mert Berlin új repülőterének építése már jó tíz éve csúszik. ","shortLead":"A több szempontból legendás Tegel reptér már nem bírta a tervezettnél tízszer nagyobb utasforgalmat, így is tovább...","id":"202031_tegel_hatszogletu_ufo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4729eaec-8b75-4844-9f85-ec2cefa49c54","keywords":null,"link":"/360/202031_tegel_hatszogletu_ufo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:00","title":"Búcsúzik a repülőktől és az utasoktól a berlini hatszögletű ufó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az e-jegyrendszer miatti veszteség és az alulfinanszírozottság miatt 4,7 milliárd forint volt a BKK vesztesége 2019-ben. A BKV szintén veszteséges volt, ott 3,8 milliárd volt a veszteség. És ez még jó év volt, 2020-ban alaposan keresztbe tesz a járvány és a kormány.","shortLead":"Az e-jegyrendszer miatti veszteség és az alulfinanszírozottság miatt 4,7 milliárd forint volt a BKK vesztesége...","id":"20200806_ejegyrendszer_bkk_kozossegi_kozlekedes_bkv_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef62ee3-f9ad-472b-8ebe-58527965191e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_ejegyrendszer_bkk_kozossegi_kozlekedes_bkv_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:30","title":"Milliárdos veszteségbe tette a BKK-t a „kudarcba fulladt e-jegyrendszer”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]