[{"available":true,"c_guid":"283f8e6d-fa97-44bd-8444-5c319b62a5e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A gyászszertartás – az érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően – szűk körben zajlik, de a köztévé közvetíti.\r

\r

","shortLead":"A gyászszertartás – az érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően – szűk körben zajlik, de a köztévé...","id":"20201111_Szombaton_Piliscsaban_temetik_Szocs_Gezat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=283f8e6d-fa97-44bd-8444-5c319b62a5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1dc7e8-5368-4c66-b387-c7bbe07b9553","keywords":null,"link":"/kultura/20201111_Szombaton_Piliscsaban_temetik_Szocs_Gezat","timestamp":"2020. november. 11. 11:38","title":"Szombaton, Piliscsabán temetik Szőcs Gézát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a szabályokról. ","shortLead":"Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a szabályokról. ","id":"20201111_rendelet_kijarasi_korlatozas_maszkviseles_boltzar_uzlet_kutyasetaltatas_buntetes_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720f97d4-c585-46c1-b62f-f05fb83a1ef4","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_rendelet_kijarasi_korlatozas_maszkviseles_boltzar_uzlet_kutyasetaltatas_buntetes_orban","timestamp":"2020. november. 11. 19:10","title":"Kisokos éjszakai tanácstalanoknak: Mi lesz, ha nem találok parkolót, és 20 óra után még az utcán vagyok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre csak kevés helyen kell számítani.","shortLead":"Esőre csak kevés helyen kell számítani.","id":"20201112_idojaras_meteorologia_kod_para","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c564d-51f6-497a-af2c-673ecfeec34e","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_idojaras_meteorologia_kod_para","timestamp":"2020. november. 12. 05:12","title":"Párás, ködös lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma átlépte az egymilliót az országban.","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma átlépte az egymilliót az országban.","id":"20201111_Olaszorszag_regisztralt_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3a961e-36f3-43c8-9b88-49c907026ec2","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Olaszorszag_regisztralt_fertozott","timestamp":"2020. november. 11. 19:05","title":"Legutóbb április elején haltak meg annyian koronavírus miatt Olaszországban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel bebetonozzák az alapítványokat, és ráerősítenek az örökbefogadás korlátozására.","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel...","id":"20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf5c272-a13e-4aeb-847a-de9bf33b19dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 11. 06:36","title":"Asbóth az Alaptörvénymódosításról: \"A későbbi kormányok döntési szabadságát vonja el a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha valaki a 19 órai zárás után vásárolna, annak az online áruházat ajánlja a Spar, de csak a 10 ezer forintos értékhatár fölött.","shortLead":"Ha valaki a 19 órai zárás után vásárolna, annak az online áruházat ajánlja a Spar, de csak a 10 ezer forintos...","id":"20201111_spar_jarvany_szigoritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cd788f-e1b7-46e1-8769-7fc7e2bc1cac","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_spar_jarvany_szigoritas","timestamp":"2020. november. 11. 13:21","title":"A Spar válasza is megérkezett a járványügyi szigorításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf696917-e7e7-41db-8c4b-796d38defd6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hét év után differenciáltan vetné ki a közműadót a kormány, ezzel a nagyvárosi vízművek a korábbi sokszorosát, míg a falvakat is kiszolgálók akár annak töredékét fizethetnék.","shortLead":"Hét év után differenciáltan vetné ki a közműadót a kormány, ezzel a nagyvárosi vízművek a korábbi sokszorosát, míg...","id":"20201111_Ujabb_sarc_a_nagyvarosoknak_akar_otszoros_kozmuadot_fizettetnenek_a_vizmuvekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf696917-e7e7-41db-8c4b-796d38defd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48b413d-82ab-45e3-b2fd-2ed56f3026a4","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_Ujabb_sarc_a_nagyvarosoknak_akar_otszoros_kozmuadot_fizettetnenek_a_vizmuvekkel","timestamp":"2020. november. 11. 18:30","title":"Újabb sarc a nagyvárosoknak: akár ötszörös közműadót fizettetnének a vízművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A szerdára virradó éjjel benyújtott törvényjavaslatok szerint a jelenlegi Pannon Egyetem (2021. szeptember 1-től) és a Szent István Egyetem (2021. február 1-től) ugyanúgy átalakul, mint előtte már nyolc felsőoktatási intézmény.","shortLead":"A szerdára virradó éjjel benyújtott törvényjavaslatok szerint a jelenlegi Pannon Egyetem (2021. szeptember 1-től) és...","id":"20201111_godolloi_veszpremi_egyetem_alapitvany_felsooktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478732ed-934e-4448-be32-f426855923a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_godolloi_veszpremi_egyetem_alapitvany_felsooktatas","timestamp":"2020. november. 11. 19:50","title":"A gödöllői és a veszprémi egyetemet is alapítványivá alakítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]