[{"available":true,"c_guid":"94f406d8-f6fd-47f6-99aa-4d2009620ec4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miután majdnem elütött valakit továbbállt.","shortLead":"Miután majdnem elütött valakit továbbállt.","id":"20201020_Piros_zebra_gyalogos_zarovonal__ennek_az_autosnak_mindegy_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f406d8-f6fd-47f6-99aa-4d2009620ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe424ae-3f05-4cb8-aebc-7c8d327093d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Piros_zebra_gyalogos_zarovonal__ennek_az_autosnak_mindegy_volt","timestamp":"2020. október. 20. 07:54","title":"Piros, zebra, gyalogos, záróvonal – ennek az autósnak mindegy volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány nagy manővere az influenzaoltással, támogatásra szoruló támogatja az SZFE-seket, egy kislánynál lehet a Covid elleni \"varázsszer\", őrizetben a lefejezett francia tanár iskolájának négy diákja és egy volt terrorista is. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kormány nagy manővere az influenzaoltással, támogatásra szoruló támogatja az SZFE-seket, egy kislánynál lehet a Covid...","id":"20201020_radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2a4f86-1fca-4296-9a28-dc70f815123f","keywords":null,"link":"/360/20201020_radar360","timestamp":"2020. október. 20. 08:00","title":"Radar360: Az orvosi kamara a kormánnyal, a Fradi Messiékkel meccsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782de984-07c6-4e53-a83b-8a74d1458ea8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Alpok csúcsai helyett az A38 színpadán prezentálja legújabb albumát a handpan osztrák mestere, Manu Delago.","shortLead":"Az Alpok csúcsai helyett az A38 színpadán prezentálja legújabb albumát a handpan osztrák mestere, Manu Delago.","id":"202042_koncert__alvas_es_ebrenlet_manu_delago_ensemble_circadian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782de984-07c6-4e53-a83b-8a74d1458ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0c0b4c-5573-487b-b06c-b8d82aa491b6","keywords":null,"link":"/360/202042_koncert__alvas_es_ebrenlet_manu_delago_ensemble_circadian","timestamp":"2020. október. 18. 13:40","title":"Hogyan lesz az alvás fázisaiból zene? - Már nem kell sokat aludni, és kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai mobilozók egy része nem igazán érti, mi az az 5G, és a saját mobilja képességeivel sincs tisztában – legalábbis ez rajzolódik ki egy új, a felnőtt lakosság körében végzett kutatásból.","shortLead":"Az amerikai mobilozók egy része nem igazán érti, mi az az 5G, és a saját mobilja képességeivel sincs tisztában –...","id":"20201019_gws_felmeres_5g_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6609097f-c034-48cc-8ef0-43559322ec59","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_gws_felmeres_5g_iphone","timestamp":"2020. október. 19. 13:33","title":"Az amerikaiak fele azt hiszi, már most 5G-s iPhone-t használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90fe6eb-191b-4511-afad-827871003932","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A tekintélyes brüsszeli elemzőintézet, a European Policy Centre kerekasztal-beszélgetéseire rendszeresen magasrangú politikusok, volt és jelenlegi politikacsinálókat hív meg. Most az ír David O’Sullivan, az EU volt washingtoni nagykövete és a Barack Obama elnöksége idején szolgált amerikai EU-nagykövet, Anthony Gardner beszélgetett arról, mi várható a transzatlanti kapcsolatokban az amerikai elnökválasztás után.","shortLead":"A tekintélyes brüsszeli elemzőintézet, a European Policy Centre kerekasztal-beszélgetéseire rendszeresen magasrangú...","id":"20201019_Biden_Trump_EU_Kina_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f90fe6eb-191b-4511-afad-827871003932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31438b86-fd62-4d86-9f20-46a15492da98","keywords":null,"link":"/360/20201019_Biden_Trump_EU_Kina_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 19. 15:30","title":"Obama volt EU-nagykövete: Az elnökválasztás az amerikai demokrácia jövőjéről szól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyógyszer több mint 600 millió forintnak megfelelő euróba kerül, az osztrák állam úgy döntött, teljes mértékben átvállalja a kezelést a szülőktől.","shortLead":"A gyógyszer több mint 600 millió forintnak megfelelő euróba kerül, az osztrák állam úgy döntött, teljes mértékben...","id":"20201018_SMA_Zolgensma_izomsorvadas_Ausztria_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e43dff0-c859-4501-9ffd-ef5bbb81db67","keywords":null,"link":"/elet/20201018_SMA_Zolgensma_izomsorvadas_Ausztria_gyogyszer","timestamp":"2020. október. 18. 21:02","title":"Ingyen kaphatják meg az SMA-beteg gyerekek a Zolgensmát Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17503be-2f64-4db0-b377-9539f35e9b5a","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: lecsó, fertőtlenítés, síszezon, kupi, El Classico.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201018_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b17503be-2f64-4db0-b377-9539f35e9b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d01610-f23f-4a5f-b0b6-ef9a527db670","keywords":null,"link":"/360/20201018_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. október. 18. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János hőse nem akar úgy járni, mint Borsodban az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek emlékeztek a francia nagyvárosokban vasárnap arra a középiskolai történelemtanárra, akit két nappal ezelőtt egy menekültstátust kapott, moszkvai születésű csecsen iszlamista késsel megölt és lefejezett, amiért Mohamed-karikatúrákat mutatott diákjainak a szólásszabadságról tartott óráján.\r

\r

","shortLead":"Tízezrek emlékeztek a francia nagyvárosokban vasárnap arra a középiskolai történelemtanárra, akit két nappal ezelőtt...","id":"20201018_Nem_ijesztenek_rank_Nem_felunk__tomegek_emlekeztek_a_lefejezett_tanarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8464c1-fa1f-449c-8985-f3c8a3e980f0","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Nem_ijesztenek_rank_Nem_felunk__tomegek_emlekeztek_a_lefejezett_tanarra","timestamp":"2020. október. 18. 20:29","title":"\"Nem ijesztenek ránk. Nem félünk” - tömegek emlékeztek a lefejezett tanárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]