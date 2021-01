Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb83a6d6-b37a-4a48-9061-56cd839188cb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elutasította a VIII. kerületi önkormányzat évek óta átalakítás alatt álló káptalanfüredi gyermeküdülője átadási határidejének meghosszabbítását, és az állami támogatás visszafizetését követeli az ellenzéki vezetésű Józsefvárostól. Szabó Tünde tavaly nyáron még jóváhagyta ezeket a kéréseket. Pikó András polgármester szerint a lépéssel a gyerekeken áll bosszút a Fidesz.","shortLead":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elutasította a VIII. kerületi önkormányzat évek óta átalakítás alatt álló...","id":"20210105_jozsefvaros_kaptalanfured_gyermekudulo_szabo_tunde_piko_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb83a6d6-b37a-4a48-9061-56cd839188cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b7d70a-86f4-462c-b95d-3cf6e382d8a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_jozsefvaros_kaptalanfured_gyermekudulo_szabo_tunde_piko_andras","timestamp":"2021. január. 05. 17:27","title":"Megtorpedózta az állam a józsefvárosi gyermektábor évek óta húzódó befejezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ötven professzor állt ki a vakcina mellett, Kína nem engedi be a WHO szakértőit. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ötven professzor állt ki a vakcina mellett, Kína nem engedi be a WHO szakértőit. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210106_Radar360_Ujabb_csucsot_dontott_a_jarvany_a_briteknelTrump_korozott_szemely_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a48cb3-e0d7-44b6-90e5-99e152379a84","keywords":null,"link":"/360/20210106_Radar360_Ujabb_csucsot_dontott_a_jarvany_a_briteknelTrump_korozott_szemely_lehet","timestamp":"2021. január. 06. 07:55","title":"Radar360: Újabb csúcsot döntött a járvány a briteknél, Trump körözött személy lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc77586-a17e-4131-b03c-17fcd3782414","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc, különböző feladatok elvégzéséért felelős algoritmus irányítja azt a robotkutyát, amit a kínai és skót kutatók fejlesztettek ki.","shortLead":"Nyolc, különböző feladatok elvégzéséért felelős algoritmus irányítja azt a robotkutyát, amit a kínai és skót kutatók...","id":"20210106_robotkutya_robotika_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc77586-a17e-4131-b03c-17fcd3782414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20074171-75cc-4ced-b936-8523c470cfbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_robotkutya_robotika_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. január. 06. 09:33","title":"Mesterséges intelligenciával fejlesztik a robotkutyát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbbb37f-1e76-491d-84e1-07b3ae31b900","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Lassan végéhez ér az amerikai elnökválasztási őrület, és remélhetőleg egyre kevesebb összeesküvéselmélet-hívőtől kell azt hallgatnunk, hogy elcsalták a választást. Ennek az egyik leglátványosabb része az az állítás volt, hogy „matematikusok kimutatták, nem jöhettek ki Joe Biden szavazatszámai csalás nélkül” – a legtöbben azok közül, akik ebben hisznek, valószínűleg csak idáig olvasták a levezetést.","shortLead":"Lassan végéhez ér az amerikai elnökválasztási őrület, és remélhetőleg egyre kevesebb összeesküvéselmélet-hívőtől kell...","id":"20210106_egy_masik_kozgazdasag_eloszlas_szamok_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cbbb37f-1e76-491d-84e1-07b3ae31b900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c4f274-f811-4db0-86a1-78ca67cea384","keywords":null,"link":"/360/20210106_egy_masik_kozgazdasag_eloszlas_szamok_valasztas","timestamp":"2021. január. 06. 06:30","title":"Trükköző könyvelők lebuktatására jó az a módszer, amelyet Biden ellen akartak bevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem lesznek tiszta pénzügyi viszonyok, addig a szüléshez nem lehet sem fogadott orvost, sem szülésznőt választani – döntöttek a debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dolgozói.","shortLead":"Amíg nem lesznek tiszta pénzügyi viszonyok, addig a szüléshez nem lehet sem fogadott orvost, sem szülésznőt választani...","id":"20210105_szules_szuleszet_fogadott_orvos_halapenz_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7a61e9-7ac1-48c6-9d66-1f4b6999c544","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_szules_szuleszet_fogadott_orvos_halapenz_debrecen","timestamp":"2021. január. 05. 13:58","title":"A debreceni szülészeten megtiltják a fogadott orvossal szülést, hogy ne legyen hálapénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett bizalmat – írják az MTA tudósai.","shortLead":"Megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett bizalmat – írják az MTA tudósai.","id":"20210105_mta_koronavirus_vedooltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b2c51f-a71c-4967-ab5a-835c157e0e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_mta_koronavirus_vedooltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 15:55","title":"50 akadémiai professzor állt ki a védőoltások mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e9f1b6-8a8b-457a-bcc7-611919ebd68e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint Istvánné, a település fideszes vezetője január 2-ra koncertre invitálta a helybelieket.

","shortLead":"Bálint Istvánné, a település fideszes vezetője január 2-ra koncertre invitálta a helybelieket.

","id":"20210106_bicske_polgarmester_ujev_koncert_rendezveny_rendorseg_feljelentes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65e9f1b6-8a8b-457a-bcc7-611919ebd68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b2bebf-6456-4197-b1fd-647126193366","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_bicske_polgarmester_ujev_koncert_rendezveny_rendorseg_feljelentes_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 08:38","title":"Eljárást indított a rendőrség egy bicskei újévi rendezvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy osztrák kutatók vezetésével végzett vizsgálat szerint a Földközi-tenger keleti részén élő fajok nem tudják tartani a lépést a víz erőteljes felmelegedésével: Izrael partjainál bizonyos vízmélységben a honos fajok mintegy 95 százaléka már eltűnt. Ugyanakkor nagy számban jelentek meg a területen trópusi élőlények.","shortLead":"Egy osztrák kutatók vezetésével végzett vizsgálat szerint a Földközi-tenger keleti részén élő fajok nem tudják tartani...","id":"20210106_foldkozi_tenger_biodiverzitas_okologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ca249e-a2b6-4dee-9f8d-7efa9372f930","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_foldkozi_tenger_biodiverzitas_okologia","timestamp":"2021. január. 06. 14:03","title":"Összeomlóban a biodiverzitás a Földközi-tenger keleti részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]