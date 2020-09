A nyári nyugalom után látjuk, hogy a számok ismét emelkednek. A kihívások most elsősorban nem arról szólnak, hogy az életben maradásunkért kell küzdenünk, nem is arról, hogy miképp tudunk home office-ban dolgozni – az első hullámban megtapasztalhattuk, hogy lehetetlennek tűnő feladatokat is meg tudunk oldani.

Az ember igen rugalmasan képes alkalmazkodni a váratlan körülményekhez, képes új megoldásokat kitalálni túlélése érdekében. Stressztűrő és stresszmegoldó képességei evolúciósan is erősek, noha ma úgy érezzük – és ez inkább a gyors és kényelmes életmódunknak tudható be –, hogy néhány hetet, hónapot se bírunk ki azonnali válaszok, megoldások nélkül. Pedig igen!

Az első hullám bizonytalansága

A bizonytalanság érzése számunkra az egyik legnehezebben leküzdhető érzés, hiszen erős szorongást, hangulati megbillenést és tehetetlenségérzést okozhat. Van, aki jól tűri az ilyen helyzetet, de van, aki bepánikol, elveszti a kontrollt a mindennapjai felett.

A járvány kezdetén ők voltak többen, hiszen tényleg semmilyen információ nem állt rendelkezésünkre, sem a vírusról, sem a védekezés lehetőségeiről, sem pedig a perspektívákról nem volt fogalmunk.

Megismert kapaszkodók

Mostanra már nagyon sok információnk van – talán túl sok is – és tapasztalatunk is arról, hogy van élet egy ilyen helyzetben is. Így mostanra sokkal többen lettek bizakodók, többen látják azt, hogy betartva a szükséges kereteket, át lehet vészelni ezt az időszakot is. Más tehát a jelen helyzet lélektani hatása.

Ismerjük a kapaszkodókat (maszk használata, távolságtartás, kézmosás, kevesebb esemény látogatása), kialakultak új megoldások a mindennapokban (pl. online oktatási formák, telemedicina előretörése, internetes közösségi élet erősödése), amelyekkel elviselhetőbbé, élhetőbbé tettük a mindennapokat még egy ilyen vészterhes időszakban is.

Innovatív szemlélet

Gondoljunk csak bele, hogy mennyivel jobb helyzetben van ma az emberiség, amikor ezek a lehetőségek mind adottak, és kényelmes pozícióból „szoronghatunk”. Ez a gondolat erőt kell, hogy adjon, hiszen láthatjuk, hogy az élet nem áll le. És a megtorpanás után most újult erővel keressük a további megoldásokat.

A második szakasznak ez lehet az erőssége, lehetsége. A félelem alábbhagyása mellett fellendülhet az innovatív szemlélet az élet minden területén: a munkavégzés módja, az egészségügyi ellátás formái, az oktatás, a művészetek elérése tekintetében.

Elviselhetetlen, mégis átvészeltük

A járvány másik tapasztalata, hogy noha az izoláció sokak számára elsőre elviselhetetlennek tűnt, mégis átvészeltük ezt az időszakot. Sok páciensem számolt be arról, hogy a fertőzéstől való félelemnél is rosszabbul viselte, hogy nem találkozhatott a szeretteivel, a barátaival. Számukra is megnyugtató lehet a mostani helyzet, amiben a már megtanult módon, a kialakított kommunikációs csatornák segítségével mégis enyhíthető ez az érzés.

Összességében tehát optimisták lehetünk, amennyiben:

képesek vagyunk elfogadni, hogy valós veszélynek vagyunk kitéve

betartjuk a szakemberek által javasolt védelmi intézkedéseket

kihasználjuk a technológiai lehetőségeket az életvitelünk fenntartására

elfogadjuk azt, hogy az ember valóban a természet része, és egy ilyen kis vírus is képes az életére törni

bízunk azokban, akik az életüket tették fel az ilyen típusú problémák felszámolására (járványügyi szakemberek, víruskutatók, orvosok és ápolók)

Életbevágóan fontos az is, hogy hiteles hírforrásból tájékozódjunk. Egy ilyen helyzetben előkerülnek azok a véleményformáló, ámde képzettséggel és tudással nem rendelkező emberek, akik elbizonytalanítják az őket követőket. Az optimista és sikeres hozzáállás tehát a hiteles információkon alapuló döntésektől is függ.

A lelki megküzdőképesség legfontosabb alapjai tehát a hiteles információ, a valós veszély felismerése, és az eddigi sikeres tapasztalatok beépítése a stratégiánkba. Érdemes tudni, hogy a tudomány nem mindenható, időre van szüksége, hogy egy új jelenséggel méltó módon vegye fel a harcot. Éppen ezért el kell fogadnunk, hogy nincsenek azonnali válaszai. De lesznek, és ebben bízhatunk.

