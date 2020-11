Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaszitól eltérő módon, de újra vásárlási idősávok bevezetését kérte az Idősek Tanácsa, a javaslatot a családügyi miniszter ismertette.","shortLead":"A tavaszitól eltérő módon, de újra vásárlási idősávok bevezetését kérte az Idősek Tanácsa, a javaslatot a családügyi...","id":"20201123_Novak_Katalin_vasarlas_idosav_idosek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5e79e0-c817-4128-9118-a8bb4842d844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Novak_Katalin_vasarlas_idosav_idosek","timestamp":"2020. november. 23. 10:29","title":"Új tervet mutatott be Novák Katalin: Az idősek bármikor mehetnének boltba, a fiatalabbakat nem engednék be a védett idősávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe294f1-e714-4033-b10c-b1d6870f9f5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz szabálysértésekre hivatkozva jelentette be az amerikai kormány még májusban, hogy kilép a Nyitott Égbolt egyezményből. Ilyenkor fél évnek kell eltelnie, hogy hivatalos legyen a távozás, ez az idő most telt le.","shortLead":"Az orosz szabálysértésekre hivatkozva jelentette be az amerikai kormány még májusban, hogy kilép a Nyitott Égbolt...","id":"20201123_USA_Nyitott_Egbolt_fegyverkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe294f1-e714-4033-b10c-b1d6870f9f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6edf05-f925-4a8c-b817-1f04bf1bf220","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_USA_Nyitott_Egbolt_fegyverkorlatozas","timestamp":"2020. november. 23. 06:12","title":"Az USA hivatalosan is kilépett a Nyitott Égbolt fegyverkorlátozási egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog lényegesen változtatni Joe Biden elnöksége. Orbán Viktornak arra viszont fel kell készülnie, hogy a magyar helyzetet jól ismerő politikusok kerülnek a Fehér Házba: egyre biztosabb, hogy a félig magyar Antony Blinken lesz a külügyminiszter, Kamala Harris alelnök pedig két volt budapesti nagykövettel is jóban van. A koronavírus miatt azonban egy ideig biztosan nem lesz terítéken a magyar helyzet Washingtonban. ","shortLead":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog...","id":"20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ed9ea7-647a-466a-a096-294544d23cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","timestamp":"2020. november. 23. 20:30","title":"Mire számíthat Orbán, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c244acfe-0e50-4586-940f-ae01686b0502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évek közepén debütált típus ezen példánya a 90-es évek végén hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A 80-as évek közepén debütált típus ezen példánya a 90-es évek végén hagyta el a gyártósort.","id":"20201123_nem_eliras_67_kilometerrel_arulnak_egy_kesei_moszkvicsot_azlk_aleko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c244acfe-0e50-4586-940f-ae01686b0502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7be998-6557-4247-9bc1-13de8a9de924","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_nem_eliras_67_kilometerrel_arulnak_egy_kesei_moszkvicsot_azlk_aleko","timestamp":"2020. november. 23. 06:41","title":"Nem elírás: 67 kilométerrel árulnak egy kései Moszkvicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9483dd16-2dfd-4b03-b67f-f733a9aeaf3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább olyan izgalmas, mint egy thriller, pedig ez a valóság.","shortLead":"Legalább olyan izgalmas, mint egy thriller, pedig ez a valóság.","id":"20201124_Dramai_felvetelen_menti_ki_egy_aligator_szajabol_a_kutyajat_egy_floridai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9483dd16-2dfd-4b03-b67f-f733a9aeaf3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c071c08-4d0a-4d0f-98a0-0b8a77b12e70","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Dramai_felvetelen_menti_ki_egy_aligator_szajabol_a_kutyajat_egy_floridai_ferfi","timestamp":"2020. november. 24. 09:57","title":"Drámai felvételen menti ki egy aligátor szájából a kutyáját egy floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás a jogállam körül, mert sokkal fontosabb, hogy a déli tagállamok gazdaságilag felzárkózzanak az északiakhoz és a közeljövőben ez köti majd le az EU figyelmét. ","shortLead":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás...","id":"20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc00597e-319b-4796-b2b3-8e87d8c1c9ff","keywords":null,"link":"/360/20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","timestamp":"2020. november. 24. 07:30","title":"Melvyn Krauss: Brüsszel fausti alkut kötött, Orbán fellélegezhet, de csak átmenetileg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109dc813-ad52-4d35-a2ad-07476cae2231","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az arab világ legbefolyásosabb politikusa, mégis inkább a háttérben szeret maradni Mohamed bin Zajed, a hét kicsi monarchiából álló Egyesült Arab Emírségek leggazdagabb tagjának, Abu-Dhabinak a trónörököse, az államszövetség de facto uralkodója. ","shortLead":"Az arab világ legbefolyásosabb politikusa, mégis inkább a háttérben szeret maradni Mohamed bin Zajed, a hét kicsi...","id":"202047_mohamed_bin_zajed_akozelkelet_metternichje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109dc813-ad52-4d35-a2ad-07476cae2231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d587fe00-e0d4-490a-88e6-21541ce4c93b","keywords":null,"link":"/360/202047_mohamed_bin_zajed_akozelkelet_metternichje","timestamp":"2020. november. 22. 16:30","title":"A Közel-Kelet Metternichje, aki kézbe vette a térség sorsát: ő Abu-Dhabi trónörököse ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70479983-54bb-4b2c-8281-c8cb12ca1fb9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. A harmadik részben megnézzük, előnyei lehetnek a videójátéknak. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki...","id":"20201122_Biztosan_nem_gondolna_hogy_ennyi_mindenre_jo_a_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70479983-54bb-4b2c-8281-c8cb12ca1fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64b6fa6-88fc-4c36-a9a1-37c3ca4f8dcd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201122_Biztosan_nem_gondolna_hogy_ennyi_mindenre_jo_a_videojatek","timestamp":"2020. november. 22. 20:15","title":"Biztosan nem gondolná, hogy ennyi mindenre jó a videójáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]