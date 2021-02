Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3444a7c0-4d3f-4554-bfa7-17541f46e6c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A pécsi önkormányzat lakossági ötletpályázatot írt ki a Misina-tető fejlesztésére, a győztes pályamű alapján már el is indult a tervezési és beszerzési eljárás.\r

\r

","shortLead":"A pécsi önkormányzat lakossági ötletpályázatot írt ki a Misina-tető fejlesztésére, a győztes pályamű alapján már el is...","id":"20210220_A_pecsiek_megszavaztak_Turakozpont_epulhet_a_Misinatetore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3444a7c0-4d3f-4554-bfa7-17541f46e6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc27d56-1649-4e11-90d3-543678e0d6d9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210220_A_pecsiek_megszavaztak_Turakozpont_epulhet_a_Misinatetore","timestamp":"2021. február. 20. 10:52","title":"A pécsiek megszavazták: Túraközpont épülhet a Misina-tetőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eed0ce-2f09-4064-94ce-8f4e24c9e6e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin luxusmárkája csak néhány tucatot gyártott ebből az 5 méternél jelentősen hosszabb sportos szedánból.","shortLead":"Az Aston Martin luxusmárkája csak néhány tucatot gyártott ebből az 5 méternél jelentősen hosszabb sportos szedánból.","id":"20210220_a_luxus_netovabbja_egy_szuperritka_lagonda_taraf_uj_gazdara_var_aston_martin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eed0ce-2f09-4064-94ce-8f4e24c9e6e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0606d595-2435-4e2a-8c5f-dc2a1b56b3f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210220_a_luxus_netovabbja_egy_szuperritka_lagonda_taraf_uj_gazdara_var_aston_martin","timestamp":"2021. február. 21. 06:41","title":"A luxus netovábbja: egy szuperritka Lagonda Taraf új gazdára vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60 éves vagy annál idősebb népesség aránya eddig alacsony volt a Sinopharm-vakcina klinikai vizsgálataiban. Jövő héten a háziorvosok 275 ezer adagot kapnak ebből, illetve az AstraZeneca-vakcinából.","shortLead":"A 60 éves vagy annál idősebb népesség aránya eddig alacsony volt a Sinopharm-vakcina klinikai vizsgálataiban. Jövő...","id":"20210220_Korcsoporti_korlatozas_nelkul_kezdenek_oltani_jovo_hettol_a_Sinopharm_vakcinajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705e64eb-8d31-4853-b928-9575cd6858eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Korcsoporti_korlatozas_nelkul_kezdenek_oltani_jovo_hettol_a_Sinopharm_vakcinajaval","timestamp":"2021. február. 20. 14:54","title":"Korcsoporti korlátozás nélkül kezdenek oltani jövő héttől a Sinopharm vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hatalmas fejfájást okoz lényegében a teljes hazai könyvelőtársadalomnak (és a bevallásukat maguk intéző vállalkozóknak), hogy a kormány egyetlen rendelettel megfelezte a vállalkozások által az önkormányzatoknak fizetett iparűzési adó (hipa) mértékét. Hiszen közeleg az adóbevallási időszak, a hipa-felezés azonban mindent a feje tetejére állít.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas fejfájást okoz lényegében a teljes hazai könyvelőtársadalomnak (és a bevallásukat maguk intéző...","id":"20210221_hipa_konyvelo_adozas_kkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f44093-ef68-403f-911a-f9722b702cbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_hipa_konyvelo_adozas_kkv","timestamp":"2021. február. 21. 11:00","title":"Jól megkavarta az állóvizet a kormány a hipa megfelezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már gyerekként is felnőttekkel állított ki, ám hazai kulturális nyilvánosság csak az utóbbi években fedezte fel Fiedler Ferencet, aki idén lenne 100 éves. ","shortLead":"Már gyerekként is felnőttekkel állított ki, ám hazai kulturális nyilvánosság csak az utóbbi években fedezte fel Fiedler...","id":"202107_tarlat__a_fenyek_festoje_fiedler_100","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68fbf3a-a632-486d-bf10-f94cdc144890","keywords":null,"link":"/360/202107_tarlat__a_fenyek_festoje_fiedler_100","timestamp":"2021. február. 20. 11:15","title":"Csodagyereknek indult, Párizsban teljesedett ki a fények festője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Egy város, öt óra, huszonöt kihívás: így játszottunk élő Bingót Budapesten.","shortLead":"Egy város, öt óra, huszonöt kihívás: így játszottunk élő Bingót Budapesten.","id":"20210221_On_tudna_talalni_egy_trabantot_es_egy_oroszlant_fel_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79632720-2be2-40e6-a148-1cd698e3e70c","keywords":null,"link":"/kultura/20210221_On_tudna_talalni_egy_trabantot_es_egy_oroszlant_fel_nap_alatt","timestamp":"2021. február. 21. 14:00","title":"Ön tudna találni egy Trabantot és egy oroszlánt fél nap alatt Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","shortLead":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","id":"20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4e17c-f228-4fa9-b0e0-f454d1ec218a","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","timestamp":"2021. február. 20. 16:31","title":"Felhők, pára, és egy kis napsütés - a hétvége iőjárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap már több helyen kisüthet a nap.","shortLead":"Vasárnap már több helyen kisüthet a nap.","id":"20210220_Suru_kodbe_borult_az_orszag_figyelmeztetest_adott_ki_az_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58014d5a-6092-4abf-88f2-d16814b76eb4","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Suru_kodbe_borult_az_orszag_figyelmeztetest_adott_ki_az_OMSZ","timestamp":"2021. február. 20. 07:55","title":"Sűrű ködbe borult az ország, figyelmeztetést adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]