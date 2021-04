Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a46a5bf0-cad5-46a8-91e1-a65406457a71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos herceg a személyes fotóalbumból választott képet.","shortLead":"Vilmos herceg a személyes fotóalbumból választott képet.","id":"20210412_Fulop_hercegre_egy_eddig_nem_latott_fotoval_emlekezik_az_unokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a46a5bf0-cad5-46a8-91e1-a65406457a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622a1b77-2216-4a55-88d6-dac8ac754269","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Fulop_hercegre_egy_eddig_nem_latott_fotoval_emlekezik_az_unokaja","timestamp":"2021. április. 12. 16:33","title":"Fülöp hercegre egy eddig nem látott fotóval emlékezik az unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről küldi a hibajavítást végző patchet.","shortLead":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről...","id":"20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99359abe-0e9e-42ff-8e6c-4d604154fde7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","timestamp":"2021. április. 13. 13:15","title":"A Földtől mintegy 280 millió kilométerre készül szoftverfrissítésre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d76049-ec84-4fa2-8728-3c28fe9cc0d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hideg abroncsokkal előadott manőver után egy embert kellett kórházba szállítani.","shortLead":"A hideg abroncsokkal előadott manőver után egy embert kellett kórházba szállítani.","id":"20210412_Ilyen_egy_totalisan_rosszul_kivitelezett_izomautozas__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d76049-ec84-4fa2-8728-3c28fe9cc0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15309daa-f049-4d47-bea9-52449e2985b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Ilyen_egy_totalisan_rosszul_kivitelezett_izomautozas__video","timestamp":"2021. április. 13. 04:24","title":"Ilyen egy totálisan rosszul végződő izomautózás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ef3c27-4051-4bf2-a653-8e2225f0c476","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb cseh minisztert váltottak le, aki korábban kritizálta a keleti vakcinákat.","shortLead":"Újabb cseh minisztert váltottak le, aki korábban kritizálta a keleti vakcinákat.","id":"20210412_cseh_kulugyminiszter_menesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93ef3c27-4051-4bf2-a653-8e2225f0c476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7004f325-3618-48dd-bf48-7f237cb133fd","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_cseh_kulugyminiszter_menesztes","timestamp":"2021. április. 12. 07:29","title":"Menesztik a cseh külügyminisztert, aki sem vakcinából, sem atomerőműből nem akart oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő véleményük van dolgokról.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő...","id":"20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5015a588-e101-41be-b8b0-32e726bb4b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","timestamp":"2021. április. 12. 17:47","title":"Csányi Sándor: Nagyon remélem, hogy a Gulácsi Pétert ért méltatlan támadások nem folytatódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12800d88-91de-4f6c-b7af-f5ff7fd0327d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A méregdrága Pro Max egy évet töltött a vízben, mire sikerült kihalászni. Ehhez a klímaváltozás is kellett.","shortLead":"A méregdrága Pro Max egy évet töltött a vízben, mire sikerült kihalászni. Ehhez a klímaváltozás is kellett.","id":"20210413_vizbe_esett_iphone_11_pro_max_szarazsag_tajvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12800d88-91de-4f6c-b7af-f5ff7fd0327d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778db3c1-1c2b-4293-9d80-1ae64f96651a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_vizbe_esett_iphone_11_pro_max_szarazsag_tajvan","timestamp":"2021. április. 13. 09:33","title":"A kiszáradás miatt találtak meg egy tavaly vízbe ejtett iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyzet a fővárosban és 12 megyében, köztük Kárpátalján a legsúlyosabb.","shortLead":"A helyzet a fővárosban és 12 megyében, köztük Kárpátalján a legsúlyosabb.","id":"20210411_jarvany_aldozat_elhunyt_ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f974949-0081-44de-9304-bc2a5d47cfe9","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_jarvany_aldozat_elhunyt_ukrajna","timestamp":"2021. április. 11. 14:24","title":"Már több mint 37 ezer áldozata van a járványnak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dca196-bf37-4205-958e-d21404aff4b2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az MTVA közleményben cáfolta a hírt.\r

\r

","shortLead":"Az MTVA közleményben cáfolta a hírt.\r

\r

","id":"20210413_A_kozmedia_nem_forgat_filmet_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76dca196-bf37-4205-958e-d21404aff4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a5b6bd-4853-427c-8ce3-0739753344dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210413_A_kozmedia_nem_forgat_filmet_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. április. 13. 08:37","title":"A közmédia nem forgat filmet az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]