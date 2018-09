Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely nem akar megállni a panaszkodásnál, hanem az önszerveződő, társadalmi kezdeményezéseknek is teret akar adni.","shortLead":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely...","id":"20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940d72-7b44-42d0-8785-0077f2f2ae70","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:08","title":"500 szerencsés várólista nélkül jut be ultrahangvizsgálatra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d8560d-0e57-4a0a-881c-5c2595c36d01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pickup tulajdonosa nem tudta lenyelni, hogy elvontatják az autóját, ezért megpróbálta azt visszaszerezni. Ekkor vette kezdetét az őrült küzdelem.","shortLead":"A pickup tulajdonosa nem tudta lenyelni, hogy elvontatják az autóját, ezért megpróbálta azt visszaszerezni. Ekkor vette...","id":"20180928_ford_f150_pickup_kampos_auto_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d8560d-0e57-4a0a-881c-5c2595c36d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451de110-2bad-411c-bf5b-d85217bb1267","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_ford_f150_pickup_kampos_auto_autos_video","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:41","title":"A nap videója: Kétségbeesetten küzd a Ford F-150 sofőrje, hogy visszalopja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalos fotózáson még 2rule-ban voltak a Haladás focistái, aztán átvették a mezt.","shortLead":"A hivatalos fotózáson még 2rule-ban voltak a Haladás focistái, aztán átvették a mezt.","id":"20180929_Hiaba_valtottak_Szombathelyen_2rulera_edzesen_csak_rafanyalodnak_az_Adidasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae55192e-3532-4dba-be24-1e24248f1824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Hiaba_valtottak_Szombathelyen_2rulera_edzesen_csak_rafanyalodnak_az_Adidasra","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:27","title":"Hiába váltottak Szombathelyen 2rule-ra, edzésen csak ráfanyalodnak az Adidasra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nézőként sem.","shortLead":"Nézőként sem.","id":"20180928_A_Neoton_alapitoja_nem_lesz_ott_a_nagykoncerten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff015b-7367-4f41-8ff2-fc3a2c6a6cce","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_A_Neoton_alapitoja_nem_lesz_ott_a_nagykoncerten","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:24","title":"A Neoton alapítója nem lesz ott a nagykoncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02eba95-ffed-4a5b-8744-6c4e5e0e25b3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tízéves a Megyeri híd - szinte fel sem tűnik, hogy ennyi év telt el, amióta használjuk. Az elején fura volt, aztán most már sokan nem tudnánk meglenni nélküle. ","shortLead":"Tízéves a Megyeri híd - szinte fel sem tűnik, hogy ennyi év telt el, amióta használjuk. Az elején fura volt, aztán most...","id":"20180929_De_fura_mar_tiz_eves__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f02eba95-ffed-4a5b-8744-6c4e5e0e25b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f0633c-cf2d-46ca-9672-020c938768df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_De_fura_mar_tiz_eves__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:43","title":"De fura, már tíz éves - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ-ről és a közgyűléséről, Donald Trump nagy bejelentéséről, a magyar családokról és nyugdíjasokról beszélt a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. ","shortLead":"Az ENSZ-ről és a közgyűléséről, Donald Trump nagy bejelentéséről, a magyar családokról és nyugdíjasokról beszélt...","id":"20180928_orban_viktor_kossuth_radio_ensz_trump_csaladok_nyugdijasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b26c138-7798-4c6f-9202-6f17abdddbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_orban_viktor_kossuth_radio_ensz_trump_csaladok_nyugdijasok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:45","title":"Orbán ma véglegesíti az újabb nemzeti konzultáció kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen meghalt. A házastársak az utóbbi időben folyamatosan veszekedtek.","shortLead":"A férfi a helyszínen meghalt. A házastársak az utóbbi időben folyamatosan veszekedtek.","id":"20180928_Vadat_emeltek_a_budapesti_no_ellen_aki_veszekedes_kozben_konyhakessel_leszurta_a_ferjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60435ca2-9377-4498-9c77-ba6d85cd77d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Vadat_emeltek_a_budapesti_no_ellen_aki_veszekedes_kozben_konyhakessel_leszurta_a_ferjet","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:55","title":"Vádat emeltek a budapesti nő ellen, aki veszekedés közben konyhakéssel leszúrta a férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most az Auchan termékénél találtak problémát.","shortLead":"Most az Auchan termékénél találtak problémát.","id":"20180928_ujabb_szennyezett_tejeket_vontak_ki_a_forgalombol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0ae57b-a109-4dd9-8012-2daa4aab3fda","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_ujabb_szennyezett_tejeket_vontak_ki_a_forgalombol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:16","title":"Újabb szennyezett tejeket vontak ki a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]