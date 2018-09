Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok és üdülőhelyek. A kirívó viselkedés büntetése mellett már felvetődött a szívesen látottak számának korlátozása is.","shortLead":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok...","id":"201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d5de17-694e-4fb4-b1e8-595b6d56bf31","keywords":null,"link":"/vilag/201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:00","title":"Pusztító idegenek: hogy lett az év szitokszava az \"overtourism\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes eredetű pénzt folyattak át, főként oroszok.","shortLead":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes...","id":"201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e9720f-b300-4d9f-9253-ea5868adc7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:30","title":"Sötét pénzek nyomában: a dán vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig ez az első.","shortLead":"Eddig ez az első.","id":"20180928_Kavezot_nyitott_a_Mol_a_budapesti_belvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0b8aff-3a8a-4223-a1e6-3fc5695103c7","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Kavezot_nyitott_a_Mol_a_budapesti_belvarosban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:58","title":"Kávézót nyitott a Mol a budapesti belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cf1948-3459-43b6-ba15-deda3aba7b90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A meteorológusok által csak \"medikánként\" emlegetett vihar szombaton érte el Peloponnészoszt, több települést is elöntött a víz.","shortLead":"A meteorológusok által csak \"medikánként\" emlegetett vihar szombaton érte el Peloponnészoszt, több települést is...","id":"20180930_Megerkezett_Gorogorszagba_a_Zorba_nevu_vihar__fotok_videok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89cf1948-3459-43b6-ba15-deda3aba7b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773380e6-1367-4357-a96f-ee357bf3e0e2","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Megerkezett_Gorogorszagba_a_Zorba_nevu_vihar__fotok_videok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:50","title":"Megérkezett Görögországba a Zorba nevű vihar - fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is bejelentkezett a Most-Híd jelöltjeként.","shortLead":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is...","id":"20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b0b4a6-3d75-401a-82ba-2ae25762e6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:34","title":"Két magyar is megküzd egymással a szlovák államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nő azt állítja, hogy a focista még 2009-ben, Las Vegasban erőszakolta meg őt.","shortLead":"Egy nő azt állítja, hogy a focista még 2009-ben, Las Vegasban erőszakolta meg őt.","id":"20180928_Nemi_eroszakkal_vadoltak_meg_Ronaldot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070aeffb-4b10-4c94-a3d6-93ba1eea8ae8","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Nemi_eroszakkal_vadoltak_meg_Ronaldot","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:04","title":"Nemi erőszakkal vádolták meg Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt orosz-brit kettős ügynök egy német hírmagazin szerint az orosz katonai hírszerzés aktív ügynökeit leplezte le, lehet, hogy ezért próbálták megölni.","shortLead":"A volt orosz-brit kettős ügynök egy német hírmagazin szerint az orosz katonai hírszerzés aktív ügynökeit leplezte le...","id":"20180928_Tobb_NATOtagorszagnak_is_kemkedhetett_Szergej_Szkripal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caad666-d403-4c89-bcbb-fba109ac05ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Tobb_NATOtagorszagnak_is_kemkedhetett_Szergej_Szkripal","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:22","title":"Több NATO-tagországnak is kémkedhetett Szergej Szkripal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött megállapodásnak. Ha a szavazók nagyobb része igennel voksol, és a parlament is rábólint az ezzel járó alkotmánymódosításra, akkor folytatódhat az ország európai uniós és NATO-integrációja is.","shortLead":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött...","id":"20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b42710-1620-4ca2-877f-a2cd1c249178","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:05","title":"Megkezdődött a népszavazás Macedóniában, nemsokára kiderül, megváltozik-e az ország neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]