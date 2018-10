Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","shortLead":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","id":"20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6b3173-f322-48fd-8350-9734673d7cc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:39","title":"Ellenállást hirdetett a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerhatóságnak hónapok óta nincs főigazgatója, és most is csak egy fura összetételű tanácsadó testületet neveztek ki az intézményhez. ","shortLead":"A gyógyszerhatóságnak hónapok óta nincs főigazgatója, és most is csak egy fura összetételű tanácsadó testületet...","id":"20181001_Habony_volt_titkara_is_posztot_kapott_a_gyogyszerhatosag_uj_tanacsado_testuleteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1f17a9-a2b5-4eab-87c3-e6de7e63c087","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Habony_volt_titkara_is_posztot_kapott_a_gyogyszerhatosag_uj_tanacsado_testuleteben","timestamp":"2018. október. 01. 07:01","title":"Habony volt titkára is posztot kapott a gyógyszerhatóság új tanácsadó testületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült a bravúr a Momentum jelöltjének Kőbányán, ahol egy fideszes képviselő lemondása miatt kellett időközi önkormányzati választást tartani. A Fidesz 80 szavazattal legyőzte a parlamenten kívüli párt egyetlen ellenzékiként induló jelöltjét. ","shortLead":"Nem sikerült a bravúr a Momentum jelöltjének Kőbányán, ahol egy fideszes képviselő lemondása miatt kellett időközi...","id":"20180930_Legyozte_a_Fidesz_a_Momentum_jeloltjet_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb918c6f-9951-4112-8c37-33ed2e401d4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Legyozte_a_Fidesz_a_Momentum_jeloltjet_Kobanyan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:59","title":"Legyőzte a Fidesz a Momentum jelöltjét Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felkavaró képek. ","shortLead":"Felkavaró képek. ","id":"20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff6777-ba61-4be7-bafc-13ed2dbf342f","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:35","title":"Drámai videón örökítették meg a pillanatot, amikor a cunami lecsapott Indonéziára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pár hónap múlva megváltoznak a szabályok, ez fölpörgeti a vásárlókat.","shortLead":"Pár hónap múlva megváltoznak a szabályok, ez fölpörgeti a vásárlókat.","id":"20180929_Megint_berobban_a_lakaspiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c385d45-a31d-4429-9f49-401127cf7fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Megint_berobban_a_lakaspiac","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:47","title":"Megint berobban a lakáspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Míg Andy Warhol és az ő 105 millió dolláros rekordja majdnem négy évig élvezhette csúcstartó szerepét, addig az őt váltó mai csúcstartót, vagyis Jean-Michel Basquiatot máris le akarja söpörni a trónról David Hockney csodálatos 1972-es Egy művész portréja (Medence két alakkal) című vászna, amelyet 80 millió dolláros becsérték körül indít a Christie’s. Hogy a trónfosztás megtörténik-e, arról majd a novemberi New York-i aukció után számolunk be.","shortLead":"Míg Andy Warhol és az ő 105 millió dolláros rekordja majdnem négy évig élvezhette csúcstartó szerepét, addig az őt...","id":"20180930_Hol_van_mar_a_Warholrekord_A_legdragabb_kortars_mukincsek_nyomaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac747c4-9f5b-48da-bf30-4bbb37f5d669","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Hol_van_mar_a_Warholrekord_A_legdragabb_kortars_mukincsek_nyomaban","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:28","title":"Íme: a világ legdrágább festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3803e00-ef9c-4e39-95ae-7fb326666ec1","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Az iráni Forradalmi Gárda elleni véres merénylet jelezheti, hogy a Szíriában és Irakban burjánzó erőszak a perzsa államra is átterjed.","shortLead":"Az iráni Forradalmi Gárda elleni véres merénylet jelezheti, hogy a Szíriában és Irakban burjánzó erőszak a perzsa...","id":"201839__merenylet_iranban__megtorlas__kulfoldi_szalak__perzsa_mutogatos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3803e00-ef9c-4e39-95ae-7fb326666ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a477d5c-4ab3-4cdd-b890-93a5d5bdaea6","keywords":null,"link":"/vilag/201839__merenylet_iranban__megtorlas__kulfoldi_szalak__perzsa_mutogatos","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:15","title":"Erőszakspirálban: felkészül Irán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f36d12-b97a-419c-a35b-edb9fba9bbd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyértelműen a Fradi volt fölényben az Üllői úti meccsen, gól azonban csak egy volt. ","shortLead":"Egyértelműen a Fradi volt fölényben az Üllői úti meccsen, gól azonban csak egy volt. ","id":"20180929_Legyozte_a_Ferencvaros_az_Ujpestet_tovabbra_is_veretlen_a_bajnoksagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2f36d12-b97a-419c-a35b-edb9fba9bbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2029c541-c1a3-4c92-b94f-6a13cf1d48a9","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Legyozte_a_Ferencvaros_az_Ujpestet_tovabbra_is_veretlen_a_bajnoksagban","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:25","title":"Legyőzte a Ferencváros az Újpestet, továbbra is veretlen a bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]