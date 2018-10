Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esős, felhős vasárnap elé nézünk, viszont legalább nem lesz hideg.","shortLead":"Esős, felhős vasárnap elé nézünk, viszont legalább nem lesz hideg.","id":"20181006_Szomoru_vasarnap_ele_nezunk__eso_es_felhok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d385aa-dd18-491b-94be-774cd000d74c","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Szomoru_vasarnap_ele_nezunk__eso_es_felhok","timestamp":"2018. október. 06. 16:24","title":"Szomorú vasárnap elé nézünk – eső és felhők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7c7772-dc10-4880-bc3c-8e077cf289fe","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindkét napon zajlik majd a Budapest Maraton Fesztivál, emiatt jelentős forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedés menetrendjének változására kell készülni.","shortLead":"Mindkét napon zajlik majd a Budapest Maraton Fesztivál, emiatt jelentős forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedés...","id":"20181005_futoverseny_budapest_maraton_fesztival_tomegkozlekedes_forgalomkorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac7c7772-dc10-4880-bc3c-8e077cf289fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13929827-e116-4465-b77d-bda51419b5cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_futoverseny_budapest_maraton_fesztival_tomegkozlekedes_forgalomkorlatozas","timestamp":"2018. október. 05. 14:10","title":"Futóverseny lesz a hétvégén, így változik a fővárosi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076bc043-e649-4fc7-a970-23355262663b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az Xs Max modell több szempontból is a végletek iPhone-ja. Például méretben és árban. A fotózási és töltési képességeiről – a teljes mezőnyt nézve – már nem mondható el ugyanez.\r

","shortLead":"Az Xs Max modell több szempontból is a végletek iPhone-ja. Például méretben és árban. A fotózási és töltési...","id":"20181005_apple_iphone_xs_max_teszt_tesztfotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076bc043-e649-4fc7-a970-23355262663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b36bc8-232e-47b7-bbd7-9d0fa2f20062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_apple_iphone_xs_max_teszt_tesztfotok","timestamp":"2018. október. 05. 10:30","title":"Teszt: az új iPhone tényleg nagyon gyors – de valami hihetetlenül lassan tölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","shortLead":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","id":"20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91a477d-9b73-4053-a1ab-ec0d2f8d8963","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","timestamp":"2018. október. 06. 12:59","title":"Mégsem szerveznek tüntetést Juhász Péterék október 23-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5ae10b-4898-49ef-b130-21c31b28b575","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szépen csendben hazánkba érkezett egy komolyabb 911-es különítmény, melynek csúcsragadozója a 700 lóerős GT2 RS.","shortLead":"Szépen csendben hazánkba érkezett egy komolyabb 911-es különítmény, melynek csúcsragadozója a 700 lóerős GT2 RS.","id":"20181005_titokban_magyarorszagra_jottek_a_legkemenyebb_porsche_911esek_gt2rs_gt3rs_hungaroring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d5ae10b-4898-49ef-b130-21c31b28b575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8eef6f-7df4-4abb-b88e-1f3cc0bef285","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_titokban_magyarorszagra_jottek_a_legkemenyebb_porsche_911esek_gt2rs_gt3rs_hungaroring","timestamp":"2018. október. 05. 08:21","title":"Titokban Magyarországra jöttek a legkeményebb gyári Porsche 911-esek – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még ha, ilyen is történik valakivel, hogy elfelejt matricát venni, akkor se csináljon ilyet. Főleg, hogy egy órán belül még büntetés nélkül lehet pótolni a matricát. ","shortLead":"Még ha, ilyen is történik valakivel, hogy elfelejt matricát venni, akkor se csináljon ilyet. Főleg, hogy egy órán belül...","id":"20181006_szembe_forgalommal_autopalya_sarvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f58f7b-363f-491e-93b4-17bbb1ebe954","keywords":null,"link":"/cegauto/20181006_szembe_forgalommal_autopalya_sarvar","timestamp":"2018. október. 06. 09:29","title":"Az útdíjkapu miatt inkább visszafordult és szembe ment a forgalommal egy autós Sárvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","shortLead":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","id":"20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb94c3b-05fd-4514-a04a-2fa939d285fa","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","timestamp":"2018. október. 05. 21:26","title":"Az utasoknak kellett tartaniuk a busz padlóját, nehogy lejöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Aktuality.sk szerint Peter Sufliarsky szálka volt a helyi maffia szemében. \r

","shortLead":"Az Aktuality.sk szerint Peter Sufliarsky szálka volt a helyi maffia szemében. \r

","id":"20181005_jan_kuciak_gyilkosai_a_szlovak_fougyeszhelyettest_is_meg_akartak_olni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0f16b1-aaf9-4412-a937-39cba13aeb03","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_jan_kuciak_gyilkosai_a_szlovak_fougyeszhelyettest_is_meg_akartak_olni","timestamp":"2018. október. 05. 05:11","title":"Ján Kuciak gyilkosai a szlovák főügyészhelyettest is meg akarták ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]