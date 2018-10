Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d8f4992-4de8-4198-82d3-38c31741071d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakszervezetek felhívására Párizsban több tízezren tüntettek Macron elnök szociálpolitikája ellen, de több francia városban is tüntetéseket tartottak. Figyelem, cikkünkben a nyugalom megzavarására alkalmas fotók is szerepelnek!","shortLead":"A szakszervezetek felhívására Párizsban több tízezren tüntettek Macron elnök szociálpolitikája ellen, de több francia...","id":"20181009_Fotok_Veres_tuntetes_volt_Macron_ellen_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8f4992-4de8-4198-82d3-38c31741071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513031c7-c624-47d6-b0f1-522b813ed7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Fotok_Veres_tuntetes_volt_Macron_ellen_Parizsban","timestamp":"2018. október. 09. 19:20","title":"Fotók: Véres tüntetés volt Macron ellen Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó Késely Ajna nyerte. ","shortLead":"Az úszó Késely Ajna nyerte. ","id":"20181011_ifjusagi_olimpia_uszas_kesely_ajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f46a45-d82d-4c84-955b-aa9c172b2f6f","keywords":null,"link":"/sport/20181011_ifjusagi_olimpia_uszas_kesely_ajna","timestamp":"2018. október. 11. 09:20","title":"Megvan a kilencedik magyar arany az ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0029f7-3cb1-44c5-bfe4-73fcaffd5f04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szardíniát az elmúlt napokban heves esőzések miatt elárasztotta a víz, ezt a videófelvételt egy busz utasa készítette Cagliari közelében, a 195-ös úton. Az áradásokban egy nő életét vesztette.","shortLead":"Szardíniát az elmúlt napokban heves esőzések miatt elárasztotta a víz, ezt a videófelvételt egy busz utasa készítette...","id":"20181011_Video_Mintha_tengeren_vagna_at_ilyen_a_szardiniai_aradasban_vezetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0029f7-3cb1-44c5-bfe4-73fcaffd5f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd218a43-d9e1-4cdb-b102-aa6e0ac8e2ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Video_Mintha_tengeren_vagna_at_ilyen_a_szardiniai_aradasban_vezetni","timestamp":"2018. október. 11. 11:26","title":"Videó: Mintha tengeren vágna át, ilyen a szardíniai áradásban vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"Ugyanolyan szavazati jogot és ugyanolyan parlamenti képviseletet adna az MSZP a határon túli magyaroknak, mint az „anyaországiaknak” – talán ez az egyik legfontosabb pontja a szocialisták legújabb nemzetstratégiai programjának.","shortLead":"Ugyanolyan szavazati jogot és ugyanolyan parlamenti képviseletet adna az MSZP a határon túli magyaroknak, mint...","id":"20181011_Atleptek_a_hatart_a_szocialistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83d2f1d-e017-4189-baff-329b30ffa4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Atleptek_a_hatart_a_szocialistak","timestamp":"2018. október. 11. 18:30","title":"Külön parlamenti képviselőt javasol a határon túliaknak az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már második ilyen telefonjával áll elő. Forradalom ugyanakkor most sem valószínű. ","shortLead":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már...","id":"20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2996d0de-66c0-4ff4-b361-a2cc9c324c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","timestamp":"2018. október. 11. 18:03","title":"Megjött az ütős gamer holmikat gyártó Razer új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846f3b2a-fc43-4eb4-8319-2d24f97b9b0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy szerencséjük volt a Szojuz orosz űrhajó utasainak, hiszen valószínűleg pontosan tudták, milyen kockázatokkal jár az űrutazás. Volt miből okulni, hiszen több száz elődjük áldozta életét azért, hogy az emberiség aránylag nyugodtan taxizhasson egy 300 kilométerrel a Föld körül keringő, focipálya méretű űrállomásra és vissza. Emlékezzünk meg róluk is.","shortLead":"Nagy szerencséjük volt a Szojuz orosz űrhajó utasainak, hiszen valószínűleg pontosan tudták, milyen kockázatokkal jár...","id":"20181011_urkatasztrofak_kronologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=846f3b2a-fc43-4eb4-8319-2d24f97b9b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3110fc02-2521-46e1-92b6-f543fa12e5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_urkatasztrofak_kronologia","timestamp":"2018. október. 11. 13:30","title":"Nagy mázlija volt a Szojuz űrhajósainak, sokkal rosszabbul is végződhetett volna a baleset - kronológia, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77d11f3-9d82-4a15-ba5a-a1f7c59ee267","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ismeretlenek által elhelyezett szórólapokon azt írják, minden Amerika-ellenes, fehérellenes esemény hátterében zsidók állnak. A lapokon Soros György, és több amerikai politikus arcképe is szerepel, Dávid-csillaggal a homlokukon.","shortLead":"Az ismeretlenek által elhelyezett szórólapokon azt írják, minden Amerika-ellenes, fehérellenes esemény hátterében...","id":"20181009_Kavanaught_vedo_zsidozo_szorolapok_jelentek_meg_amerikai_egyetemeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d77d11f3-9d82-4a15-ba5a-a1f7c59ee267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7528c80f-9da7-4372-83c4-44a7e0c795dc","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Kavanaught_vedo_zsidozo_szorolapok_jelentek_meg_amerikai_egyetemeken","timestamp":"2018. október. 09. 20:27","title":"Kavanaugh-t védő, zsidózó szórólapok jelentek meg amerikai egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","shortLead":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","id":"20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260bf5e9-e81d-4b4e-b252-b07a821860bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","timestamp":"2018. október. 10. 18:56","title":"Beintett az olasz kormány a kritikusainak, csak azért sem változtat a költségvetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]