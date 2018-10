Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A garantált bérminimumot 247 ezer forintra emelnék, ezzel rálicitáltak a Liga korábbi javaslatára. Bruttó 190 ezres minimálbért akar jövőre a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Kiderülhet az is, milyen feltételekkel vállalja a főpolgármester a megmérettetést. Holnap Tarlós Orbán jelenlétében jelentheti be, hogy újra indul A járda egyszer csak beszakadt, egy hatalmas lyuk tátongott alatta. Négy embert ölt meg a járda alatt megnyíló víznyelő Kínában – videó Ez a török államfő és delegációja budapesti látogatásának egyik kézzel fogható eredménye. Közvetlen légi járat indulhat Ferihegyről Indiába A számos veszélyes helyzet elkerülésére és akár a sofőr elemzésére is alkalmas technológiát hamarosan akár egy egyszerű és olcsó autóban is minden további nélkül használni lehet majd. Kátyúkat érzékelő és azokat maguktól bejelentő autókat próbáltunk Budapesten özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. ","shortLead":"Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. Ikonikus John Lennon-dalt dolgozott fel Yoko Ono – hallgassa meg! Tarifarendszerének megújításával egy időben 150, illetve 300 megabitesre emelte az internetszolgáltatásai sebességét a UPC. A szolgáltató új Wifi Power Pack rendszer segítségével pedig lehetőséget biztosítanak a wifi jelerősségének és lefedettségének az eddigieknél sokkal egyszerűbb növelésére is. A UPC ügyfele? Éppen most gyorsították fel az internetét