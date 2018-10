Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt a KSH szerint.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt a KSH szerint.","id":"20181019_321_ezer_forintra_mertek_a_magyar_atlagfizetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337eb2aa-4830-4143-a09c-aeef036d862f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_321_ezer_forintra_mertek_a_magyar_atlagfizetest","timestamp":"2018. október. 19. 09:18","title":"321 ezer forintra mérték a magyar átlagfizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e07841-132f-4749-8a67-1ccacf31de3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak alapvető dolgokra alkalmas, cserébe viszont egy bankkártyatokban is könnyen elfér a japán Kyocera miniatürizált telefonja. ","shortLead":"Csak alapvető dolgokra alkalmas, cserébe viszont egy bankkártyatokban is könnyen elfér a japán Kyocera miniatürizált...","id":"20181019_kyocera_ky_o1l_mobil_legkisebb_mobil_miniatur_mobil_bankkartya_meretu_mobil_e_papir_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19e07841-132f-4749-8a67-1ccacf31de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13cbf46-2bf9-441b-95eb-82cb8b5998b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_kyocera_ky_o1l_mobil_legkisebb_mobil_miniatur_mobil_bankkartya_meretu_mobil_e_papir_kijelzo","timestamp":"2018. október. 19. 15:33","title":"Itt egy telefon, ami akkora, mint egy bankkártya, a pénztárcájába is teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szállást és étkezési jegyeket biztosítanak a pórul járt utasoknak, de sokan még péntek este, egy nappal az eset után is az olasz szigeten vannak.","shortLead":"Szállást és étkezési jegyeket biztosítanak a pórul járt utasoknak, de sokan még péntek este, egy nappal az eset után is...","id":"20181019_Vihar_miatt_tobb_mint_200_budapesti_utast_hagyott_a_Wizz_Air_Cataniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c324d05-d483-400b-806a-523b1d84d91a","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Vihar_miatt_tobb_mint_200_budapesti_utast_hagyott_a_Wizz_Air_Cataniaban","timestamp":"2018. október. 19. 21:25","title":"Vihar miatt több mint 200 budapesti utast hagyott a Wizz Air Cataniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Nyugati téren aludt, nagyon gyorsan megkapta a négy figyelmeztetést. ","shortLead":"A férfi a Nyugati téren aludt, nagyon gyorsan megkapta a négy figyelmeztetést. ","id":"20181019_Hat_ott_aludtam_be_voltam_rugva__elkezdodott_az_elso_hajlektalan_pere_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29aaf4bd-c203-4abc-83e6-7e0881c38366","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Hat_ott_aludtam_be_voltam_rugva__elkezdodott_az_elso_hajlektalan_pere_Budapesten","timestamp":"2018. október. 19. 12:28","title":"\"Hát, ott aludtam, be voltam rúgva\" - elkezdődött az első hajléktalan pere Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca5467c-faad-4d98-9d97-270558e00dd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Terrafugia végsebessége nem túl nagy, de ha beáll a dugó, akkor minden normál autónál gyorsabb lehet.","shortLead":"A Terrafugia végsebessége nem túl nagy, de ha beáll a dugó, akkor minden normál autónál gyorsabb lehet.","id":"20181019_vegre_mar_megrendelhetjuk_a_regota_igert_repulo_autot_hibrid_geely_terrafugia_transition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ca5467c-faad-4d98-9d97-270558e00dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8929819-6c86-40e2-9f69-3edb810cf219","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_vegre_mar_megrendelhetjuk_a_regota_igert_repulo_autot_hibrid_geely_terrafugia_transition","timestamp":"2018. október. 19. 10:21","title":"Végre már megrendelhetjük a régóta ígért repülő autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ee2b5b-ac64-4b40-aea8-a9643cc4d1ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Vízművek szerint az ivóvízellátást nem veszélyezteti a rákkeltő anyagok folyóba szivárgása, a kormányhivatal szerint pedig már korábban kármentesítésre kötelezték a terület tulajdonosát. Most a hatóságok is mintákat vesznek a vízből. ","shortLead":"A Fővárosi Vízművek szerint az ivóvízellátást nem veszélyezteti a rákkeltő anyagok folyóba szivárgása, a kormányhivatal...","id":"20181019_Hiaba_a_rakkelto_anyagok_szivargasa_a_hatosagok_szerint_nincs_gond_az_ivovizzel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3ee2b5b-ac64-4b40-aea8-a9643cc4d1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b824ea-4684-4bcd-8b41-9394bd21910b","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Hiaba_a_rakkelto_anyagok_szivargasa_a_hatosagok_szerint_nincs_gond_az_ivovizzel","timestamp":"2018. október. 19. 15:30","title":"Hiába a rákkeltő anyagok szivárgása, a hatóságok szerint nincs gond a budapesti ivóvízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181020_Ezzel_a_mondattal_gratulalnank_Apati_Bence_kinevezesehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169d52af-a746-4745-8a0d-b70f61a68411","keywords":null,"link":"/kultura/20181020_Ezzel_a_mondattal_gratulalnank_Apati_Bence_kinevezesehez","timestamp":"2018. október. 20. 10:52","title":"Ezzel a mondattal gratulálnánk Apáti Bence kinevezéséhez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3c5146-2b74-4295-869c-a905769ef8f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lejárató kampány zajlik, hogy fontos információkat visszatartsanak – állítja Demeter Márta, akit szombaton az LMP társelnökévé választottak.","shortLead":"Egy lejárató kampány zajlik, hogy fontos információkat visszatartsanak – állítja Demeter Márta, akit szombaton az LMP...","id":"20181020_Demeter_Marta_az_adatok_nem_titkosak_legfeljebb_a_kormany_titkolodzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db3c5146-2b74-4295-869c-a905769ef8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30695ca-7c84-423b-b0ac-b8a329d250ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Demeter_Marta_az_adatok_nem_titkosak_legfeljebb_a_kormany_titkolodzik","timestamp":"2018. október. 20. 16:20","title":"Demeter Márta: az adatok nem titkosak, legfeljebb a kormány titkolódzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]